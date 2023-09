Reclamos por el Museo Histórico y por usurpaciones en el Ferrocarril

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Tal como lo señaláramos, la situación del Museo Histórico ha generado rispideces con el Cuerpo Legislativo, pero también con ciudadanos sunchalenses, con el Cuerpo los cuestionamientos se elevan, fundamentalmente por la falta de respuestas.

En la penúltima sesión la concejal María Alejandra Bugnon de Porporatto (PDP), en el curso de las manifestaciones enfatizó “con respecto a, justamente hablando de arte, ayer veía la publicación del Museo Basilio Donato donde el Coordinador está en la Muestra “ArteBA” en Buenos Aires y publica en su página “haciendo historia, Municipalidad de Sunchales”. Y yo creo que sí, que está haciendo historia porque la historia que está haciendo es la destrucción del Patrimonio Cultural. El no reconocimiento de nuestra historia como ciudad, como pueblo. Haber desbaratado todo lo que era nuestro Museo Histórico y que aún no lo tenemos en marcha. El edificio está al concluir, era una fecha estimada para el 30 de julio, ya estamos a 31 de agosto. Todavía no lo tenemos inaugurado y yo creo que falta bastante. Y cuando empecemos a ver que nuestras pertenencias como cosas históricas, elementos históricos no están o están deterioradas va a ser historia, eso va a ser historia. Realmente va a ser historia. Porque va a quedar recordado como el que destruyó nuestro Patrimonio. Así que yo creo que como ciudadanos tenemos que alzar nuestra voz, como Concejales y como ciudadanos también para que esto no pase más. Tenemos en estos días también dos usurpaciones en el Ferrocarril. ¿Por qué? Porque es un Patrimonio Cultural también que ha sido desbastado y no ha sido cuidado como es debido. Tenemos obras de distinto tipo, de distinto tenor cultural en nuestra ciudad y nuestra querida Estación de Ferrocarril que es un edificio emblemático que debería estar ya a esta altura remodelado, cuidado, utilizado para diversas actividades culturales, utilizado para diversas actividades, museo o cualquier otra actividad, biblioteca, algo que para nuestra cultura sea realmente importante. Así que, nada más. Yo lamento tener que decir todas estas cosas porque me gustaría enorgullecerme de un Museo Histórico activo, porque las palabras que nos dicen es un Museo afuera. Sí, está afuera de todo contexto y todo lo que nosotros queremos como sunchalenses. Es un Museo que realmente no colma las expectativas del ciudadano sunchalense".