El "9" quiere otro triunfo en casa

Luego de la fecha libre, 9 de Julio vuelve al ruedo en el Federal A recibiendo a Central Norte de Salta. El encuentro se disputará desde las 20.30 en el Germán Soltermam, con el arbitraje del cordobés Matías Billone Carpio, y corresponderá a la 29ª fecha -segunda de la última rueda- de la Zona 4.

Entonado por su gran presente en casa, donde ha obtenido siete triunfos en las últimas nueve presentaciones, el elenco rojiblanco aspira a sumar de a tres ya no sólo para seguir manteniendo o estirando la diferencia sobre Crucero del Norte, sino también para aproximarse al cuarto puesto en la zona de clasificación.

Si bien luego de la victoria frente a Sol de América hace casi dos semanas marcó el momento de plenitud parea la escuadra de Maximiliano Barbero, luego llegó el tropezón en la Copa de Santa Fe ante Ben Hur para ese mismo equipo, lo cual puso bajo la lupa algunos rendimientos individuales que estuvieron lejos de lo que suelen mostrar en el torneo organizado por el Consejo Federal.



LOS EQUIPOS

El León mantendría la misma formación que le ganó a Sol de América, aunque se plantea la duda en la mitad del campo entre Maximiliano Aguilar y Alex Salcedo.

En la visita habría una variante: Agustín Galeazzi por Laureano Puñet (suspendido un partido por 5 amarillas). El Cuervo, como 9 de Julio, en su último partido también le ganó a Sol de América de local, en este caso por 2 a 1. El equipo del Tano Riggio atraviesa su mejor momento de la temporada, siendo escolta de Gimnasia y Tiro.

En los duelos anteriores se ganaron siempre de local: en Salta 2 a 0 y 3 a 2 (el último antecedente, con gol sobre la hora de Alfredo Pussetto) y en Rafaela lo hizo el León 3 a 1.



TODOS LOS DETALLES

Estadio: Germán Soltermam.

Arbitro: Mauro Billone Carpio. Asistentes: Marcos Liuzzi y Leonel Suárez. Cuarto árbitro: Martín Nardelli.

Horario: 20.30.

9 de Julio: Agustín Grinovero; Jonatan Bogado, Facundo Centurión, Agustín Vera y Sebastián Acuña; Leandro Larrea, Maximiliano Aguilar o Alex Salcedo, Agustín López y Brian Peralta; Román Bravo y Maximiliano Ibáñez. DT: Maximiliano Barbero.

Central Norte: Germán Salort; Lucas Reynoso, Federico Rodríguez, Adrian Giordano y Agustín Galeazzi; Leonardo González, Juan Carrizo, César Gómez y Leandro Vella; Diego Magno y Fabricio Reyes. Sup: Víctor Riggio.



RESTO DE LA FECHA

A las 22 Juventud Antoniana vs. Gimnasia y Tiro de Salta (César Ceballos). Mañana: a las 15 Sol de América vs. Sarmiento de Resistencia (Fernando Rekers) y a las 16 Boca Unidos vs. San Martín de Formosa (Alvaro Carranza). Libre: Crucero del Norte.

Posiciones: Gimnasia y Tiro 46 puntos; Central Norte 40; Sarmiento 36; Boca Unidos 35; Sol de América 34; San Martín 31; 9 de Julio 30; Juventud Antoniana 26; Crucero 25.