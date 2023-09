Calvo y su "tónica" distinta en su función como legislador

Con vistas a las elecciones generales en la provincia de Santa Fe el próximo 10 de septiembre, finalmente serán 3 los candidatos que irán para ocupar la banca del departamento Castellanos del senado provincial. En las pasadas elecciones internas del 16 de julio se habían presentado 14 precandidatos, pero fueron 3 los que pasaron el "corte clasificatorio", con lo cual se verá una reducción importante de caras y nombres en la boleta única.

El actual senador Alcides Calvo, de Juntos Avancemos, y que hace 22 años viene manteniendo el mandato de manera ininterrumpida, irá en la búsqueda de una nueva gestión, en donde competirá con Carolina Giusti (Unidos para Cambiar Santa Fe) y Carlos Padilla (Avanza Libertad).

Ya en el cierre definitivo de campaña, Calvo visitó la Redacción de LA OPINION y comentó que "es un momento donde hay mucha expectativa, y en mi caso particular, quiero pedirle a la gente que el domingo participe del acto eleccionario. Tengo la clara intención de seguir trabajando 4 años más en beneficio de las localidades, de las ciudades, de las instituciones y de la gente, siempre de la misma forma que me han conocido, con muchísima humildad y tratando de ser sensible a cada reclamo y escuchar cada proyecto e idea y transformarlo en gestión ante un ejecutivo local, provincial o nacional o plasmarlo como legislador. En estos últimos años hemos presentado 81 proyectos de ley de los cuales 15 tienen sanción definitiva, más de 30 con media sanción, a la espera de su tratamiento en la cámara de diputados de la provincia, porque esa es la verdadera función de un legislador provincial. Muchas veces se confunde la realidad de ser un ejecutivo o un legislador y en ese aspecto me he preparado para esto porque no solamente se trata de caminar o recorrer el territorio de lunes a lunes, sino también está en la semana la labor legislativa. Fue esta una gestión distinta porque tuvimos un departamento que ha recibido muchas obras, algunas ya finalizadas, otras en ejecución y algunas que quedarán para la próxima gestión y que ya están encaradas para su concreción, como es el caso del futuro acueducto de Rafaela a Sunchales, beneficiando a 5 localidades más. Ya se ha concluido el segundo módulo que era el Desvío Arijón - Rafaela, que fue fruto de un trabajo y de una decisión política de esta gestión, más allá de que venía de gestiones anteriores. Habrá otros proyectos que quedan para su tratamiento definitivo como los Caminos de la Ruralidad, que ha tenido un éxito realmente importante. Ese es un poco el objetivo, seguir trabajando de la misma manera".

Luego destacó que "muchas veces leo que hay que cambiar la realidad, pero no sé bien qué realidad. Si generar proyectos de ley, sacar leyes, generar proyectos para todas las localidades es la realidad, ¿cuál es la realidad que queremos cambiar? Seria una contraposición a lo que hoy estamos viviendo. Creo que tengo la misma voluntad e integridad desde el inicio y queremos seguir trabajando mucho con humildad, compromiso y dedicación. Y bajo este aspecto, quiero pedirle a la gente que el domingo, cuando elijan la boleta azul, marquen Alcides Calvo senador".

Con respecto al respaldo fuerte que recibió por parte de la gente en las PASO, el rafaelino comentó que "soy consciente de que le puse una tónica distinta a la función de un legislador y en eso me asiste casi una paternidad y en ese aspecto estoy sumamente agradecido con la gente que nos acompañó y se identificó con nuestra forma de pensar, de ser, de trabajar. Ojalá podamos mantener y sumar más adhesiones porque nos va a permitir, desde la legislatura y del senado, poder seguir trabajando por el departamento. Y lo voy a hacer sea quien sea el próximo gobernador de Santa Fe. He sabido trabajar siendo opositor y en ese aspecto, sea Pullaro u otro candidato, que se quede tranquilo el departamento y la gente porque las 46 localidades que tenemos, el más amplio de la provincia, que los voy a tratar de representar de la mejor manera, con el compromiso de seguir trabajando hasta el último día de la próxima gestión, de la misma forma que lo hice hasta el momento. A la política hay que transformarla, hay que hacer y escuchar y estar más cerca de los ciudadanos".