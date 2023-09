El Gobierno termina el mandato con más de 2.000 obras en la Provincia

La ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, presentó un informe de gestión de la cartera que conduce, correspondiente al período 2020-2023. Desde el inicio de la gestión y luego de haber reanudado los trabajos paralizados y una deuda recibida, termina el mandato de cuatro años con más de 2.000 obras en el territorio provincial.

El total invertido supera los 400.000 millones de pesos en obras de infraestructura como acueductos, gasoductos, desagües, rutas y caminos rurales, viviendas, agua y saneamiento, intervenciones en edificios patrimoniales y culturales, construcción y ampliación de escuelas, centros de salud y hospitales, y otras relacionadas con la seguridad que ya fueron concluidas o se encuentran en distintas etapas de ejecución o en proceso de licitación.

En la oportunidad, Frana destacó que “el gobernador Omar Perotti tuvo la decisión de hacer fuertes inversiones con distintos objetivos: generar arraigo y mejores condiciones de vida a lo largo y ancho de la provincia, para que la gente se quede a vivir en el lugar donde nació si así lo desea. Y con una mirada en clave de derechos, como el acceso al agua potable, al gas, a la salud, la educación y la conectividad, la vivienda, mejores rutas para la producción y la seguridad vial. No sólo se pensaron obras para el presente sino, también, planteando un esquema transformador para el crecimiento y desarrollo de nuestra provincia”, mencionó.

“Los desequilibrios nos marcaron un rumbo: la agenda de obras siempre está en escuchar las necesidades de la gente. No podemos mirar hacia el costado, vivimos en una provincia muy asimétrica. No es lo mismo nacer en algunas localidades de un norte que estaba postergado que en un área más rica. Allí es donde este gobierno puso una fuerte impronta en obras. Hace falta mucha infraestructura en Santa Fe”, señaló la funcionaria.



INFRAESTRUCTURA PARA EL

DESARROLLO Y EL CUIDADO

En esta línea, la ministra destacó la inversión ejecutada en infraestructura sanitaria con un fuerte impulso desde el inicio de gestión en el contexto de la pandemia sanitaria: "Cuando iniciamos detectamos que había pocas camas críticas, por eso y ante la pandemia, hicimos junto con el gobierno nacional una fuerte inversión en obras para mejorar y ampliar más de 29 centros de salud y hospitales en toda la provincia. Porque lo importante es nuestro compromiso con la gente", aseguró.

En ese marco, indicó que, en el momento más crítico de la pandemia, la provincia recibió uno de los 12 hospitales modulares del país, construido en Granadero Baigorria; y con fondos provinciales se edificó otro hospital modular en Villa Constitución.

Asimismo, Frana expuso las obras para los distintos centros de aislamiento en Rosario, Santa Fe, Recreo, como las ampliaciones en Samcos y hospitales en Villa Guillermina, Rosario, Coronda, Santa Fe, Villa Constitución, Piñero, Villa Ocampo, San Javier, Rafaela, Villa Gobernador Gálvez, San Jorge. Y los hospitales recientemente inaugurados en Firmat y Vera.

Paralelamente, la funcionaria recordó que se diseñaron políticas públicas para atender la demanda en materia de educación, recreación, seguridad, saneamiento y recursos hídricos.

Desde la integración escuela-calidad educativa-ciudad, se proyectaron espacios adecuados y confortables que garanticen una educación más inclusiva, sostenible y accesible.

"Los nuevos proyectos y obras en infraestructura escolar, pioneros en el país, fueron elaborados bajo estos criterios de sostenibilidad, pensando en los ciudadanos de hoy, pero también en las futuras generaciones, cuidando las infancias y adolescencias de nuestra provincia", señaló Frana.

En relación con esto, la ministra mencionó las obras en marcha como los jardines pospandemia, los Centros de Desarrollo Infantil, escuelas e institutos en diferentes localidades que se distribuyen a lo largo y ancho de la provincia. Por citar algunos ejemplos “recientemente dimos inicio a las obras de la escuela Echeverría en Santa Fe, e inauguramos hace poco la escuela secundaria en Roldán y un jardín en San Gregorio, cuyos edificios permitirán disminuir los consumos de potencia de la energía eléctrica y reducir significativamente la emisión de gases de efecto invernadero”, afirmó.

“En materia de seguridad, estamos ejecutando la Unidad Penitenciaria Nº12, las Estaciones policiales Distrito Sudoeste y Sur de Rosario y obras de mejoras en la Unidad Penitenciaria de Piñeiro, además de las estaciones policiales en Santa Fe, Coronda, y Recreo”, detalló Frana.



MITIGACIÓN DEL RIESGO HÍDRICO

En este punto, Frana destacó la inversión superior a 29.380 millones de pesos que se ejecutan "desde enero del año 2020, donde hubo una clara definición del gobierno provincial y nacional de realizar una fuerte intervención en la zona de los Bajos Submeridionales, saldando una deuda histórica”.

“Esto forma parte de una concepción del desarrollo de la provincia, impulsado por el gobernador Perotti, con una mirada integral hacia el equilibrio poblacional y territorial y el fortalecimiento productivo. Es una decisión política llevar adelante aquello que soñaron muchos antes que nosotros: las obras de saneamiento, infraestructuras y las rutas transversales”, consignó la ministra.

Además, señaló que “invertimos más de 25.000 millones de pesos en obras de mitigación del riesgo y ordenamiento hídrico para el sector productivo y centros urbanos, y la adecuación y limpieza de canales, como por ejemplo la defensa del Terraplén Garello; el sistema de defensas del Gran Santa Fe; el conducto Roverano - Chaperouge en Santo Tomé; desagües pluviales en Coronda y Villa Gobernador Gálvez; la nueva Estación de Bombeo Norte en la laguna La Picasa; y una obra muy esperada durante muchos años, como la estabilización de la cascada del Arroyo Saladillo en Rosario”.



RUTAS Y CAMINOS RURALES

Frana señaló la fuerte inversión en rutas, accesos, y caminos rurales: “con el equipo de Vialidad Provincial estamos pavimentando más de 1.172 kilómetros de rutas y caminos rurales. Esto genera un impacto positivo en el fortalecimiento de la producción y el arraigo, dando la posibilidad que los ciudadanos encuentren un lugar para vivir y desarrollarse”, sostuvo.

En este sentido, destacó las obras de la Ruta Provincial Nº36 (Romang-Colonia Saguer-Vera), las rutas provinciales Nº2 (Huanqueros-Esteban Rams) y Nº3 (Los Tábanos - Cañada Ombú), así como también los dos tramos de trabajo sobre la Ruta Provincial Nº39 para culminar la pavimentación del tramo Río Salado - RPNº2 (zona San Cristóbal), la repavimentación e iluminación de la Autopista Rosario-Santa Fe, y la construcción de las rutas seguras Nº70 y Nº90, con una mirada integral en el desarrollo de las rutas transversales”.



SANTA FE PRODUCTIVA

Asimismo, desde un enfoque productivo y de desarrollo local, se implementaron acciones específicas para el mejoramiento de la infraestructura en los lugares más relegados, dotando de valor agregado cada lugar y potenciando el desarrollo de los sistemas productivos de la provincia.

Desde Aguas Santafesinas recordó que se está dotando de infraestructura a más de 80 localidades para que más de 500 mil habitantes cuenten con agua potable, y ampliando la red cloacal y beneficiando a más de 100 mil habitantes. “Se están ampliando plantas potabilizadoras como el Gran Rosario y la planta potabilizadora Santa Fe, inversiones que realizamos en conjunto al gobierno nacional, y que se piensan en consonancia al crecimiento de la población y al derecho fundamental como es el acceso al agua potable”, subrayó la ministra.

En este sentido, Frana nombró los cinco grandes acueductos que llevan a cabo en todo el territorio: “son inversiones históricas en infraestructuras que producen un impacto positivo en la calidad de vida y también fortalecerán el sistema productivo, nuestros comercios, industrias y el turismo. Recientemente junto al gobernador Perotti inauguramos el acueducto Desvío Arijón, así como también están en marcha las obras del acueducto San Javier-San Cristóbal-Ceres-Tostado; el acueducto Tostado-Villa Minetti; pusimos en funcionamiento el acueducto de emergencia para Villa Minetti; y estamos avanzando en lo que es la obra del acueducto interprovincial Santa Fe-Córdoba”.

Y desde la EPE, se llevan adelante más de 240 proyectos de mejora y ampliación del tendido de nuevas líneas eléctricas en zonas estratégicas, con inversiones por más de $10.000 millones, con nuevas estaciones transformadoras en Roldán, Vera, Rosario, Rafaela, Granadero Baigorria, y la actual licitación de la estación transformadora en barrio Mayoraz de Santa Fe.

En lo que respecta a la infraestructura gasífera, la ministra detalló los cuatro grandes gasoductos: Gran Santa Fe, Gran Rosario, Regional Sur y Regional Centro: “como nos indicó el gobernador, dotamos de infraestructura a las regiones que más lo necesitan, zonas que históricamente han sido postergadas y hoy renuevan su esperanza de crecimiento. Y esto es lo que hicimos desde ENERFE con avances extraordinarios. Hoy concluimos el cruce por la laguna de los caños del gasoducto Gran Santa Fe y ya estamos en la etapa dos, un hecho histórico con el cruce más largo del país y una obra con más de 250.000 beneficiarios. Con la misma lógica lo estamos haciendo con el Gasoducto Gran Rosario, el Regional Sur y el Regional Centro II, las obras de gas en Florencia y Helvecia, gestionando la mayor inversión provincial en gasoductos de los últimos 40 años", remarcó Frana.

Por otra parte, resaltó la recuperación de los puertos productivos de la provincia, con más infraestructura, nuevas terminales, duplicando embarques para mejorar la competitividad de nuestras pymes al mundo. Estas acciones se desarrollan en el marco del debate de la Hidrovía, en la cual el gobierno provincial busca potenciar esta vía navegable como alternativa sustentable, federal y estratégica para el comercio, la producción agroindustrial y la conectividad de nuestra región.

“La reactivación productiva del Puerto de Santa Fe es un ejemplo de esto, que ya lleva más de 100 mil toneladas transportadas por buques de carga y la recuperación de la Terminal de Contenedores, luego de muchos años de escasa o nula actividad. Y esta mejora logística, producto de mucho trabajo, provoca que hoy el Puerto de Santa Fe sea visto de otra manera: un puerto productivo que le brinda oportunidad para que nuestras pymes empiecen a llegar a los distintos lugares del mundo. Y estos mismos objetivos los aplicamos en los aeropuertos de Santa Fe y Rosario, con obras que permitan mayor y eficiente operatividad y fortalecer los esquemas de desarrollo turístico y comercial", mencionó Frana.



HABITAR DIGNAMENTE

En materia habitacional, Frana, destacó el trabajo conjunto con el gobierno nacional para dar respuesta a la alta demanda habitacional: "desde el gobierno provincial y junto al gobierno nacional, trabajamos fuertemente sobre esta realidad que merece ser transformada y abordada desde un enfoque multidisciplinar que contemple el derecho fundamental a la vivienda, entornos seguros, saludables y equitativos".

De esta manera, desde la cartera a su cargo, se llevan adelante más de 20.000 soluciones habitacionales en todo el territorio provincial, y módulos sanitarios en barrios vulnerables. A su vez, se ejecutan, en el marco de un convenio firmado con la organización de Los Sin Techos, más de 500 viviendas premoldeadas en distintos barrios de la ciudad de Santa Fe, y a través de aportes no reintegrables en Rosario, Villa Constitución, Centeno, Helvecia, Florencia y Villa Guillermina.