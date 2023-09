Se realizó el acto homenaje al "padre del aula", Domingo Faustino Sarmiento

Figuras insoslayables del ámbito escolar y académico, orientadores y guías del ejercicio creativo y el desarrollo de conocimientos, los maestros son una parte más que importante de las instituciones educativas. Es por eso que cada 11 de septiembre se celebra en la Argentina el Día del Maestro, en conmemoración al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, allá por 1888.

Por este motivo, ayer, en la plaza Sarmiento, se llevó a cabo el acto homenaje al "padre del aula". Ante un hermoso atardecer, una gran cantidad de docentes, alumnos, padres, miembros de la comisión vecinal y autoridades se reunieron alrededor del monumento a Domingo Faustino Sarmiento para rendirle homenaje.

El acto comenzó con unas palabras alusivas, en donde se destacó la frase: "La docencia es una profesión que enaltece y dignifica". Posteriormente, con todos los abanderados de las escuelas ubicados, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino para luego dar lugar a las palabras del Delegado Seccional de AMSAFE, Adrián Oesquer. En su discurso, expresó: "Este día nos permite reconocer nuestra labor. Es reinvindicar una tarea que en algunas oportunidades no es reconocida y respetada como corresponde. La educación en todos sus niveles requiere de un trabajo mancomunado entre maestros y familias para contribuir al desarrollo integral del niño, ese pequeño ciudadano en formación que necesita motivación para descubrir el mundo que los rodeos. Es en ese momento, donde la figura del maestro cumple un rol protagónico. Los niños deben sentir que su maestro valora su esfuerzo, su creatividad y compromiso. Garantizar una educación libre, gratuita y de calidad debe ser prioridad para cualquier gobierno. Revaloricemos a la educación como derecho del pueblo. Los profesionales de la educación que se preparan durante años son los merecedores de tal reconomiento".

Además, recalcó: "Esta celebración nos encuentra trabajando por un bien común. AMSAFE Delegación Castellanos destaca y acompaña el trabajo de cada uno de los colegas, siempre apasionados por la profesión que elegimos.

Defensores de derechos, garantes de la tarea de enseñar y aprender, pilares de la escuela pública. Podríamos enumerar todos los reclamos que venimos teniendo a través de los años, de manera conjunta, porque solo en unidad nos fortalecemos".

Para concluir, expresó: "Sigamos luchando por una escuela pública para garantizar igualdad de oportunidades, donde se permita la formación de ciudadanos comprometidos. Feliz día maestros".

Seguidamente, en memoria al gran maestro sanjuanino, las autoridades de AMSAFE Castellanos junto a representantes del gobierno local, integrantes de la comisión vecinal del barrio Sarmiento e integrantes de la Comisión Directiva de AMSAFE colocaron una ofrenda floral al pie del prócer.



PRESENCIA DEL CORO CORAL "TIEMPO"

Este grupo, dirigido por Susana Bruno, entonó algunos versos folclóricos y también de Atahualpa Yupanqui, ante la mirada y la escucha atenta de todos los presentes. Para concluir, cantó un himno a la amistad.

Este coro surgió en el año 1998 con el objetivo de expresarse a través del canto coral. Tiene como Lema: "Si Dios se lleva mi presencia que el canto no deje que mi presencia se olvide" de Carlos Ferrero (Tenor). La Agrupación aborda un repertorio coral universal, centroamericano y popular, participando de diversos eventos culturales. Desde el año 2008 ha tomado la iniciativa de adherirse al Día Internacional del Canto Coral organizando un día de amistad, música y canto compartido en un grato encuentro.



LAS PALABRAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE RAFAELA

Mariana Andereggen también se acercó al micrófono para hacer extensivo el saludo del intendente Luis Castellano y para dedicarle a sus colegas unas palabras: "No dejo de sentir orgullo por la vocación que comparto con todos ustedes. Es un orgullo ser parte de este colectivo, de los docentes que nutren esta ciudad. Solo nosotros sabemos la magia que sucede ahí, dentro del aula, y el esfuerzo que conlleva. Lo sabemos nosotros, lo sabe nuestra familia, y pocos más allá. Este lunes es un día de celebración y de descanso, más que merecido".



FINALIZACIÓN DEL ACTO

Para concluir con este acto, se entonó el Himno a Sarmiento. Más que nunca resonaron sus estrofas: "Gloria y loor, honra sin par/Para el grande, entre los grandes/Padre del aula, Sarmiento inmortal".

Por último, se llevó a cabo el arrío de la Bandera Nacional Argentina, con la colaboración de la secretaria de Educación, de la presidenta vecinal, del Delegado Seccional y del delegado de Educación de la Región III, Gerardo Cardoni.