Festejos patronales

En el salón del Club Atlético Cello se desarrollaron los festejos por el centçesimo trigésimo noveno aniversario y las fiestas patronales de Colonia Cello, una realización organizada por la Comuna local que encabeza la presidente comunal, María del Carmen Heck, que contó con la presencia del senador provincial, Alcides Calvo, y más de 300 personas para celebrar en comunidad con gastronomía, música, baile en un marco familiar.

Colonia Cello es una pequeña localidad del sur del Departamento Castellanos donde hoy se están ejecutando obras de viviendas por parte del gobierno provincial de Omar Perotti, a través del programa provincial Lote Propio perteneciente a la DPVyU apostando por el arraigo y el crecimiento de la localidad. Además la institución deportiva está en un proceso de reorganización para brindar actividades deportivas y sociales con la ejecución de la obra de construcción de un playón deportivo lo que le va a permitir ampliar su propuesta a la comunidad y a su vez refacciones en la sede social.

Por su parte el senador Calvo manifestó, “Quiero agradecer la invitación a esta celebración por eso hoy estoy compartiendo con la comunidad este evento, desde el gobierno provincial de Omar Perotti estamos convencidos de que trabajando de cerca con las comunas e instituciones podemos mejorar la calidad de vida de sus habitantes, por eso nuestro compromiso es incondicional, no se miran otras cuestiones a la hora de apoyar al crecimiento de cada localidad, por eso no hay comuna, colonia, paraje o localidad de la provincia que no tenga una obra terminada o en ejecución, aquí en Colonia Cello se están construyendo viviendas a través de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, aquí llega el Boleto Educativo Rural a todos para los estudiantes, maestros y personal no docente que componen las instituciones educativas puedan asistir al establecimiento educativo y también se está proyectando la llegada del programa Caminos de la Ruralidad para mejorar un trazado rural con ripio dando transitabilidad permanente. Esta gestión provincial si hay algo que no se puede negar es que hace, hace realidad obras postergadas, que mejoran la calidad de vida de cada localidad”.