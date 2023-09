Francia tuvo la fiesta completa

En un vibrante partido inaugural de la Copa del Mundo, Francia comenzó con el pie derecho y se impuso por 27-13 frente a los All Blacks, en un Stade de France de París colmado y que vivió el encuentro, válido por el Grupo A, como una verdadera fiesta. Thomas Ramos convirtió 17 puntos para el local y fue el máximo anotador del partido.

Los All Blacks anotaron el try más rápido de un mundial con Marc Telea a los 2 minutos. En ese primer tiempo Ramos anotó tres penales y Mounga uno para los neocelandeses.

En el segundo tiempo Telea apoyó otro try, mientras que los locales apoyaron por intermedio de Penaud y Jaminet, que convirtió su propio try. Ramos convirtió el try de Penaud y sumó dos penales más en esta etapa.



MÁS PARTIDOS

Este sábado también jugarán: a las 8.00 Italia vs. Namibia (Grupo A); Irlanda vs. Rumania (Grupo B) a las 10.30 y Australia vs. Georgia (Grupo C) a las 13.