Alumnos de diversas escuelas podrán izar la bandera nacional en los actos oficiales

Alumnos del 7° grado del Colegio San José concurrieron ayer al Concejo Municipal de Rafaela junto a la vicedirectora del establecimiento educativo, Laura Trimmel, y su maestra Andrea García, para presenciar la sesión en la que se aprobó, por unanimidad, un proyecto presentado por su compañera Ernestina Botto. En un encuentro informal, su papá Juan Botto le había transmitido a la concejal Brenda Vimo la inquietud que había manifestado su hija, quien es actualmente abanderada de la Provincia. A su tiempo, la idea fue tomando forma, y el bloque oficialista lo plasmó en un proyecto que solicita al "Departamento Ejecutivo Municipal que a través del área que corresponda incorpore a estudiantes en el izamiento de la bandera en actos oficiales".

En sus fundamentos, la minuta de comunicación sostiene que "el izamiento de la bandera es un símbolo importante de la identidad nacional y los valores de un país" y que por tanto "permitir que los alumnos de diversas escuelas participen en actos les brinda la oportunidad de aprender sobre los símbolos patrios, la historia y los valores cívicos de su nación".

Como miembro informante, Brenda Vimo dijo dirigiéndose a los presentes: “Juan (Botto) me acercó hace un tiempo una inquietud que tenía su hija Ernestina que me pareció maravillosa, y yo le dije: te prometo que antes de irme lo voy a hacer. Es entender que desde la política tenemos que estar cerca de los más jóvenes, porque creo profundamente que esto hace que los chicos se sientan protagonistas, que sientan la pertenencia a nuestro país, que tengan un motivo para ir a un acto también, que puedan sentirse incluidos en un mundo de adultos, y que puedan creer que cuando tienen un proyecto, desde de la política y el Estado se les da oportunidad. La verdad que me pareció maravilloso darle la oportunidad también a las instituciones, que encuentren cual es la forma de encontrar quien de sus alumnos va a izar la bandera. Porque a esto lo dejamos abierto a criterio de cada una de las instituciones, porque tal vez en una institución sea un promedio, en otra sea un acto solidario, una representación deportiva, cultural, científica, en otra que pueda izarla el mejor amigo, y también incluyendo instituciones que atienden personas con discapacidad. Por eso quiero que desde esta instancia lo reconozcamos y será un antes y un después. Yo creo que estar delante de un mástil e izar la bandera, le puede cambiar la vida a alguien, puede sentirse protagonista, importante, y son todos valores positivos que nuestra juventud necesita. También se necesita creer que, si se les ocurre una idea, alguien los escucha y lo lleva a cabo, y así entienden qué es realmente estar en política”.

También se sumaron otros concejales. De su mismo bloque, el concejal Juan Senn recalcó la importancia de escuchar. “Que hoy se vote este proyecto es muy importante porque también traslada algo hacia las aulas, que se puedan escuchar los alumnos entre sí. A veces cuando uno dice cosas parece que quedan al azar, a la deriva por ahí, y hay que tomar las palabras. Hay que saber escuchar”.

Valeria Soltermam por su parte dijo: “Celebro esta iniciativa porque si bien es una acción simbólica, es un orgullo izar la bandera y estar parados frente al mástil; que bueno que sean las infancias ahora las que se encarguen también de tomar esta posta, esta iniciativa en los actos oficiales”.

“Creo que también es llamar a la reflexión, sobre todo a los funcionarios, a quienes estamos en política, el que esta propuesta salga justamente de una estudiante, una niña que realmente le preocupe no poder participar, y que la política no tenga esa mirada de poder compartir estos actos y las ceremonias tan importantes que representan nuestros símbolos patrios”, expresó en tanto la concejal Alejandra Sagardoy.

Y el concejal Ceferino Mondino, además de recalcar la sensibilidad de la concejal Vimo en captar la idea de la pequeña, recalcó la importancia de tres pilares que no se deben negociar: creer en los jóvenes, las instituciones, y la familia”.

Una vez aprobado, la niña, junto a la vicedirectora del colegio, su maestra, y sus padres Juan Botto y Cecilia Acastello, recibió un reconocimiento impreso “por su aporte en la realización de un proyecto legislativo tendiente a la participación de alumnos en el izamiento de la bandera durante actos públicos”.

En diálogo con diario LA OPINIÓN, Ernestina expresó estar muy contenta con este logro. Su papá nos dijo: “Ernes viene siguiendo esta idea de izar la bandera hace muchos años. Yo creo que lo positivo es que ella va a aprender que las cosas se solucionan participando, siguiendo las ideas, y sabiendo que se pueden concretar. Creo que esa es la enseñanza que se lleva hoy, y a mí me queda el orgullo y la emoción de ver a mi hija feliz y a los concejales acompañando su iniciativa”.

Terminado este emotivo momento, se dio lugar a la aprobación de la minuta de comunicación referida a instalar luminarias en un tramo de la calle Balcarce del barrio 9 de Julio. Motiva este pedido impulsado por la oposición, la inseguridad y la dificultad de traslado que ocasiona la poca iluminación que hay en ese sector.

Como miembro informante, habló el concejal Mondino: “Este sector de calle Balcarce, es un tramo que une la Ruta N°34 con el viejo Hospital. Ahí fuimos convocados por una vecina y pudimos observar que el alumbrado público data de hace mucho tiempo, que están los cruces con los antiguos focos, y tienen solamente dos columnas de iluminación en 100 metros. Los vecinos esta preocupados por el tema de la inseguridad, pero por sobre todas las cosas, porque ese trayecto se vincula con la Terminal de Ómnibus, donde existe mucho tránsito de peatones, de toda la gente que llega a atenderse al Hospital. Me pareció sumamente importante hacer este pedido y que lo hagamos de forma rápida y urgente para poder solucionarlo, y sobre todo dar tranquilidad a la circulación en esa arteria”.

Para cerrar la sesión, el presidente del Concejo Germán Bottero deseó, en relación al acto electoral del domingo, que todo salga en paz, y dada la actividad intensa que algunos de los ediles tendrán durante esa jornada, propuso posponer la reunión de comisiones para el día martes.