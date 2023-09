Desde Tucumán, Massa relanza su candidatura

El ministro de Economía y aspirante presidencial, Sergio Massa, convocó a los gobernadores de Unión por la Patria a participar del acto de relanzamiento de su campaña electoral el próximo sábado, en la provincia de Tucumán. La intención del tigrense es comprometer a los mandatarios provinciales y a los distintos sectores del oficialismo, entre los que se destacan referentes sindicales y de movimientos sociales, a revertir la derrota en provincias en las que se impuso el libertario Javier Milei.

Con el gobernador tucumano, Juan Manzur, de anfitrión, la fórmula electoral completa dará inicio a la segunda fase del proceso electoral que culminará con las elecciones del 22 de octubre, donde espera obtener los votos suficientes para entrar al balotaje.

El ex jefe de Gabinete estuvo a cargo de la organización de las dos jornadas en las que Massa y Agustín Rossi pasarán en sus tierras y adherirá a la campaña en un rol central en la pelea por recuperar los votos en las provincias que se pintaron de violeta en las PASO.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, Tucumán espera además a diputados y senadores del espacio que darán el presente y se sumarán a la foto de unidad detrás del objetivo de modificar los resultados adversos registrados en Misiones, Salta, Jujuy, Tucumán, Santa Fe, La Rioja, San Juan, Mendoza, La Pampa, entre otras.

El ministro de Economía tiene previsto viajar a la provincia en la que se firmó el acta de la Intendencia el viernes por la tarde, donde protagonizará un encuentro en la Casa Histórica de Tucumán y cerrará la jornada con un asado que brindará Manzur en su propia casa.

El sábado por la mañana, compartirá un desayuno con empresarios de la zona y a posterior encabezará un acto para 1500 personas, con la presencia de diputados, senadores, gobernadores, referentes sindicales y de movimientos sociales en el Teatro Mercedes Sosa.

Allí, se espera que sea uno de los principales oradores y haga énfasis en las propuestas de campaña que permitirán coordinar las estrategias para trasladar el respaldo al territorio y dar vuelta la derrota del oficialismo.

La "foto de familia" se hará frente a la Casa Histórica para luego trasladarse al Hipódromo del Jardín de la República donde, a las 15, se celebrará el gran acto que albergará además una masiva movilización previa.

La estrategia no es nueva: traducir la unidad, rodear al candidato y alinear a los jefes provinciales para que, a pesar de los resultados positivos en sus propios territorios, refuercen su rol en la campaña a favor de Massa.

Con la presencia de los distintos actores del oficialismo, la fórmula Massa - Rossi espera ser protagonista de un relanzamiento que le permita acortar distancia y garantizar su lugar en el balotaje.



MÁXIMO KIRCHNER

El diputado nacional Máximo Kirchner estará este sábado en Tucumán junto Massa, en el encuentro con gobernadores peronistas. El hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner viene manteniendo un mutismo similar al de su madre en la campaña, antes y luego de la mala performance del peronismo en las PASO de agosto pasado, y no aparece en público desde la noche de esa votación, cuando estuvo en el búnker donde Unión por la Patria esperó los resultados, en el barrio porteño de Chacarita.

Ahora, Máximo se mostrará junto a Massa, algo que viene siendo reclamado por varios dirigentes del oficialismo que no están de acuerdo con las posturas distantes y el silencio del diputado y de la ex presidenta, a quienes les piden más compromiso para lograr ingresar al balotaje.

En tanto, Cristina Kirchner no aparece en la campaña desde casi un mes antes de las PASO, cuando el 17 de julio compartió un acto con Massa por los 15 años de la reestatización de Aerolíneas Argentinas y se sacaron una foto en la cabina de un avión. (NA)