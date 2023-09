Duelo estelar en la apertura

El Mundial de rugby 2023 pone primera este viernes 9 de septiembre a las 16.15 (hora argentina) cuando el local Francia reciba a los All Blacks en el Stade de France de Saint-Denis, en lo que será el partido inaugural de la Copa del Mundo y del Grupo A que también integran Italia, Namibia y Uruguay.

Hoy Francia está considerado como uno de los mejores equipos del mundo y ocupa el tercer puesto del ranking que elabora World Rugby, en el que Nueva Zelanda está segundo detrás de Irlanda. Este choque se trata de una final anticipada debido que el que pierda quedará relegado a pelear por el segundo puesto en la zona y tendrá un peor choque en cuartos de final. El equipo francés llega a esta cita con una baja sensible como la del apertura Romain Ntamack que está considerado como uno de los mejores jugadores del mundo y se pierde la Copa del Mundo por una lesión ligamentaria: su lugar lo ocupará Matthieu Jalibert.

Los All Blacks presentan como siempre una escuadra temible, aunque también llegarán con una ausencia importante como la de su fullback Jordie Barrett. Ambos equipos son candidatos a ganar a este Mundial, que en la previa arranca muy parejo y tiene varias selecciones con serias aspiraciones para levantar la mítica copa William Webb Ellis: entre ellos se destacan los Wallabies (Australia) y los Springboks (Sudáfrica), aunque también Inglaterra tiene serias aspiraciones.

Estas son las formaciones titulares: Francia: 15. Thomas Ramos; 14. Damian Penaud, 13. Gael Fickou, 12. Yoram Moefana, 11. Gabin Villiere; 10. Matthieu Jalibert, 9. Antoine Dupont (c); 6. Francois Cros 7. Charles Ollivon, 8. Gregor Alldritt; 5. Thiboud Flament, 4. Cameron Woki; 3. Uini Atonio, 2. Julien Marchand, 1. Reda Wardi. HC: Fabian Galthie.

Nueva Zelanda: 15. Beauden Barrett; 14. Will Jordan, 13. Rieko Ioane, 12. Anton Lienert-Brown, 11. Mark Telea; 10. Ricie Mo’unga, 9. Aaron Smith; 8. Ardie Savea, 7. Sam Cane (c), 6. Dalton Papali’i; 5. Scott Barrett, 4. Samuel Whitelock; 3. Nepo Laulala, 2. Codie Taylor, 1. Ethan de Groot. HC: Ian Foster.