Comenzó la veda electoral en la Provincia, a la espera del domingo

Bandera a cuadros para la campaña con miras a las elecciones provinciales de este domingo en Santa Fe y comienzo de la veda electoral, hoy a las 8, hora desde la cual estará prohibida cualquier tipo de publicidad de los precandidatos que se presentan a las generales y la difusión de encuestas o boca de urna hasta tres horas después de cerradas las elecciones. En este marco, desde el sábado a las 20 la ley prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas -doce horas antes de la apertura de la elección- y hasta una hora después del cierre de las mesas, es decir el domingo a las 19.

El presidente del Tribunal Electoral de la provincia, Daniel Erbetta, destacó ayer que la organización de los comicios “se desarrolla con total normalidad y sin inconvenientes”.

En tanto, el Registro Civil de la Provincia de Santa Fe dispuso un operativo especial de entrega de DNI en todas sus oficinas a fin de facilitar el retiro del mismo y participar de las elecciones generales que se celebran este domingo 10 de septiembre en todo el territorio santafesino. Los horarios dispuestos para retirar el Documento Nacional de Identidad son para el sábado de 9 a 12 hs y para el domingo de 9 a 16 hs. (en Rafaela el Registro Civil funciona en calle Ituzaingó a metros de bulevar Roca).

En las elecciones de este domingo, que comenzarán a las 8 y se extenderán hasta las 18 hs., se elegirán gobernador y vice, diputados y senadores provinciales, intendente y concejales en 60 ciudades y miembros de comisiones comunales en 305 comunas. Durante la votación se encuentra prohibida la realización de espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, teatro, cine, eventos deportivos y toda clase de reuniones públicas que no vinculadas a los comicios.



CIERRES DE CAMPAÑA

Los candidatos a gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, de Unidos para Cambiar Sante Fe (nombre provincial de Juntos por el Cambio) y Marcelo Lewandowski, de Juntos Avancemos (denominación local de Unión por la Patria) cerraron sus campañas en las últimas horas, de cara a las elecciones de este domingo en el tercer distrito más poblado del país.

Pullaro, máximo favorito, cerró este miércoles su campaña en la ciudad de Esperanza, donde prometió que no va a "perder un minuto en iniciar el cambio en Santa Fe", tal como publicó este Diario. Se trató de un acto en el mismo lugar donde el ex ministro de seguridad provincial comenzó su campaña el 20 de abril, en el que utilizó el mismo formato que en aquella oportunidad, es decir una ceremonia sin público, transmitida por redes sociales.

"Los santafesinos sabemos que Santa Fe son varias provincias en una. Sabemos también del potencial, la capacidad y la tenacidad de todos los santafesinos. Fueron cuatro años de un gobierno provincial kirchnerista que jamás defendió los intereses de esta provincia. Que dejó que el Gobierno nacional nos pusiera todo el tiempo el pie encima. Que jamás quiso ayudarnos" señaló Pullaro.

Por su parte, Lewandowski, senador nacional y ex periodista deportivo, cerró su campaña este jueves con un acto en el Hipódromo rosarino, que incluyó shows musicales y que reunió a toda la dirigencia peronista santafesina. Lewandowski mantuvo una relación de tensión durante toda la campaña con el gobernador Omar Perotti, pese al acuerdo que sellaron para compartir boleta, con el actual mandatario santafesino yendo como primer postulante a diputado provincial. Se mostraron durante todo este momento proselitista transitando por sus propios andariveles y compartieron pocos momentos, incluso al punto de que Perotti no acompañó al candidato a sucederlo de su espacio en el debate realizado días atrás.

Mientras tanto, Perotti volvió a arremeter contra la administración de Alberto Fernández tras acusar al Gobierno Nacional de "no entender la dimensión de lo que ocurre con la inseguridad en la ciudad de Rosario". "No vamos a dejar de reclamar la presencia de las fuerzas nacionales", expresó en declaraciones a LT3 - AM680 y enfatizó: "La mirada del Gobierno Nacional debe cambiar".

El mandatario provincial demandó más presencia de efectivos policías, fuerzas federales, logística y la aceleración de los tiempos a la hora de actuar para combatir la inseguridad producida por las bandas narcos de la zona. Perotti se mostró esperanzado con las intenciones del ministro de Economía y aspirante presidencial, Sergio Massa, quien prometió -en campaña- una mayor asistencia a la provincia en materia de seguridad.

"Me alegró mucho escuchar a Sergio Massa decir que va a tener muchos más efectivos en Rosario y después de escucharnos, pedir más refuerzos de gendarmería en Rosario", afirmó.

El actual gobernador competirá el próximo domingo por una banca en la Cámara de Diputados de la provincia, con la intención de convertir en ley una batería de obras iniciadas bajo su gestión para que "que nadie las quite". "Tenemos expectativas reales y concretas de que sean programas incorporados para ayudar a la gente en su poder adquisitivo y que no haya obstáculos económicos", subrayó.