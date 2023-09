Atlético presentó la fecha del TC y anunció obras en el autódromo "Ciudad de Rafaela"

Por Víctor Hugo Fux



La dirigencia de Atlético de Rafaela, a través del consejo y la subcomisión de automovilismo, convocó ayer al periodismo local y de la región para brindar un detallado informe sobre diferentes temas.

En el inicio, Silvio Fontanini, destacó que "hoy es un día muy especial para el automovilismo de la ciudad, porque hace 54 años, en este mismo lugar, Jorge Ternengo conseguía una gran victoria", en obvia referencia a las "500 Millas Argentinas".

Fontanini, que estuvo acompañado por el "Nene", el intendente Luis Castellano y el directivo Gustavo Belinde, abrió de esa manera el encuentro, solicitando tras esa primera mención un aplauso para el homenajeado de la reunión, "un piloto que es reconocido en nuestro país y también en el exterior por su excepcional trayectoria".

Después fue el turno del propio Ternengo, quien recordó aquella conquista, una de las más importantes en la historia deportiva de Rafaela. "Tuve la suerte de ganar con un auto que era atendido en la ciudad, por gente de la ciudad y después de haber luchado casi toda la carrera con Juan Carlos Salatino; sabíamos que él debía parar y en ese momento la pudimos definir".

Fontanini retomó la palabra, destacando que "el hecho que la ACTC nos haya ofrecido una segunda carrera no es un dato menor; Rafaela tiene una historia muy rica y eso pesó al tomar la decisión".

El dirigente sostuvo que "no será una competencia más, porque se trata de la tercera de la 'Copa de Oro', con todo lo que eso significa para Atlético, para Rafaela, la región y la provincia".

Justamente, fue Castellano quien reforzó el concepto, al señalar que "por este tipo de acontecimientos, que son de masiva convocatoria, venimos diciendo hace un tiempo que Rafaela es una ciudad de eventos; la presencia del TC genera un enorme impacto económico para todos los sectores por la gran cantidad de personas que llegan a la ciudad y a la zona".

En otro pasaje, el titular del Ejecutivo local, renovó su compromiso a "seguir acompañando el esfuerzo que realiza Atlético y todas las instituciones que asumen tan importantes desafíos para potenciar a Rafaela a través de la proyección que alcanza la ciudad con espectáculos de esta jerarquía".

Belinde, por su parte, repasó la cartelera mecánica que se viene antes de la carrera de TC, señalando que "vamos a tener fechas de las TZ y el Car Show Santafesino, que también se mostraron interesadas en llevar a cabo sus Premios Coronación en Rafaela".

Sobre el mismo tema agregó que "estas últimas competencias dependerá de lo que pueda suceder con la repavimentación del autódromo, que por ahora no tiene una fecha definida, pero que podría confirmarse en el corto plazo".

Hubo tiempo para otros anuncios, como el que realizó Fontanini, al referirse a "algunas sorpresas que venimos gestionando para otorgarle más atractivos al público que nos va a estar acompañando cuando nos visite el TC; por ahora queremos ser prudentes, pero cuando tengamos novedades las daremos a conocer".

Además de los trabajos que se vienen realizando en el túnel (ver aparte), están en carpeta otros proyectos. "Habilitamos nuevos baños en la carrera pasada, apuntando a brindarle mayores comodidades a la gente; y próximamente construiremos una cantina, destinada a ofrecer un completo servicio gastronómico en el sector de boxes", comentó Fontanini.

De esta manera, se concretó el lanzamiento, con siete semanas de anticipación, de la tercera fecha de la "Copa de Oro" que disputará el Turismo Carretera -y paralelamente la misma instancia de la "Copa de Plata" del TC Pista- en una programación de singular jerarquía que se desarrollará en un escenario que sigue vigente luego de nada menos que 70 años de historia.

Luego de esta presentación, en consecuencia, se inicia la cuenta regresiva de un evento que le permitirá instalarse en el centro de la escena automovilística a Rafaela, como tanta otras veces, por obra y gracia del Club Atlético.