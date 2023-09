El Instituto del Profesorado podrá restaurar el techo de su edificio

Con la presencia de la ministra de Infraestructura de la Provincia, Silvina Frana, se realizó ayer por la mañana una recorrida por la sede del Instituto Superior del Profesorado Nº 2 “Joaquín V. González” que funciona en la esquina de las calles Sacripanti y Pasteur, en barrio Ilolay.

Desde hace ya tiempo, pese a sus jóvenes 10 años, esta institución cuenta con sectores de su techo que necesitan un recambio debido al ingreso de agua. En la recorrida, Frana dijo que “vinimos a la ciudad por un pedido que nos hizo el senador Alcides Calvo de acercarnos a verificar, junto a gente del área de Arquitectura de la Provincia, la necesidad de que se arreglen los techos del Instituto”.

Frana sumó que “estuvimos con la directora recorriendo los distintos lugares donde realmente significa que hay una obra mal terminada o tiene defectos de construcción. Ahora vamos a utilizar una modalidad de Obra Delegada, que significa que la Provincia aporta los fondos y la Municipalidad o la Cooperadora -ya veremos la mejor solución-, llevan adelante la obra”.

“Esta es la forma más ágil, de lo contrario tuviéramos que hacer un llamado a licitación que seguramente no se terminaría de resolver cuando nos vayamos con nuestra gestión el 10 de diciembre. Si bien seguiremos trabajando, ahora hay que verificar y acelerar el trámite con esto”; cerró la Ministra provincial.



LOGRAR EL ARREGLO

DE LOS TECHOS

Seguidamente, Laura Culzoni, directora del ISP Nº 2, remarcó: “Es una visita que uno esperaba hace varios años. Desde el principio me propuse gestionar e insistir hasta que pudiéramos concretar este sueño de no seguir viendo el desmoronamiento de lo bello de este edificio, que solo tiene 10 años de vida”.

“Sin embargo, desde el principio tuvo problemas de ingreso de agua en los techos y vemos que se viene abajo toda la construcción. Así que insistimos para tocar las puertas que eran necesarias para lograr el arreglo de los techos del Instituto”.



UNA OBRA QUE SUPERA LOS

40 MILLONES DE PESOS

A su turno, Alcides Calvo, senador Departamental, indicó: “Este es uno de los edificios más emblemáticos que tenemos en Rafaela y la Región”. “Como siempre hablamos con el intendente Luis Castellano, son estas las intervenciones que muchas veces cuestan, pero que con este programa de Obras Delegadas, podremos ir para adelante con el Municipio o la Cooperadora”.

“Queremos ponerlo como se merece, para que realmente puedan estudiar y trabajar de la manera más eficiente posible. Es una intervención que a valores actuales, seguramente con ajustes, supera los 40 millones de pesos. Agradecemos a Omar Perotti, a la gente del Instituto y al Municipio, por esta obra de la ciudad”; cerró Calvo.



ESCUCHAR A LA COMUNIDAD

Por último, Mariana Andereggen, secretaria de Educación de Rafaela, expresó: “Desde Educación, con el intendente Luis Castellano, estuvimos presentes acompañando el pedido de Laura y de toda la comunidad del ISP Nº 2. En este momento no queríamos estar lejos, cuando llega la noticia de que finalmente se toma la decisión política de este arreglo tan importante”.

“Lo conversamos antes: es un pedido genuino de toda la comunidad. Hoy los mismos estudiantes y asistentes escolares lo han solicitado, contando las situaciones que pasaban en los días de lluvia”; agregó.

“Más allá de ver la obra, poder escuchar a la comunidad pidiendo en la biblioteca, en las aulas y pasillos, creo que es una muestra de que no quedan dudas sobre la importancia de esta obra para el lugar”; finalizó Andereggen.

Cabe resaltar que también participaron de la visita la secretaria local de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero; la secretaria Provincial de Gestión Territorial Educativa, Rosario Cristiani, autoridades y personal educativo del ISP Nº 2, entre otros.