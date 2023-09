Casi 6 mil efectivos policiales para el operativo de seguridad

Para las elecciones de este fin de semana en Santa Fe, se dispuso que habrá 5.772 efectivos policiales a lo largo y ancho de la provincia. De ellos, 1.443 custodiarán los locales este sábado, mientras que 4.329 lo harán este domingo.

En el Gran Santa Fe serán 776 que estarán dispuestos el fin de semana, 194 de ellos este sábado y 582 este domingo. En cuanto al departamento Rosario, serán 1.024: 444 el sábado y 582 el domingo de las elecciones.

Por otro lado, desde la secretaría electoral reveló que cuentan con más de 20 mil autoridades de mesa ya confirmadas. Destacaron la importancia de contar con una base de las personas que trabajaron en las Paso y volvieron a ser convocadas para este domingo 10 de septiembre. "Ahora estamos más tranquilos porque arrancamos con una base de todos los que fueron autoridades de mesa en las Paso. Obviamente hay renuncias, pero serán unas 10 o 12 por día. A medida que entran las renuncias vamos haciendo designaciones. Igualmente, nosotros tenemos el registro abierto hasta el último momento", explicó el secretario electoral Pablo Ayala.

Cabe recordar que las autoridades de mesa percibirán una remuneración de $15.000, y los jefes de local de $20.000. Los pagos a las personas que trabajaron en las elecciones primarias ya se abonaron, tanto por transferencia como a través de Santa Fe Servicios.



ESCRUTINIO

El funcionario adelantó que se espera un escrutinio más ágil y rápido que el de las PASO, donde si bien la carga de telegramas comenzó rápidamente, la gran cantidad de candidatos aletargó las definiciones en algunas ciudades como por ejemplo Santa Fe. De esta manera, Ayala consideró que habrá "tendencias irreversibles alrededor de las 21".



2.367 SANTAFESINOS MÁS

QUE EN LAS PASO

La secretaría electoral dio a conocer el padrón definitivo para las elecciones generales de la provincia. Serán 2.845.522 la cantidad de santafesinos que están habilitados para concurrir a las urnas este 10 de septiembre. Se registró un incremento de 2.367 electores, quienes son jóvenes que cumplen los 16 años entre las elecciones primarias del 16 de julio y las generales. En total son 79.309 santafesinos de 16 y 17 años que tendrán la posibilidad -no obligación- de votar. Hubo 6.939 jóvenes que cumplieron la mayoría de edad luego de las Paso y ahora el sufragio será obligatorio para ellos.

Por otro lado, habrá 27.183 electores extranjeros, quienes solo están habilitados para votar autoridades locales (intendente y concejales), pero no podrán hacerlo para los cargos provinciales (gobernador y diputados). En el padrón definitivo también figuran 4.644 personas que se encuentran en cárceles, privados de su libertad.

Cabe recordar que en las elecciones provinciales de mañana se elegirán gobernador y vice para el período 2023-2027; la cámara completa de diputados provinciales que tendrán cuatro años de mandato (50 en total); la renovación de la Cámara de Senadores de la provincia. También por cuatro años. (19 en total, uno por departamento); intendentes en 46 ciudades; renovación de la mitad de los concejos municipales (60 ciudades de la provincia) y comisiones comunales de 305 pueblos.



CELULARES, ¿SI O NO?

Mientras tanto, desde el Tribunal Electoral realizaron una serie de recomendaciones para los electores. En ese sentido, recordaron que no se puede manipular ningún dispositivo móvil adentro del box de votación, tras el pedido de Juntos Avancemos de garantizar la transparencia del acto electoral. La prohibición de la utilización del uso de teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video, así como cualquier otro dispositivo apto para la obtención o reproducción de imágenes dentro del box de votación es para garantizar la confidencialidad del voto. Si el presidente de mesa detectara alguna irregularidad puede anular el sufragio. "Está prohibido utilizar el celular en el box de votación, no se puede", aseguró enfático Pablo Ayala. La seguridad del lugar está a cargo de la policía y en caso de que algún fiscal o autoridad de mesa detecte que el elector está utilizando el celular tiene a disposición a la fuerza de la Provincia para realizar la denuncia correspondiente y se da lugar al Ministerio Público de la Acusación (MPA). "Es un delito electoral de clientelismo político, en el Código Nacional Electoral se establecen las sanciones correspondientes", ratificó Ayala.

Por otra parte, el secretario Electoral de Santa Fe confirmó que durante las elecciones Paso "no hubo denuncias concretas", pero reconoció que se generaron muchos comentarios y especulaciones en ese sentido. Por esa razón, Pablo Ayala comentó que en esta instancia se reforzó la comunicación respecto a la prohibición del uso del celular al momento de votar. En ese sentido señaló que se les indicó a los presidente de mesa la necesidad de estar atentos a este tipo de situaciones y se reforzó la señalética en los lugares de votación.