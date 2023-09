Aumenta a 42 los muertos por un ciclón en Brasil

SAN PABLO. - La cifra de fallecidos a causa del paso de un ciclón extratropical en el sur de Brasil que se registra desde hace cinco días subió este viernes a 42, mientras que 25 personas se encuentran desaparecidas, informó la Defensa Civil. Los desastres causados por las lluvias, inundaciones, desborde de ríos y vientos provocaron 41 muertos en el estado de Rio Grande do Sul y otro en Santa Catarina, al tiempo que 43 personas sufrieron heridas, según la actualización del boletín de Defensa Civil divulgado este viernes.

Desde el lunes dos ríos de la región interior de Rio Grande do Sul desbordaron a causa del paso del ciclón, provocando la mayor tragedia climática del estado, declaró el gobernador Eduardo Leite, según la agencia de noticias Xinhua. El municipio más afectado en Rio Grande do Sul es Muçum, con 15 muertos.

Las consecuencias del ciclón han llegado a más de 60 municipios que forman parte de la región del valle del río Taquarí, que desbordó y causó más de 10.500 evacuados. Al menos 25 personas seguían desaparecidas en los municipios de Arroio do Meio, Lajeado y Muçum, mientras que en la capital estatal, Porto Alegre, también hubo inundaciones.

Río Grande do Sul es uno de los principales estados agrícolas de Brasil, fronterizo con la Argentina y Uruguay. "Volvió a llover en la noche del jueves y desde entonces reforzamos el seguimiento de la situación", comentó el gobernador Leite a la prensa, tras reunirse con enviados del gobierno federal del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

En el estado de Santa Catarina, fronterizo con la Argentina, el martes falleció un hombre electrocutado tras las inundaciones generadas por el ciclón, que provocó lluvias, aunque menos intensas, en otros estados como San Pablo, Paraná y Mato Grosso do Sul.

Aunque los fenómenos climáticos extremos se han agudizado durante la última década en Brasil, el número de fallecimientos es inédito en el sur del país, con zonas más acaudaladas y desarrolladas que el norte.

Las fortísimas lluvias e inundaciones han afectado a unos 60 municipios donde viven 2,7 millones de personas. Unos 5.000 vecinos han tenido que ser desalojados. Las autoridades estatales han decretado el estado de calamidad y han suspendido los festejos del día de la Independencia, cuyo 201 aniversario se conmemoraba el jueves.