Los Pumas confirmados y Rubiolo irá al banco frente a Inglaterra

El entrenador de Los Pumas, Michael Cheika, dio a conocer la formación inicial de su equipo para enfrentar a Inglaterra en el debut del Mundial de Francia 2023. El encuentro será el sábado a las 16 en Marsella, con nombres previsibles entre los titulares, aunque sorprendió al colocar apenas dos backs en el banco de suplentes y en dejar afuera de la convocatoria a un jugador histórico como Nicolás Sánchez. El rafaelino Pedro Rubiolo finalmente será suplente con el número 20, luego de haber estado desde el primer instante en los encuentros anteriores ante Sudáfrica y España, en tanto que Mayco Vivas no fue convocado para este partido que marcará el estreno argentino.

Además, Matías Alemanno, quien había sufrido una esguince de rodilla ante Australia en la segunda jornada del Rugby Championship, ya se encuentra totalmente recuperado de su lesión y será de la partida.

La media cancha estará compuesta por la dupla Gonzalo Bertranou-Santiago Carreras, que fue la más utilizada en el ciclo de Michael Cheika y el resto de la disposición de la línea de backs era previsible, pero lo que llama la atención es cómo está armado el banco de suplentes de cara a este encuentro trascendental que decidirá buena parte de la suerte de Los Pumas en este Mundial.

Sucede que Inglaterra es el rival más fuerte del Grupo D (que también integran Japón, Samoa y Chile) y quien pierda este encuentro -en teoría y si las acciones pronósticos transcurren como se espera- quedará relegado a pelear por el segundo puesto de la zona, lo que arrojaría un choque desfavorable en los cuartos de final frente a alguna potencia.

Por lo que se puede apreciar, en el armado del banco de suplentes, que cuenta con seis forwards y solamente dos backs, Cheika hace una lectura de que el trámite del partido pasará por lo que puedan hacer los jugadores que cuentan con más envergadura física y disputan formaciones clave como el scrum, line-out, maul y el ruck.

El partido que se disputará en el estadio Vélodrome de Marsella tendrá como árbitro a Mathieu Raynal (Francia), en tanto que los asistentes serán Pierre Brousset (Francia) y Ben O´Keeffe (Nueva Zelanda). TMO: Marius Jonker (Sudáfrica).

Formación de Los Pumas: 15- Juan Cruz Mallía; 14- Emiliano Boffelli, 13- Lucio Cinti, 12- Santiago Chocobares, 11- Mateo Carreras; 10- Santiago Carreras y 9- Gonzalo Bertranou; 8- Juan Martín González, 7- Marcos Kremer, 6- Pablo Matera; 5- Tomás Lavanini, 4- Matías Alemanno; 3- Francisco Gómez Kodela, 2- Julián Montoya (cap), 1- Thomas Gallo.

Suplentes: 16- Agustín Creevy, 17- Joel Sclavi, 18- Eduardo Bello, 19- Guido Petti, 20- Pedro Rubiolo, 21- Rodrigo Bruni, 22- Lautaro Bazán Vélez, 23- Matías Moroni. Entrenador: Michael Cheika.

Inglaterra: 15- Freddy Steward, 14- Jonny May, 13- Joe Marchant, 12- Manu Tuilagi, 11- Elliot Daly, 10- George Ford y Alex Mitchell; 8- Ben Earl, 7- Tom Curry, 6- Courtney Lawes (cap), 5- Ollie Chessum; 4- Maro Itoje; 3- Dan Cole, 2- Jamie George, 1- Ellis Genge.

Suplentes: 16- Theo Dan, 17- Joe Marler, 18- Will Stuart, 19- George Martin, 20- Lewis Ludlam, 21- Danny Care, 22- Marcus Smith, 23- Ollie Lawrence. Entrenador: Steve Borthwick.