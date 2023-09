"No dejes para mañana lo que puede hacer hoy"

La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, realizó una a curiosa comparación con respecto a la inflación, al señalar que "es una liebre y las personas tortugas van atrás". Lo dijo durante una recorrida en Misiones, en la segunda semana oficial de campaña en el interior de la Argentina. En ese contexto, Bullrich dio otras definiciones económicas: "Es muy importante potenciar una mirada federal de la economía.

Las grandes industrias, las economías de capital intensivo o de campo son importantes porque son las que generan la mayor cantidad de divisas, pero no son las que generan la mayor cantidad de puestos de trabajo". "La mayor cantidad de puestos de trabajo las generan empresas que, en cada lugar, van generando su capacidad de tener empresas que trabajan, que les tercerizan otros productos. A la vez, eso permite que el comercio de cada lugar pueda tener potencial porque las personas logran mejores salarios y consumen", agregó.

En esa línea, la ex ministra de Seguridad volvió a proponer el relanzamiento del Mercosur con una "relación con Brasil, Paraguay y con Uruguay" y continuó: "Pero siendo Brasil nuestro principal socio comercial, es fundamental que esta plataforma y las provincias, que además son fronterizas, tengan una participación especial en el Mercosur".

En su visita, Bullrich fue acompañada por los candidatos a senadores Martín Goerling y Carolina Gross; y a diputados nacionales Emmanuel Bianchetti, Natalia Dörper, Joaquín Barreto y Nancy Raquel Heck.

Este miércoles, la presidencialista de Juntos por el Cambio desembarcó en Río Cuarto, Córdoba. La semana pasada hizo lo mismo en Santa Fe, sostenida en la figura de Maximiliano Pullaro. Se trata del principal aspirante a la Gobernación santafesina de cara a las elecciones provinciales del domingo.

Bullrich también salió al cruce de la promesa de su rival de Unión por la Patria, Sergio Massa, de eliminar el impuesto a las Ganancias para los empleados, al preguntarle "por qué no lo hace ahora". "No dejes para mañana lo que puede hacer hoy", disparó.

"¿Por qué no lo hace ahora? ¡Usted es el ministro de Economía?", lanzó Bullrich a través de la red X. La titular del PRO en uso de licencia viene de lanzar a su equipo económico a la cancha con el economista Carlos Melconian a la cabeza.

En declaraciones televisivas, el funcionario nacional afirmó que eliminaría el Impuesto a las Ganancias que pagan los trabajadores, en caso de resultar electo presidente, "o tal vez antes". "Un laburante, por ahora, paga impuesto a las Ganancias, y digo por ahora porque, si soy presidente, los trabajadores no van a pagar impuesto a las Ganancias. Yo no soy como Macri, porque lo vengo bajando: arrancamos con 2,4 puntos, lo planteé en el Congreso y dentro de poquito voy a mandar una ley con el tema de ganancias", anticipó Massa.

Sobre el tema también se expresó el candidato a diputado nacional en la lista de Bullrich, Cristian Ritondo: "Podés hacerlo ahora. Mandá la ley que la votamos", chicaneó a Massa. (NA)