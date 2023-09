"Para cambiar Santa Fe hay que votar a Unidos", pidieron Scaglia y Giusti

La última semana de campaña fue de una enorme intensidad en la provincia de Santa Fe, con candidatos esforzándose al límite por recorrer barrios, pueblos, ciudades, departamentos y redacciones de medios de comunicación. Así llegaron a Rafaela Gisela Scaglia, desde Gálvez, y Caro Giusti, desde la Sunchales. La primera candidata a vicegobernadora como compañera de fórmula de Maxi Pullaro. La segunda candidata a senadora por el departamento Castellanos. Las dos forman parte del frente "Unidos para Cambiar Santa Fe", el conglomerado de partidos que interpretó en gran medida los reclamos de los santafesinos teniendo en cuenta los resultados de las elecciones primarias de julio pasado.

"Ahora es otra elección. Y por eso trabajamos muchísimo en esta campaña. Tenemos mucha expectativa por lo que va a pasar el domingo. Y nervios claro que sí", afirmó Scaglia en su visita a este Diario junto a Giusti. "Sabemos que vamos a tener una elección contundente, importante e histórica en la provincia de Santa Fe, la expectativa es muy grande, y sobre todo, venimos recorriendo con Maxi Pullaro toda la provincia, y sentimos que el cambio es una necesidad imperiosa de la gente, y eso se va a manifestar en las urnas. La gente va a ir a votar por el cambio. Y ese cambio no solo va a dar un nuevo gobernador, sino que nos va a dar la mayoría en la Cámara de Diputados con Clara García, como la candidata más votada, y nos va a dar a Caro Giusti como nuestra próxima senadora de este departamento Castellanos. Y el cambio también se va a sentir en la ciudad de Rafaela: Leo Viotti va a ser el próximo intendente y Lisandro (Mársico) el concejal más votado de la ciudad. Espero el llamado de las ocho, ocho y treinta de la noche del domingo cuando Leo, Caro y Lisandro me digan “ganamos” y poder sentir esa tranquilidad de que vamos a empezar a trabajar juntos, en un mismo proyecto, como un gran equipo que somos", expresó la ex diputada nacional por ocho años que podría convertirse en la próxima presidenta del Senado santafesino.

En lo que fue su último visita a Rafaela, Scaglia repasó las "cuatro ideas centrales" de la propuesta de gobierno de Unidos con el liderazgo de Pullaro. "La primera es seguridad. Todos coincidimos que hay que bajar todos los índices de inseguridad que tiene la provincia y hay que tener acciones concretas desde el primer día de gobierno", remarcó. "La Policía nuevamente en la calle, reactivar la investigación criminal compleja en la provincia de Santa Fe, reformar el sistema penitenciario y en las cárceles aislar a los presos de alto perfil e incomunicarlos", detalló.

"Lo otro, en lo que todos coincidimos, es que no hay política de seguridad si no hay política de integración social y de inclusión social. Por eso impulsamos también con Maxi la vuelta del Plan Abre, que es un plan provincial donde Nación, Provincia y Municipio debieran intervenir todos juntos en los barrios donde necesitás políticas públicas, ya sea dentro del club, la escuela, las entidades culturales o a través de la obra pública como la apertura de calles, el pavimento, la iluminación. Se trata de la presencia del Estado, pero no hacerlo de manera dispersa sino todos juntos en un mismo programa y que eso tenga resultados de impacto rápido en los lugares que obviamente hoy son los más calientes que tiene la provincia", explicó Scaglia.

Otro programa vinculado a la política de seguridad y social es Vuelvo a estudiar, que según la candidata a vicegobernadora "fue muy importante en la provincia de Santa Fe y que hoy tiene 6000 inscriptos, 6000 personas que esperarían que se reabra el programa que esta gestión cerró".

"El segundo punto tiene que ver con la escuela; la escuela de Santa Fe tiene que cambiar, estamos todos de acuerdo que el 11 de diciembre termina la no repitencia en la provincia. 2024 tiene que arrancar con un plan de lectura y comprensión de texto para toda la escuela primaria, sobre todos entre 1º y 3º grado que es cuando un chico tiene que aprender a leer y a escribir", anticipó a la vez que indicó que "vamos a discutir paritarias en enero, para que con los gremios logremos acuerdos en torno a las condiciones de trabajo para que no nos agarren los paros a principios de marzo".

Asimismo, Scaglia resaltó que "los 180 días de clases son prioridad para cambiar Santa Fe donde el rol del docente se jerarquice y recupere autoridad" y mencionó que "fortalecer el sistema de salud de la provincia también constituye una de las nuestras propuestas". "Completo con la presentación de los ejes medulares de nuestro programa de gobierno con lo productivo, pues se necesita una provincia que piense realmente en aquellos que producen, que generan trabajo, que son los pequeños y medianos empresarios, comerciantes que tiene la provincia de Santa Fe que son muy pujantes, nosotros los vamos a acompañar con políticas públicas a medida", afirmó.

- ¿Qué lectura hacés del debate que se realizó el domingo último en Rosario con los candidatos a gobernador?

- Salió muy bien. Maxi Pullaro fue el único que pudo contar propuestas, el único que pudo decir qué vamos a hacer, con tiempos acotados como es un debate, pero creo que el fue el único que pudo plantear realmente un plan. Maxi habló de seguridad y dijo qué iba a hacer, habló de educación y explicó qué vamos a hacer, de salud y políticas sociales, siempre con claridad contando lo que vamos a hacer. Y también es el único que puede demostrar resultados, algo que en el debate nadie pudo demostrar.

- ¿Usted piensa que la secuencia de inauguraciones de obras, adjudicaciones o anuncios que hizo el gobernador durante todo el mes de agosto impactará en el electorado?

- No, definitivamente no. Porque la gente sabe. En mi ciudad ya vinieron a inaugurar dos veces la misma ruta y te las inauguran cada dos kilómetros. Y todavía la ruta está levantada, hay menos máquinas, y todos estamos viendo si el 11 de septiembre no se retiran y se van. Por como habían empezado a trabajar… El puentecito de esa ruta les llevó tres años, y cada dos kilómetros te hacen un corte de cinta. Pasamos todos los días por esas rutas, no nos pueden engañar. Además, a muchas instituciones le están firmando un cheque en blanco, les prometen tal o cual obra. ¿Por qué no hicieron todo eso en los cuatro años de la gestión? Ahora, a último momento vienen y le dicen vení a la foto, sacate la foto, vení, firmamos un convenio, hacemos un anuncio. La gente es inteligente, se da cuenta.



GIUSTI Y SUS CHANCES

Giusti, actual presidenta del Concejo Municipal de Sunchales, recordó por su parte que en la Comisaría 3ª de su ciudad "hubo tres inauguraciones, dos recientes en poco tiempo, es una picardía política que la gente advierte con claridad".

"Antes de las PASO, el gobernador decía que lo mejor era inaugurar las obras en la campaña electoral, era lo que les correspondía pues qué mejor que hacer campaña mostrando que cumplimos. Tarde. ¿Qué cumplieron? Yo recorrí prácticamente todo el departamento Castellanos y la gente tiene los pueblos detonados por las obras de cloacas, que los obradores se fueron, las empresas se fueron, y no lo tenemos que decir nosotros los candidatos, nosotros llegamos y la gente nos dice de las obras postergadas, de las obras que no se hicieron, de las empresas que se fueron, y es así. Ataliva, Tacural, lugares que estamos habitualmente recorriéndolos, no hablamos simplemente en el calor de la campaña electoral. La gente lo dice", planteó la candidata a senadora provincial.

"El amiguismo fue la carta de porte de la gestión del gobernador y del senador en el departamento Castellanos", disparó Giusti. "En los últimos días hubo un festival de reparto de fondos para instituciones y gobiernos locales. Eso es subestimar a las instituciones, yo formé parte de muchas instituciones en mi localidad, y eso ya no es lo que nos cierra, lo que elegimos. La gente quiere un cambio en la provincia, quiere un cambio en la ciudad de Rafaela, en la senaduría departamental, en la Legislatura toda de la provincia de Santa Fe", amplió.

Tras destacar a sus rivales en las primarias Gonzalo Aira y Alejandro Ambort porque "me han acompañado en esta campaña para las generales por todo el departamento", Giusti pidió "el acompañamiento de los habitantes del departamento que quieren un cambio, necesitamos en la provincia un recambio generacional de los políticos, por eso les pido a todos que voten por Maxi, por Gisela, por Clara García, por Leo Viotti y por Lisandro Mársico".