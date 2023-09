Unión estrena DT ante Sportivo Las Parejas

En el segundo partido de la última ronda del Federal A, Unión de Sunchales recibirá este viernes a Sportivo Las Parejas. El encuentro se iniciará a las 20.30 en el estadio de la Av. Belgrano, con el arbitraje del rosarino Maximiliano Macheroni.

El Bicho Verde, que tendrá el estreno de Marcelo Milanese en la dirección técnica luego del alejamiento de Cristian Molins tras la derrota frente a El Linqueño, necesita volver a sumar de a tres para no comprometerse con la parte baja de la tabla.

El nuevo DT tendrá que afrontar el partido con bajas importantes: Martín Rodríguez, Matías Barrientos y Alexis Niz se encuentran suspendidos, y Manuel Varas, lesionado. Su rival, en tanto, también necesita los puntos para seguir metiéndose en puestos de clasificación en la Zona 3.

A la misma hora jugarán, en San Francisco, Sp. Belgrano vs. El Linqueño (Francisco Acosta), mientras que el sábado lo harán: a las 15 Defensores de Villa Ramallo vs. DEPRO (José Díaz) y a las 20.15 Douglas Haig de Pergamino vs. Independiente de Chivilcoy (Guillermo González).

Posiciones: Douglas Haig 58 puntos; Independiente 41; Sp. Las Parejas 37; Sp. Belgrano 34; El Linqueño 33; DEPRO 32; Unión 30; Defensores VR 25 y Gimnasia CdU 24.