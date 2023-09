Confirmó su presencia Ricardo Juncos

En un pasaje de la reunión con el periodismo, Silvio Fontanet confirmó que "Ricardo Juncos estará acompañándonos en la fecha que disputará el Turismo Carretera".

El dirigente agregó: "Hablé con Juncos y me aseguró que vendrá en octubre" y confió que el copropietario del Juncos Hollinger Racing "me comentó que no conoce el autódromo", por lo que será la primera vez que llegue a Rafaela.

Nacido en nuestro país, Juncos se trasladó siendo muy joven a los Estados Unidos, donde se afianzó como empresario, tanto que desde hace unos años, logró ganarse un lugar en la categoría NTT IndyCar Series.

Con su base operativa en la ciudad de Indianápolis, el equipo compite en la actualidad en la divisional superior y en las teloneras de monoplazas, teniendo como pilotos en la más importante al británico Callum Illot -en su segundo año- y desde la presente temporada al argentino Agustín Canapino.

Juncos estuvo con un auto de su estructura en nuestro país en 2022, realizando dos exhibiciones con Canapino en los autódromos de Buenos Aires y Termas de Río Hondo.

El próximo fin de semana se disputará la última fecha del calendario y desde ese momento, Juncos tendrá una agenda menos cargada en la NTT IndyCar Series, por lo que estará acompañando al arrecifeño en la "Copa de Oro".