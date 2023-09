Se presentó el libro “Museos de Santa Fe. Testimonio y memoria”

El Ministerio de Cultura de la provincia presentó el libro “Museos de Santa Fe. Testimonio y Memoria”, que compila un trabajo territorial de relevamiento y actualización de datos de los museos santafesinos en los 19 departamentos, contabilizando más de doscientos organismos y más de veinte mil kilómetros recorridos.

La presentación se desarrolló este miércoles en el Parque Arqueológico Santa Fe la Vieja. El acto estuvo presidido por la vicegobernadora Alejandra Rodenas y el ministro de Cultura Jorge Llonch.

El acto, realizado en el Parque Arqueológico Santa Fe la Vieja (Cayastá) contó con la participación, además de Rodenas y Llonch, del secretario de Gestión Cultural Jorge Pavarin; el subsecretario de Gestión Cultural Javier Armentano y la presidenta de la Asociación de Museos de la Provincia de Santa Fe, Adriana Imhoff.

También estuvieron presentes el senador por el departamento Garay, Carlos Kaufmann; el presidente comunal de Cayastá, Edgardo Berli; la directora de Infraestructura del ministerio de Educación, Patricia Dorigo, en representación del ministro del área, y el coordinador del Parque Arqueológico Santa Fe la Vieja, Gabriel Cocco; entre otras autoridades ministeriales, legislativas, municipales y comunales, además de directivos y trabajadores de museos santafesinos.

La edición del libro contó con el aporte del Consejo Federal de Inversiones (CFI), y la versión digital y gratuita del libro puede descargarse de www.pacusfe.gob.ar, sitio del Patrimonio Cultural Santafesino, perteneciente al Ministerio de Cultura de la provincia.



TESTIMONIO Y MEMORIA

Al momento de las palabras, la vicegobernadora sostuvo: “Me apabulló un poco cuando me puse a mirar los números que están detrás de este libro, porque un libro siempre es una síntesis. Por ejemplo, 216 museos, 123 localidades, en las que se han recorrido veinte mil kilómetros a lo largo de los 19 departamentos. Es una provincia extensa la nuestra, enorme, larga, con dimensiones de país, heterogénea, diversa”. Luego manifestó su “agradecimiento al apoyo del CFI, porque sin ellos no hubiera sido posible este libro”.

Rodenas continuó señalando que “aquí hoy estamos personas de todas las edades, los que peinan canas, hay jóvenes, hombres y mujeres de edad intermedia, adultos mayores, una franja etaria de los que representan la potencia de los museos en la provincia de Santa Fe también es una gran foto del deseo y de las ganas de participar, el deseo de dejar una huella, un testimonio”.

“Los museos no solo atesoran la vida actual, sino también lo que trajeron los inmigrantes. Algunos hemos visto nacer un museo y es algo maravilloso, porque en un pueblo a veces la gente desconfía de llevar lo que tiene atesorado que era del tatarabuelo y no saber si en ese lugar en que lo va a depositar va a estar bien cuidado, quienes van a estar a cargo de ello. Pero así va naciendo un museo, se va organizando, se va armando un relato de la ciudad o del pueblo” prosiguió el funcionario.

Finalmente, Llonch expresó que “los veinte mil kilómetros recorridos que dieron origen a este libro se traducen en que nada se hubiese podido hacer si ustedes no colaboraban, las personas que atesoran y custodian, y los que también hacen que los museos sigan creciendo, para luego concluir aseverando que “desde el ministerio de Cultura tenemos la obligación de mostrar la identidad de la provincia y este libro tiene como eje la identidad de la provincia de Santa Fe”.

A su turno, Armentano puso de manifiesto el “placer inmenso de que haya llegado este día donde estamos coronando esta construcción conjunta que hicimos durante un año”.

El funcionario narró las instancias que dieron origen a este libro, contando que “al inicio de la gestión nos encontramos con que el ministerio de Cultura debido a la Ley 12.955 de Preservación del Patrimonio, tiene la obligación de subsidiar a todos aquellos museos que estén inscriptos en el Registro Provincial de Museos a través de la coparticipación de Lotería de Santa Fe.

“Durante el recorrido vimos que no se trataba solamente de lo que podíamos relevar, los objetos con historias, sino también lugares, paisajes, monumentos, edificios, el patrimonio tangible e intangible, y todo eso es lo que tratamos de resumir en estas páginas: la memoria, el patrimonio, estos somos”, concluyó el subsecretario.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Museos indicó que “este libro es la concreción de un proyecto que comenzó con esta gestión y desde la Asociación de Museos los estuvimos acompañando, ofreciéndoles todo lo que teníamos que son los más de 140 museos asociados, con el objetivo de que todo ese material llegara a este día donde estamos dando a luz este libro”, para luego añadir que “lo que nos encontramos superó ampliamente nuestras expectativas porque nunca pensamos que éramos tantos museos y qué lindo poder recorrer estas páginas y ver museos espléndidos, con magníficos edificios y colecciones impresionantes, que también hay museos emblemáticos, en casonas importantes, y también que hay museos que a lo mejor son habitaciones donde un puñado de voluntarios decide recuperar esas memorias para que no se pierdan. Hoy tener este libro nos permite recorrer toda la provincia y es un orgullo para nosotros formar parte de él”.



MUSEOS DE RAFAELA

En este libro, en el apartado del Departamento Castellanos, desde la página 338 hasta la 362, se hace hincapié en el Museo Histórico Municipal, en el Museo Municipal Usina del Pueblo, en el Centro y Museo de Ex Combatientes en Malvinas, en el Museo Municipal de Arte "Dr. Urbano Poggi", en el Museo de la Fotografía Alfredo "Fito" Previderé y en el Museo y Biblioteca de la Música y el Sonido. Para quien quiera leerlo, puede descargar el libro digital en https://www.pacusfe.gob.ar/