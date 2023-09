Se estrena el filme Sonido de libertad

Sonido de libertad, cuyo título original es Sound of Freedom, es una película de drama y acción dirigida por Alejandro Monteverde. Está protagonizada por Jim Caviezel quien interpreta a Tim Ballard, un activista y ex agente especial en el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que decide emprender una cruzada para salvar a niños de las redes de tráfico sexual.

Basada en una increíble historia real, trae luz y esperanza al oscuro mundo del tráfico de menores.

Se podrá ver subtitulada desde hoy viernes 8, hasta el martes a las 21:30. Tiene una duración de 131 minutos. La entrada general es de $1200. Es apta para mayores de 13 años.



TORTUGAS NINJA: CAOS MUTANTE

En el segmento infantil continúa “Tortugas ninja: caos mutante”, película de animación dirigida por Jeff Rowe y Kyler Spears.

Después de años de estar protegidos del mundo humano, estos hermanos se propusieron ganarse los corazones de los neoyorquinos y ser aceptados como adolescentes normales realizando actos heroicos. Su nueva amiga April O'Neil les ayudará a enfrentarse a un misterioso sindicato del crimen, pero pronto intentarán desequilibrarlos desatando un ejército de mutantes sobre ellos.

Se proyectará doblada, hasta el martes a las 18:00. El valor de la entrada es de $1200. Tiene una duración de 100 minutos y es apta para todo público.



ESPACIO INCAA

En el segmento de cine nacional, se estrena “Dúo” dirigida por Meritxell Colell Aparicio, con las actuaciones de Mónica García y Gonzalo Cunill.

Norte de Argentina. Carnavales. En plena gira de un espectáculo de danza con su pareja, Mónica se da cuenta de lo absurdo de un viaje que revela la distancia entre los dos, tras 25 años juntos. Entre miedos, deseos y recuerdos tendrá que elegir qué camino tomar.

Se podrá ver hasta el martes a las 19:45, excepto el domingo 10 que no habrá función de esta película. El costo de las entradas es de $400 la general y $200 estudiantes y jubilados. Es apta para mayores de 13 años.