La Crema visita a Villa Dálmine en busca de una nueva alegría

Atlético de Rafaela, que luce una versión mejorada como visitante en lo que va de la temporada 2023, enfrentará este sábado a Villa Dálmine en Campana en el partido válido por la 29º fecha de la zona B de la Primera Nacional, que si gana sabe que podría quedar con un pie y medio adentro de la clasificación al reducido por el ascenso a la Liga Profesional.



El encuentro comenzará a las 15.30 hs., será arbitrado por Gastón Monsón Brizuela, y se podrá seguir vía streaming por TyC Sports Play.



Los dirigidos por Ezequiel Medrán vienen de igualar 0-0 con Deportivo Madryn y de estirar su racha a siete sin derrotas, con 4 victorias y 3 empates. Sus 46 puntos lo colocan en el cuarto lugar de las posiciones y sabe que hoy tiene una gran chance de sumar de a tres y continuar afianzándose entre los mejores del grupo.



En lo relacionado al equipo, el que no estará por límite de amarillas es Matías Fissore, en su lugar ingresará Matías Valdivia. El mismo, y más allá de lo que pudo ir probando el DT en la semana, sería el mismo que viene de jugar ante los del sur de nuestro país.



De esta forma la ‘Crema’ iría con Peano en el arco; en el fondo una línea de cuatro con Portillo, Fontanini, Bravo y Risso Patrón. En el medio campo estarán Laméndola, Soloa, Valdivia y Lago; arriba Luna, y el Taca Bieler. Los que también viajaron fueron: Mayco Bergia, Mauro Osores, Matías Olguín, Federico Torres, Thobías Arévalo, Luciano Biolatto, Nicolás Delgadillo, Gino Albertengo y Nazareno Fúnez.



Dálmine, por su parte, cayó en sus últimas tres presentaciones y buscará la recuperación ante su gente. En su último partido perdió por la mínima con Estudiantes de Buenos Aires. El equipo de Campana, último en las posiciones con 19 unidades y a 8 de Tristán Suárez y Chaco For Ever (penúltimos con 27), se encuentra muy comprometido con el descenso y sabe que no puede dejar pasar más puntos.



Las posibles formaciones y datos del encuentro:



VILLA DÁLMINE: Carlos Kletnicki; Franco Meza, Facundo Giacopuzzi, Fernando Cosciuc y Agustín Pereyra; Renso Pérez, Lautaro Tello, Joaquín Arzura o Valentín Gargiulo y Diego Castañeda; Brian Bonberse y Francisco Molina. DT: Jorge Benítez.



ATLÉTICO DE RAFAELA: Marcos Peano; Ayrton Portillo, Fabricio Fontanini, Agustín Bravo y Gabriel Risso Patrón; Nicolás Laméndola, Facundo Soloa, Matías Valdivia y Manuel Ignacio Lago; Alex Luna; Claudio Bieler. DT: Ezequiel Medrán.



Estadio: El Coliseo de Mitre y Puccini.

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela.

Asistentes: Roque Narváez y Malvina Schiel.

Cuarto árbitro: Eduardo Gutiérrez.

Hora: 15.30

TV: TyC Sports Play.