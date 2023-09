"Con el permiso de toda la gente" llega al Café Concert

El Centro Cultural La Máscara anuncia una nueva función para la obra cordobesa “Con el permiso de toda la gente” dentro del Ciclo de Café Concert, luego de que la función del sábado haya sido agotada en poco tiempo. De este modo la compañía “El cuarteto de amor” se presenta en Rafaela hoy, viernes 8 a las 22:00 con entradas a la venta, y sábado 9 con la capacidad ya agotada.

La síntesis del espectáculo dice “Un grupo de jóvenes nos presenta una comedia musical con temas de antaño y temas propios, todos atravesados por el “amor”. Estilos variados como el swing, el bolero, la rumba, el foxtrot, la típica ranchera y la milonga entre otros. Con ritmos sin límites de fronteras ni de géneros y con el encanto de instrumentos acústicos, estos enamorados viajan por el tiempo evocando la música de la primera mitad del siglo 20, cantándole al amor de una manera positiva y alegre. 'El Cuarteto del Amor' tiene cuatro agrupaciones con sedes fijas en Córdoba y Montevideo, pero además emprenden aventureros viajes por el mundo, que los llevó en algunas oportunidades, a que haya cuatro cuartetos simultáneamente en cuatro ciudades distintas del mundo.”

El ciclo se ha convertido en un clásico dentro de la programación de La Máscara y regresa en una nueva edición con diversas propuestas teatrales de Buenos Aires y Córdoba, todas ellas atravesadas por el humor como eje y soporte de las diferentes expresiones.

En esta oportunidad, LA OPINIÓN buscó la palabra de uno de los intérpretes, Ignacio Coll, para que nos revele algunos detalles sobre esta obra que promete alegrar al público.

En principio, comentó que es la primera vez que visitarán la ciudad. "Siempre poder ir a un lugar nuevo y llevar lo que uno hace es muy lindo. Estamos muy contentos de ir a Rafaela. Tenemos la expectativa de pasarla bien y de que la gente disfrute de lo que hacemos".

"Ya hace 12 años que existe el cuarteto del amor. Nosotros somos un grupo callejero que dedica serenatas en la calle. También tenemos nuestra parte social, ya que vamos a hospitales, geriátricos, escuelas. En Rafaela también lo vamos a hacer, vamos a ir a uno o dos geriátricos, lo cual todo sorpresa. La idea es poder sorprender a los rafaelinos. De eso se trata el arte, de poder llevar algo y que disfrute el artista y el público", agrega sobre la historia del cuarteto.

Además, el artista aclaró: "El Cuarteto del Amor es un grupo cordobés pero también de Montevideo, de hecho esto se le ocurrió, lo soñó literalmente un uruguayo, Andrés Lazarov, allá por el 2011... y bueno, lo empezamos acá. Siempre con la mismo impronta, época, serenata, callejeros".

Al ser consultado por su participación en el Ciclo Café Concert, respondió: "Estamos muy contentos por la invitación. El Café Concert nos va muy bien a nosotros por el hecho de que lo nuestro es muy interventivo. Nosotros no estamos todo el tiempo arriba del escenario y sin público no podemos hacer nada. Vamos a adaptar toda esa experiencia callejera a estos formatos; es muy lindo romper también con esa idea del escenario. Vamos ahí con todas las ganas de poder actuar y de estar con la gente".

En cuanto al género comedia musical, comentó: "Trabajamos con la improvisación, tenemos una dinámica muy aceitada de ir adaptándonos a lo que pasa en el lugar. En la calle nosotros vamos y pasa gente y sorprendemos. Tomamos cosas y pueden suceder cosas nuevas que a futuro las tomemos para nuestras actuaciones, pero es eso, no tiene un guión, es jugar con lo que sucede ahí. Las funciones del viernes y del sábado van a ser distintas porque no va a ser la misma gente, probablemente cambien las canciones un poco. Tiene como esa flexibilidad ya que se amolda a lo que suceda y eso es lo interesante".

Para concluir, expresó: "Somos el canal por el cual la gente puede dar su mensaje y entonces por eso también es que la temática siempre es la alegría, el amor y la comunidad; poder transmitir eso es vital".



La presentación de cada espectáculo está a cargo del humor de los actores de La Máscara y las meseras, como todos los años, están producidas especialmente para servir una amplia carta de tortas y diferentes tragos.

Las entradas tienen un valor de $ 2000 para la general, $ 1800 jubilados y estudiantes y $ 1600 para asociados. La boletería está habilitada de lunes a viernes de 17:00 a 20:00 y una hora antes de cada función en el Centro Cultural La Máscara (Constitución 250), Teléfono 503222 (llamando o vía WhatsApp).

Este evento se realiza con el aporte de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura. Sala subsidiada por el Instituto Nacional de Teatro. La capacidad de la sala es limitada.



FICHA ARTÍSTICA

Leandro Tangenti: violín y voz

Nash Coll: guitarra y voz

Jorque Hunicken: flauta traversa y voz

Camilo Paz Daga: percusión y voz