Por expropiar YPF, la Argentina debe pagar US$16.000 millones

La jueza de Nueva York, Loreta Preska, falló a favor de los fondos de inversión Burford Capital y Eton Park y determinó que el monto de compensación por la expropiación de YPF que se produjo en 2012 es de US$16 mil millones de dólares. El Gobierno argentino anunció que apelará "inmediatamente" esta resolución y que el presidente Alberto Fernández ya evaluó la situación con la Procuración del Tesoro.

"Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres", indicó la vocera del Gobierno, Gabriela Cerruti. La expropiación de YPF se realizó bajo la presidencia de Cristina Kirchner y con el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al frente del ministerio de Economía.

La expropiación de YPF se realizó bajo la presidencia de Cristina Kirchner y con el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al frente del ministerio de Economía.

El fallo de Preska se produce luego de que fracasaran una serie de negociaciones y ordena que el Estado argentino sea el que debe resarcir al fondo Burford y no la compañía. Según fuentes de YPF "es un fallo positivo" porque "la jueza reconoce que la compañía no tenía responsabilidad y no es garante del Estado nacional. Con lo que sus activos están fuera de riesgo".

Burford Capital es un bufete de abogados que se presentó en los tribunales con los derechos de Petersen Energía, que tenía el 25% de YPF antes de su expropiación. En tanto, Eton Park ingresó en 2010 a YPF con la compra del 1,63% del capital por unos US$ 250 millones.

Sebastián Maril, asesor de Research for Traders, consideró que el pronunciamiento de Preska coincidió con lo que "muchos esperaban: YPF, exonerado, y la Argentina, culpable". Para la representación legal del Estado argentino, el monto a pagar debiera computarse en pesos en la fecha en la que se dicte la medida y luego convertirse en dólares.

En junio de 2019, la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó un pedido de la Argentina para ponerle fin a la demanda de los ex accionistas de YPF. Ahora, a partir del próximo lunes los representantes del Estado Nacional tendrán la oportunidad de apelar o negociar y el Burford Capital podrá empezar a aplicar embargos sobre los activos soberanos.

Tras la noticia, las acciones de Burford tuvieron un salto superior al 30% en la plaza londinense, mientras que las de YPF corren la suerte inversa.



DUROS CRUCES ENTRE

KICILLOF Y BULLRICH

El fallo que obliga a la Argentina a pagar US$ 16.000 millones por la expropiación de YPF responde a la "campaña" política, aseguró el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien era ministro de Economía cuando se decidió la estatización.

Las palabras de Kicillof merecieron un duro reproche de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien señaló: "Suficiente dinero nos costaste como ministro para que te vengas a hacer el gracioso".

El fallo de la jueza de Nueva York Loretta Preska que condena a la Argentina a pagar 16.000 millones de dólares al fondo Burford por haber expropiado de manera indebida las acciones de YPF que pertenecían a la petrolera Repsol y al grupo Eskenazi se metió así en la campaña.

La multimillonaria cifra sorprendió al gobierno, que pretendía pagar no más de 5.000 millones de dólares. Si bien la portavoz presidencial Gabriela Cerruti anunció que el Estado apelará, el fallo se coló en medio de la campaña electoral, a solo 45 días de las elecciones.

Bullrich, candidata presidencial de Juntos por el Cambio, reclamó que "la guita la ponga el kirchnerismo. ¡Qué caro nos cuestan los K a los argentinos! Siempre me opuse a la barbaridad de una expropiación sin cumplir con la Constitución. Ahora que la paguen de su bolsillo. El 10 de diciembre terminamos con el kirchnerismo para siempre".

Kicillof respondió: "Danos Vaca Muerta para la Provincia de Buenos Aires que nosotros ponemos la guita". "Y además le pagamos al FMI los 45.000 millones de dólares que se fugaron ustedes", disparó el gobernador que busca la reelección.

Otra dirigente oficialista que salió a cruzar a la oposición tras las críticas por el multimillonario fallo adverso fue la senadora nacional Juliana di Tullio. "Los macristas, que nos endeudaron en 150 mil millones de dólares, que no se usaron ni para hacer un puente y mayoritariamente votaron a favor de la recuperación de YPF, hoy celebran un fallo aberrante a favor de un fondo buitre y en contra de los intereses argentinos. Rarísimo", dijo en sus redes sociales.

Un rato después, Bullrich le volvió a responder a Kicillof: "El kirchnerismo ya despilfarró demasiados recursos de la Argentina productiva como para seguir reclamando más". Y lanzó: "Suficiente dinero nos costaste como ministro y nos seguís costando como gobernador para que te vengas a hacer el gracioso".



ES UNA "DECISIÓN SIN

PRECEDENTES Y ERRÓNEA"

Uno de los abogados que representa a la Argentina en el juicio por la reapropiación de YPF calificó al fallo que condenó al país a pagar 16 mil millones de dólares a un fondo buitre como "sin precedentes y erróneo". Robert Giuffra, socio del estudio Sullivan & Cromwell -que representa a la Argentina- subrayó que "la República respetuosamente manifiesta su desacuerdo con la decisión sin precedentes y errónea de la corte de distrito y tiene la intención de apelar la sentencia ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Segundo Circuito".

"La sentencia dictada en materia de daños y perjuicios refleja la incomprensión fundamental de la corte de distrito respecto del derecho argentino aplicable y exacerba otros errores graves de derecho argentino que ya cometió en instancias anteriores", insistió el abogado.

Según difundió la Procuración del Tesoro, el abogado de los intereses argentinos consideró que "este litigio, que versa sobre los derechos de ex accionistas de una sociedad argentina bajo los estatutos de esa sociedad argentina no debería tramitar en un tribunal de Estados Unidos".

"El derecho argentino vigente exige que este tipo de controversias deben ser decididas por los tribunales argentinos. Ningún tribunal argentino ha permitido a antiguos accionistas minoritarios interponer una demanda contra otra accionista por daños y perjuicios por incumplimiento contractual", precisó.

Giuffra argumentó que no podrían hacerlo "basándose en supuestas violaciones de los estatutos de una sociedad argentina". "Confiamos en que el Segundo Circuito corregirá los errores fundamentales de la corte de distrito", resumió.