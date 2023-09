El Hospital “Doctor Jaime Ferré” recibió una nueva ambulancia

El intendente Luis Castellano participó del acto de entrega de una nueva ambulancia que formará parte de la flota del Hospital “Doctor Jaime Ferré”. La actividad se realizó frente al hospital y estuvieron la ministra de Salud, Sonia Martorano; la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana; el senador Alcides Calvo; el director del Hospital; Emilio Scarinci, la directora regional de Salud Rafaela, Eter Senn y el subsecretario de Salud de la Municipalidad, Diego Lanzotti.

Luis Castellano indicó que la entrega de la unidad sanitaria es parte de un trabajo coordinado que Provincia y Municipio vienen efectuando y sosteniendo en materia de salud, a partir de la decisión política del gobernador Omar Perotti”.

El mandatario recordó “la enorme colaboración que tuvimos a través de Sonia Martorano y todo su equipo en un momento tremendo que fue la pandemia porque -parece que lo hemos olvidado- acá, en este hospital, trabaja gente que le puso la vida a la pandemia y hay que seguir agradeciendo eso”.

Por otro lado, Luis Castellano destacó la fuerte inversión que nuestra ciudad viene recibiendo en obras con miras al futuro “como el nuevo hospital; el que hemos recorrido junto con Omar, Alcides y que invitamos a que la gente vaya y lo conozca. Es una obra que está en alrededor del 70% de avance y que estamos pensando para que sea un hospital para los próximos 100 años donde la familia rafaelina y de la región va a tener atención de altísima calidad y tecnología”.



EQUIPAMIENTO NECESARIO

Por su parte, Sonia Martorano mencionó: “Vinimos a completar el parque automotor de Rafaela porque no es solamente la infraestructura nueva, los nuevos consultorios, la nueva tecnología. No hay que olvidar que hemos incorporado biología molecular de secuenciación genómica y todo esto se tiene que acompañar, también, con una nueva tecnología para los traslados. Así que se incorpora una nueva unidad a la flota que es interesante porque es una todoterreno para transitar todo tipo de terrenos”.

A su tiempo, Diego Lanzotti expresó: “Esta unidad de traslado viene muy bien para nuestro hospital. Como todos sabemos, los móviles se van poniendo viejos, trabajan muchísimo en Rafaela. Pensemos que no solamente tenemos los traslados habituales de alta complejidad porque, además, se está sosteniendo toda la pediatría y casi toda la neonatología de Rafaela y la región”.

“En lo que hace a este hospital, que le decimos viejo, y el hospital nuevo, que hace tiempo tiene pediatría, están compartiendo. Lo que son imágenes, unidad terapia intensiva pediátrica y neonatología, las cuales son de alta complejidad, en este hospital viejo y la internación pediátrica general en el hospital nuevo. Todo esto demanda un gran esfuerzo, un gran sacrificio de todo el personal y los directivos. Además, demanda una infraestructura y logística en lo que es lavadero, comida, limpieza y traslado de pacientes, fundamentalmente. Por eso viene muy bien tener una unidad nueva que ya presta servicio a la comunidad”, concluyó.

Finalmente, Alcides Calvo dijo: “En este momento electoral todo se dice, todo se promete, pero aquí están los que están haciendo y hoy estamos entregando ni más ni menos que una ambulancia que era necesaria para un sistema de salud público que, no tengo duda, es el mejor”.

De la actividad también participaron la secretaria provincial de Gestión Territorial Educativa, Rosario Cristiani; la secretaria local de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero; y la presidenta del Consejo de Administración del SAMco “Doctor Jaime Ferré”, Melina Engler y personal del hospital.



MÁS APORTES PARA EL HOSPITAL

Esta semana, el intendente Luis Castellano visitó el nuevo consultorio destinado a atender temas vinculados a nutrición, diabetes y embarazo.

En la ocasión, hizo entrega de elementos útiles para desarrollar esta labor para el cuidado de la salud y los embarazos de riesgo en las personas que sufren diabetes, tales como balanzas, cintas para mediciones corporales, tensiómetros y descartables para el funcionamiento diario del consultorio.

El director del nosocomio, Emilio Scarinci, declaró: “Agradecemos este gesto del Intendente por acercarse a recorrer las diferentes salas y servicios de nuestra institución para conversar con el personal y los pacientes”.