Leo Viotti: "Queremos la oportunidad de demostrar que podemos hacer que Rafaela esté mejor"

En el marco del cierre de campaña, los precandidatos de Rafaela por el partido "Unidos para cambiar Santa Fe", Leonardo Viotti, quien aspira a la intendencia, y Lisandro Mársico, quien encabeza la lista de concejales, visitaron la Redacción de LA OPINIÓN para hacer una reflexión sobre su trabajo y compartir las propuestas y proyectos que tienen para la ciudad.

En primer lugar, Viotti agradeció el acompañamiento de la comunidad rafaelina: "Un mensaje de agradecimiento a la ciudad de Rafaela, al equipo, a todos los vecinos que nos acompañaron y se sumaron, a las instituciones que nos abrieron las puertas, las empresas, los emprendedores. Estamos muy agradecidos como equipo porque hemos hecho y desarrollado una campaña en los términos que queríamos; caminando, estando cerca de la gente, escuchando, proponiendo, con un plan de gobierno claro que lo desarrollamos con los equipos técnicos desde hace meses, que lo fuimos nutriendo con quienes se fueron sumando a medida que esto crecía, con propuestas concretas y con un equipo preparado para llevarlo adelante, con las condiciones para liderar la ciudad en los próximos años".

En cuanto a sus sensaciones a tan solo dos días de que el electorado se acerque a las urnas para tomar el rumbo político definitivo de la ciudad, expresó: "Estoy tranquilo también por haber llegado a esta instancia, habiendo hecho lo que había que hacer. Eso me da la tranquilidad más allá del resultado. Luego de unas PASO en donde trabajamos muchísimo y los resultados fueron positivos, lo único que hicimos fue redoblar los esfuerzos en este sentido: trabajar, trabajar y trabajar. Me voy a dormir tranquilo habiendo hecho lo que había que hacer. De acá al domingo lo que queda es asegurarnos la fiscalización, cuidar el voto".

Con respecto a las PASO y su amplio margen de votos, Viotti afirmó: "Hicimos las cosas bien. Primero, concentrarnos en el armado de un proyecto de ciudad y de un equipo, y haberlo mostrado de la manera correcta. La gente lo percibió. En segundo lugar, creo que la sociedad buscaba un cambio. Las elecciones provinciales y las elecciones nacionales mostraron esto. Fuimos sinceros al decir que entendemos que el gobierno actual tenía cosas buenas y cosas malas. Las buenas las íbamos a fortalecer y las malas las íbamos a cambiar. Tenemos un plan para cambiar lo malo: nos dedicamos a construir, no a destruir".

"Creo que la sociedad hace tiempo estaba queriendo dar un mensaje, que no lo terminábamos de entender y lo entendimos. Es una escalera en la que hay que subir escalones, no retroceder. Transmitimos el valor del esfuerzo, del trabajo, de la educación, de la honestidad. Mostramos ejes en donde respondemos a las demandas de la sociedad, en donde piden una política más austera, buen manejo de los recursos, transparencia. En donde se piden políticas de seguridad. En donde se nos pedía que apoyemos al que trabaja, al que genera trabajo, al que quiere crecer. Tenemos propuestas en salud, en tránsito, en infraestructura, en vivienda. Tenemos proyectos para llevar adelante", agrega el precandidato a intendente.

Al hablar de los ataques recibidos, sostuvo con solidez: "Nosotros nos enfrentamos a un gobierno de 32 años en la ciudad, con lo tres niveles alineados: local, provincial y nacional. Una estructura que va más allá de Rafaela y una cantidad de recursos utilizada sobre todo en esta segunda etapa, en favor de que los que están sigan sosteniendo el poder y para que el intendente actual conserve el poder por cuatro años más. Han hecho uso y mal uso de recursos públicos y nos han atacado de distintas maneras y nosotros decidimos ir por la propositiva, no distraernos, no caer en la trampa y seguir construyendo desde lo que la gente quería, que era que hablemos de nuestros proyectos, de nuestras ideas y equipos".

Siguiendo con esta línea de pensamiento, Lisandro Mársico, precisó: "Fuimos por una línea propositiva. Recibimos ataques injustos, declaraciones injustas. En este caso, creímos haber leído bien qué campaña quiere la sociedad. Me parece que eso fue un acierto de parte de este espacio político. Mostramos nuestro equipo, la gente que nos acompaña, nos encargamos de proponer, de recorrer, de tener un contacto con las instituciones y con la gente que pudimos".

Además, defendió su lista de concejales y detalló el trabajo que llevarán adelante: "Nosotros tenemos una instancia por delante, si se concretan los resultados de las primarias, en el cual el Concejo necesita tener legisladores locales que pertenezcamos a Unidos para cambiar Santa Fe y podamos darle volumen político, fortaleza política y las normas de quien va a ser el intendente para poder gobernar. Si bien es un período nuevo, es un período después de 32 años del mismo signo político, en el cual tenemos la gran responsabilidad de darle una solución inmediata y a la coyuntura de otros problemas. Leo necesita un equipo técnico de secretarios y gente dispuesta a proponer la solución a los problemas, a estudiarlos y darles un marco legal. De ahí viene el apoyo a esta lista de concejales que la verdad ha tomado un compromiso grande y nos ha apuntalado permanentemente, no nos dejaron solos nunca, siempre aportaron ideas".

Para concluir, Viotti expresó con soltura y firmeza: "Decirle a la gente que venimos a aportar, que venimos a sumar. Queremos la oportunidad de demostrar que podemos hacer que Rafaela esté mejor de lo que está, sosteniendo lo que está bien y cambiando lo que hay que cambiar. Se vienen nuevos desafíos y se viene un gobierno provincial de otro signo político, encabezado por Maxi Pullaro. Necesitamos un gobierno local que vaya de la mano con este gobierno provincial nuevo, vamos a sumar a todos en esta estrategia de pensar que Rafaela pueda estar mejor. Todo aquel que tenga algo que aportar va a ser bienvenido. Necesitamos una política más plural en Rafaela, después de tantos años de un espacio político que, elegido por la gente, se ha sabido mantener y sostener en el poder, pero que tantos años les ha producido un cansancio y un desgaste que hace que Rafaela, en algunos puntos, ya no crezca como era antes o que no pueda sacar provecho. Nosotros venimos con toda la fuerza, con todo el impulso a hacer que Rafaela esté mejor de lo que está".