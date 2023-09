El Banco Central compró más divisas y el blue sigue calmo

El Banco Central (BCRA) registró ayer la mayor compra de divisas en lo que vas del mes, de US$ 58 millones, mientras el dólar contado con liquidación registró una fuerte caída. En tanto, el dólar blue se mantuvo a $720, según un relevamiento en las cuevas de la city porteña. El BCRA extendió a 18 jornadas su racha positiva de intervención y a lo largo de septiembre acumuló casi US$ 100 millones.

Desde el lanzamiento del programa de fomento a las exportaciones, el 24 de julio último, lleva adquiridos más de US$ 2.270 millones.

El dólar "Contado con Liquidación" (CCL) cae $16,42 (-2,2%) a $746,55, tras avanzar en la última rueda. Así, la brecha con el oficial se posiciona en un 113,3% y marca mínimos en dos semanas.

Por su parte, el dólar MEP trepa $4,87 (+0,7%) hasta los $678,34. De esa forma, la brecha con el tipo de cambio oficial alcanza el 93,8% y alcanza máximos desde el 8 de junio de 2023, rueda en la que dicho valor se ubicó en el 93,9%.

Los dólares financieros continúan relativamente más calmos, tras desinflarse algo desde los máximos, aunque podrían estar próximos a su piso a partir de la aceleración de la inflación, la emisión monetaria, la incertidumbre política y la búsqueda de cobertura, según especialistas.

El Gobierno restableció el Programa de Incremento Exportador (PIE) para la soja, sin un tipo de cambio diferencial pero con la posibilidad de que los exportadores tengan libre disponibilidad del 25% de las divisas que liquiden.

Eso redunda en que el tipo de cambio no estará fijado por el gobierno ya que ese porcentaje puede ser vendido al CCL/MEP.

Todo esto sucede en un mes marcado por la presión cambiaria producto de la búsqueda de coberturas de cara a las elecciones generales. Tras el resultado de las PASO, el Gobierno devaluó la moneda, subió las tasas y lanzó una serie de beneficios para atenuar sus consecuencias, en medio de una creciente escalada inflacionaria que podría alcanzar los dos dígitos en agosto.

El dólar mayorista se mantiene en los $350,5 el valor que el BCRA busca mantener hasta octubre. En tanto, el dólar Qatar -que incluye un 30% del impuesto PAÍS, un 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, y una nueva percepción del 5% a cuenta de Bienes Personales- se sostiene $660,62. Así, la brecha con el dólar blue es la más baja en casi un mes -desde el 15 de agosto-, al ubicarse en los $59,38.

A mediados de agosto, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso una reducción del 25% al 5% en la percepción de Bienes Personales que se aplica para los consumos en el exterior con tarjetas de débito y crédito superiores a los US$ 300 mensuales por persona.

Así, este mes, el llamado dólar Qatar dejó de ser el tipo de cambio más caro del mercado. Por su parte, el dólar cripto o dólar Bitcoin opera en los $758,93, según el promedio entre los exchanges locales reportados por Coinmonitor.

El dólar turista o tarjeta, y dólar ahorro (o solidario) -que incluyen un 30% del Impuesto PAÍS + 45% de la Percepción de Ganancias- cerró en $642,27. (NA)