Duras críticas de la oposición: "que lo paguen de su bolsillo"

Referentes de distintos sectores de la oposición apuntaron duro ayer contra el Gobierno por el fallo adverso que recibió por la estatización de YPF, a partir del cual la Argentina podría tener que pagar unos 16 mil millones de dólares a un fondo buitre.

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, expresó: "Que la guita la ponga el kirchnerismo. ¡Qué caro nos cuestan los K a los argentinos!". En su cuenta de la red social X, la ex ministra de Seguridad recordó que su espacio se opuso "a la barbaridad de una expropiación sin cumplir con la Constitución".

"Ahora que la paguen de su bolsillo. El 10 de diciembre terminamos con el kirchnerismo para siempre", subrayó la candidata presidencial.

El ex presidente Mauricio Macri también se refirió al fallo y citó un tuit de la vicepresidenta Cristina Kirchner: "Qué lástima que la mayoría se dejó llevar por esta locura destructiva".

A su turno, el diputado y candidato a la reelección Cristian Ritondo apuntó contra el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien era ministro de Economía al momento de la estatización. "Kicillof nos sale carísimo a todos los argentinos", enfatizó Ritondo en sus redes sociales, y continuó: "Pagó por el 50% de YPF, 6 mil millones de dólares y, por hacerlo mal, nos condenan a pagar 16 mil millones más, por una empresa que hoy vale 4 veces menos".

"Es el ideólogo de las peores decisiones económicas país: una máquina de generar inflación, pobreza y deuda", afirmó Ritondo.

El candidato a jefe de Gobierno de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, señaló: "D16.000 MILLONES nos va a costar el desastre que realizó el kirchnerismo de la mano de Kicillof cuando expropió YPF". El libertario sostuvo que en 2012 Kicillof "se reía y decía que esto no iba a costar nada", pero que "ahora todo el país tiene que pagar su inutilidad". "Este tipo no puede ser gobernador", resaltó Marra.

En tanto, el candidato a primer legislador porteño de Juntos por el Cambio Facundo Del Gaiso, de la CC-ARI, criticó: "El kirchnerismo en el final del saqueo nos deja una deuda de usd 16000 millones x la estatización de YPF y las reservas en 0. Con 150 % de inflación y 40 % de pobres".

El presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, por su parte, agregó: "El relato del kirchnerismo, Cristina y Kicillof nos va a costar 16 mil millones de dólares (US$ 355 a cada argentino) por la escandalosa expropiación de YPF". (NA)