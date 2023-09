Misión de asesores de Milei en Wall Street

Un dúo de asesores de Javier Milei, conformado por el director de Research for Traders, Darío Epstein, y el candidato a senador por la Provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza, Juan Nápoli, ya se encuentran en Nueva York donde se disponen a cumplir con una intensa agenda para intentar llevar tranquilidad al mercado y a los inversores norteamericanos.

El objetivo: explicar los planes de dolarización y el plan "motosierra" que esboza el candidato libertario, y mostrar un equipo de trabajo que apoya a Milei y le puede brindar gestión y gobernabilidad. Para bajar a tierra las propuestas económicas del candidato presidencial, Epstein y Nápoli participarán de una comida organizada por el ex HSBC, Gerardo "Gerry" Mato, en su casa de Greenwich, en Connecticut.

Los enviados de Milei enfrentarán cuestionamientos filosos de banqueros y representantes de fondos de inversión con intereses en el país como Allianz SE, BlackRock, FMR, Capital Group, UBS, Credit Agricole Group, Vanguard Group, NN Group, Intesa Sanpaolo, Global Evolution, Ashmore Group, TCW Group, entre otros, que son algunos de los grandes tenedores de bonos argentinos.

Justamente una de las premisas será garantizar que con Milei podrán estar seguros de que cobrarán sus bonos. Los dueños del dinero, o al menos quienes manejan plata de otros, quieren saber cómo se ejecutará el plan del libertario, que contaría con apenas un puñado de diputados y senadores afines para votar sus leyes. Al evento se espera la asistencia de traders, analistas y otros jóvenes argentinos vinculados a las finanzas, asistentes habituales de los encuentros de Mato.



THE ECONOMIST CARGÓ

CONTRA MILEI Y REFLEJA

Una inesperada crítica llegó desde el centro mismo del mercado liberal contra el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, ya que la revista The Economist alertó que el postulante presidencial representa "un riesgo para la democracia".

Ese influyente medio dijo que Milei resulta más bien "un académico excéntrico que un aspirante a Presidente", un creyente de "teorías conspirativas" y un "escéptico del cambio climático".

"Javier Milei representaría un peligro para la democracia en la Argentina", tituló el semanario británico una de las notas de apertura de la edición que salió este viernes. Dijo que "a pesar de sus credenciales neoliberales, el candidato presidencial tiene una vena autoritaria".

The Economist es una revista sobre economía, política y temas de globalización que se edita en Londres desde 1843. Milita a favor del libremercado y de la causa liberal. (NA)