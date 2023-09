Corach: "Rafaela no puede quedar en manos de la improvisación"

- ¿Es posible sostener el ritmo de la obra pública en un contexto inflacionario como el actual?

- Es posible y de hecho lo estamos haciendo. Nosotros desde el primer día de gestión pusimos en marcha un inédito plan de inversión millonaria en toda la provincia. Ese camino lo transitamos sin interrupciones y es cierto que la aceleración de la inflación actuó como un cimbronazo que ponía en riesgo la continuidad del proceso. Sin embargo, y a pesar de ese escollo, pudimos encaminar todos los procesos licitatorios bajo la consigna de no frenar ninguna obra y eso estamos haciendo.

- ¿Siente que con eso alcanzó de cara a la definición del próximo domingo?

- Uno no puede sintetizar la historia y atar todo a un resultado que también está atravesado por un momento complicado del país y también de la política como herramienta para mejorar la vida de la gente. Uno puede leer lo que se viene expresando y hay que tomar nota de todo. Yo soy un convencido de que y aunque suene una contradicción, de esto se sale con más política. Pero acá viene el punto a profundizar: sin la autocrítica de lo que la sociedad está pidiendo no hay mejoramiento de la política.

- ¿Qué capítulo arranca el lunes?

- No va a ser distinto. Nosotros vamos a seguir enfocados como lo hicimos desde el primer día en las obras y los cambios que necesita La Invencible. El lunes si usted me llama me va a encontrar gestionando, porque ese fue y es nuestro ADN. Además, pase lo que pase, lo que está escrito ya no puede borrarse. Los estudiantes y docentes van a seguir usando el Boleto Gratuito, la Billetera Santa Fe, ahora en 8.000 pesos como tope de devolución, seguirá creciendo y sumando comercios y usuarios. El Santa Fe Más Conectada, los Caminos de la Ruralidad y las obras como el acceso a Puerto Timbúes, reclamada pero postergada por varias gestiones, ya son un hecho y nadie puede cambiar eso.

- ¿Cuál es su análisis para la ciudad de Rafaela?

- Que esta ciudad a la que amamos no puede quedar en manos de la improvisación. Fuimos y somos ejemplo en el mundo y eso no fue azaroso. No es que crecimos porque sí, como si esto se gestara en modo lluvia. Hubo planificación, trabajo y gestión constante y eso es lo que expresa Luis Castellano. Del otro lado lo que uno puede ver es un amontonadero de comentaristas de una realidad que ni siquiera saben cómo manejarla. Ahora dicen que tal obra o programa del gobierno de Omar Perotti se va a mantener. Por qué? Simple, porque en ese mundo de coucheo y encuestas se dieron cuenta que la gente se adueñó de todo eso y no está dispuesta a que se lo quiten.