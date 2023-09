Atlético Femenino va por la cima

Este sábado, a partir de las 15:30 y en la cancha auxiliar, Atlético de Rafaela visitará a Talleres de Remedios de Escalada, en partido válido por la fecha 7 del Torneo Clausura de fútbol femenino la Primera C, que organiza la Asociación del Fútbol Argentino.

Las dirigidas por Juan Wabeke se mantienen invictas en la competencia, ya que luego de quedar libre en la primera fecha empataron con Tigre y encadenaron cuatro victorias al hilo, la última el pasado sábado ante Luján en el predio "Tito" Bartomioli. Las chicas irán por otros tres puntos buscando llegar de la mejor manera al encuentro del próximo fin de semana ante Arsenal, quien por el momento es el líder con puntaje ideal.

Para esta ocasión, el entrenador convocó a las siguientes jugadoras: Josefina Mila, Mía Aquino, Micaela Moreyra, Micaela Chiezza, Aylen Martínez, Natalí Pérez, Marianela Gauna, Camila Juárez, Emilse Albornoz, Eliana López, Claribel Medina, Sabrina Jalil, Lorena Aguilar, Giuliana Ponzetti, Micaela Dias, Ariadna Maidana y Rocío Albornoz.



El resto de la fecha: Luján vs. Tigre; Berazategui vs. Cañuelas y Arsenal vs. Ituzaingó. Libre: Midland.



Las posiciones: Arsenal 15 puntos; Atlético 13; Tigres 10; Talleres (RE) 9; Luján e Ituzaingó 4; Midland 3; Berazategui y Cañuelas 1.