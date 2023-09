Los pibes de la 'Crema' se miden con Patronato

El torneo de Divisiones Inferiores de la Primera Nacional no se detiene y el pasado fin de semana puso en marcha la Segunda Fase, instancia en la cual Atlético de Rafaela, que venía de terminar segundo en la tabla acumulada de la primera etapa de la temporada 2023, se midió con Chacarita Juniors.

En el predio "Tito" Bartomioli, las categorías Mayores fueron locales del Funebrero, mientras que el miércoles las Menores viajaron para disputar sus respectivos encuentros.



Los resultados fueron los siguientes:



- Cuarta División: Atlético 3 (Juan Dubouloz, Josemir Viñuela y Alejo Manna) vs. Chacarita 1.

- Quinta División: Atlético 1 (Marco Rossi) vs. Chacarita 2.

- Sexta División: Atlético 0 vs. Chacarita 1.

- Séptima División: Chacarita 0 vs. Atlético 2 (Valentino Gandín y Gino Franzetti).

- Octava División: Chacarita 0 vs. Atlético 0.

- Novena División: Chacarita 1 vs. Atlético 3 (Airon Córdoba, Santiago Di Nono y Máximo Schanz).



HOY, ANTE PATRONATO



Este sábado, a partir de las 9:00, las Divisiones Inferiores de Atlético de Rafaela afrontarán la segunda fecha de la Segunda Fase del Torneo de la Primera Nacional, recordando que en esta instancia se enfrentan los 12 clubes de mejor sumatoria general en la primera etapa, aunque ahora cada categoría se juega de manera individual para definir los clasificados a las instancias decisivas.

En el predio "Tito" Bartomioli jugarán las categorías Menores, mientras que los Mayores lo harán en "La Capillita" de la capital entrerriana.