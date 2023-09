La previa a las elecciones se enrareció con denuncias por no respetar la veda

El Tribunal Electoral de la Provincia de Santa Fe, que preside el titular de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Erbetta, se convirtió en un campo de batalla política, en especial esta última semana antes de los comicios de este domingo, con las múltiples denuncias por incumplimientos de la veda electoral vigente.

Este Diario publicó el jueves que el organismo había intimado a la Municipalidad de Rafaela para que suspenda la invitación abierta a la comunidad para recorrer, mediante visitas guiadas en un corredor seguro, el nuevo hospital de la ciudad que está en plena construcción en bulevar Lehmann al 2.800. Incluso, la actividad prevista inicialmente para jueves, viernes y sábado comprendía la utilización del transporte público municipal para trasladar a los interesados desde la Plaza 25 de Mayo hasta el destino.

El mismo jueves hubo una fuerte polémica en torno a esta propuesta, con presiones al propio Tribunal, que de todos modos por la tarde difundió copia de la Cédula enviada al Municipio rafaelino tras la denuncia presentada por los apoderados de Unidos para Cambiar Santa Fe. Con la firma del secretario Electoral, Dr. Pablo Ayala -oriundo de Rafaela-, el texto señala: "Vista la presentación realizada por la alianza electoral Unidos para Cambiar Santa Fe, hágase saber a las autoridades de la Municipalidad de Rafaela que conforme lo establecido en la Ley N° 12080, la cual dispone en su art. 6 que “...Queda prohibido durante quince (15) días anteriores a la fecha fijada para el comicio, la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación directa del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos.”, deberán modificar la fecha de las visitas guiadas al Nuevo Hospital Regional Rafaela programadas para el jueves 7, viernes 8 y sábado 9 de septiembre del año en curso, bajo apercibimiento de ley.

Ante este revés ante la autoridad electoral, las visitas se realizaron el jueves pero desde el Municipio ya no se ofrecieron ayer ni tampoco se llevarán a cabo este sábado.

En tanto que ayer se generó un nuevo capítulo con una actividad oficial del gobernador, Omar Perotti, que había sido informada el jueves por la noche por el área de comunicación de la Casa Gris. "Agenda Perotti, viernes 8 de septiembre de 2023. Actividades donde estará presente y dialogará con la prensa el gobernador de la provincia, Omar Perotti, en la ciudad de Santa Fe. Actividad 1º, 10:00hs. El gobernador recorrerá el avance de la obra del Gasoducto Gran Santa Fe, junto a autoridades de ENERFE, presidente comunales e intendentes de las localidades beneficiarias", se indicaba oficialmente.

Con "carácter de urgente" por una supuesta "violación del Gobernador de la Provincia de la Ley Nº 12.080 y Ley N° 12367", los apoderados de Unidos volvieron a presentar una denuncia ante Ayala. Al fundamentar el reclamo, recuerdan que "el Artículo 6 de la Ley Nº 12.080 establece en su tercer párrafo que 'queda prohibido durante quince (15) días anteriores a la fecha fijada para el comicio, la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación directa del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos'". Y agrega que "el día Viernes 8 de Septiembre vence el plazo para la realización de campaña electoral (Art. 22 Ley 12367 modif. Por Art. 7 Ley 6708) prohibiendo todo tipo de actividad electoral de todos los candidatos y candidatas" pero el gobernador encabezará la recorrida por la obra del Gasoducto Gran Santa Fe.

"De confirmarse esta acción, se estaría configurando una clara violación a la normativa vigente y se encuentra enmarcado en una serie de actividades ilegales que se encuentra realizando el Partido Gobernante en varios puntos de la provincia, tal cual se denunció oportunamente en el Expediente N°29110-M-2023 que cursa en este Honorable Tribunal Electoral" por lo que solicitaron al Tribunal que ordene la suspensión del evento "ya que configuraría una clara violación a la normativa vigente" teniendo en cuenta que Perotti también es candidato a diputado provincial por el frente Juntos Avancemos.

En sus fundamentos agregan la resolución favorable del organismo al reclamo vinculado al hospital rafaelino. "Que lo resuelto por este Tribunal atento a la presentación solicitando a la Municipalidad de Rafaela modificar las fechas de realización de actividades que violaban el art 6 de la 12.080 fijan un antecedente auspicioso para evitar toda tipo de maniobra tendiente a promover la captación directa del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos".

Más allá de esta presentación, el Gobernador mantuvo la actividad en su agenda. "Esto es parte del trabajo, no vengo acá a pedirle el voto a alguien", respondió Perotti cuando la prensa santafesina consultó si la realización del acto no violaba la veda electoral.

Erbetta afirmó, en declaraciones a radio LT8 de Rosario y según reprodujo el diario La Capital, que "en un tiempo muy corto" se resolvería el planteo efectuado por los apoderados del frente opositor de Unidos. El presidente de la Corte santafesina reveló además que se investigan denuncias del PJ santafesino contra Unidos vinculadas a "cadenas de Whatsapp que se están viralizando sobre el supuesto pago de una suma (1.500 pesos) por el voto".



ANUNCIO POLÉMICO

La semana había comenzado con una denuncia pública del socialismo por la aparición, tal como publicó el martes este Diario, de un aviso en redes sociales que promocionaban en forma conjunta al candidato a gobernador de Unidos, Maximiliano Pullaro, con la candidata a diputada provincial por Unite, Amalia Granata.

En este marco, la Procuración Fiscal Electoral emitió un dictamen en el que aconseja al tribunal que ordene a la empresa Google "desindexar, bloquear, bannear y/o dar de baja" el anuncio en redes sociales que vincula a Pullaro con Granata, lo cual sucedió.

Desde el socialismo, que impulsan la candidatura a diputada provincial de Clara García por Unidos -es la que aparece en todos los materiales de difusión junto a Pullaro-, plantearon sus dudas en torno a la empresa Dig ADS SAS que contrató el anuncio ante Google y que además sería proveedora del Gobierno provincial.