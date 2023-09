Carla Deiana: “Tu mejor voto contra la derecha, es un voto al Frente de Izquierda”

Culminado el debate de los cuatros candidatos a gobernador del domingo pasado, Carla Deiana, Maximiliano Pullaro, Marcelo Lewandowski y Edelvino Bodoira, una de las mayores repercusiones fue la participación de la candidata por el Frente de Izquierda. La joven docente, Carla Deiana, se destacó por la solvencia de sus planteos y las enérgicas denuncias que llevó adelante contra “los políticos capitalistas que vienen gobernando”, y contra “los que pretenden avanzar aún más en los ataques contra los trabajadores” según señaló durante el debate. Sobresalieron también, las propuestas “para reorganizar la provincia en función de las mayorías populares”.



INSEGURIDAD Y NARCOTRÁFICO

El debate, organizado en cuatro bloques, comenzó con seguridad y justicia. Allí, Deiana arremetió desde el inicio diciendo que “todos se atribuyen haber metido preso a Los Monos”, pero que sin embargo “las bandas narco siguen aterrorizando Santa Fe”. Agregó “es un negocio multimillonario que compró a las fuerzas de seguridad, la Justicia y el poder político, configurando un narcoestado santafesino”. Con estas duras críticas se dirigió sobre Lewandowski, el candidato del gobernador Perotti, pero también sobre Pullaro, acusándolo de “ascender a un comisario que estaba organizando una red narco” en clara alusión al caso Druetta.

A su vez, atacó a Bodoira, por querer replicar el modelo de Bukele en Santa Fe, señalando que en “Honduras existe una verdadera dictadura, donde se violan las garantías constitucionales, se utilizan fosas comunes, se prohíbe el derecho a reunión y se detienen y allanan domicilios sin orden judicial”. Además, señaló que “tanto Pullaro como Perotti llaman a votar a Milei en un balotaje, es decir, que están dispuestos a gobernar con este programa represivo en la provincia”.

Por último, indicó que “hay que tomar medidas muy de fondo. Cortar con el colador del gran delito en el que han convertido a los puertos privatizados, atender a las personas con adicciones creando centros gratuitos a cargo del Estado para dejar de perseguir a los consumidores. Tenemos un programa de salida y sobre todo tenemos que luchar contra la impunidad del narcotráfico que lava su dinero negro en los bancos y en todo un circuito económico que ningún político capitalista ha querido desmantelar.”



ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN

En el segundo bloque comenzó con la temática de economía. La candidata de la izquierda señaló que “vivimos en un país endeudado, quebrado, fuertemente empobrecido y al borde de una hiperinflación. Lewandowski se abraza con Massa que nos mete una devaluación del 22% de un día para el otro, y Pullaro es socio de Macri, responsables de endeudar y hundir al país. Es evidente que ni con uno ni con los otros vamos a tener una salida.”

Agregó que “estamos en una provincia donde un millón doscientas cincuenta mil personas no tienen vivienda propia. Uno de cada dos santafesinos y santafesinas no tienen cloacas. La mitad de la población de Santa Fe no tiene red de gas. Y frente a este diagnóstico concluyó “Planteamos re estatizar el Banco de Santa Fe, cuya privatización apoyaron los socios de Lewandowski y los socios de Pullaro. Ha sido la gran estafa contra el pueblo santafesino y proponemos recuperar ese ahorro provincial para la obra pública, para crear masivamente trabajo genuino y desarrollar la vivienda."

"Porque es urgente un salario igual a la canasta familiar. 82% móvil en jubilaciones. La organización por nuestros y la lucha es ahora. Frente a un gobierno fracasado, y una derecha que pretende avanzar todavía más en el ajuste.



POLÍTICAS SOCIALES, DE GÉNERO

Y DIVERSIDADES Y DE SALUD

En este tercer bloque, Deiana comenzó apuntando la responsabilidad por la situación social que arrastra la provincia y el país. “Hoy todos los que nos gobiernan no han sabido crear trabajo genuino y por lo tanto lo único que tenemos son planes sociales, parches que han terminado en que 4 de cada 10 personas en Santa Fe y en la Argentina sean pobres. Los responsables de vaciar el país, son incapaces de darle una solución a todo esto. Hay que repartir las horas de trabajo sin afectar el salario entre ocupados y desocupados, porque hoy tenemos trabajadores que se pelan el lomo 12 horas en una fábrica para ganar un salario por debajo del costo de vida y trabajadores desocupados que cobran un miserable programa social trabajando en comedores”.

En la segunda ronda del tópico, la única candidata mujer, se refirió al tema y dijo “las mujeres y las diversidades hemos sido pisoteadas por todos los gobiernos. Continúan los femicidios y los travesticidios. No hay asistencia real y efectiva para las víctimas de violencia. No hay Ni una Menos con desocupación, precarización laboral y salarios de miseria. Somos las mujeres las que cargamos sobre nuestras espaldas el peso del sistema educativo, hospitalario, en comedores y merenderos populares. La que sostenemos la crianza. Pero si no fuera por la izquierda, las mujeres hoy no tendríamos voz en este debate”.



EDUCACIÓN

En el último bloque propuesto por los organizadores, tocó el tema educación. Deiana, como docente de escuela indicó que “los que desfinanciaron la educación, los que hundieron el salario docente, lo que han hecho de una forma u otra, es promover la privatización. Pullaro habla de un nuevo modelo, serán las escuelas voucher de Milei a quién vota en un balotaje.” Y fue contundente al señalar que “las escuelas voucher son la destrucción definitiva de la escuela pública. Lewandowski habla del presupuesto educativo, pero nadie como su gobierno de Perotti bajó el presupuesto a los niveles en los que está hoy.” Deiana cerró el tema educación, planteando “un salario igual a la canasta familiar para los docentes. Un sistema educativo único, estatal, laico y gratuito. Y la derogación de las reformas anti-educativas”.



EL MINUTO DE ORO

En el llamado minuto de oro, donde cada candidato tiene los últimos sesenta segundos para convencer al electorado, Deiana cerró su sólida noche de debate, diciendo que “los trabajadores van a ir a votar en medio de una enorme crisis del país y de Santa Fe. No se pueden comprar los alimentos, estamos copados por el narcotráfico y todos los que gobiernan siguen prometiendo lo mismo que no han podido resolver cuando fueron gobierno. Una gran elección del Frente de Izquierda es un pronunciamiento claro en defensa de los trabajadores. Una gran votación al Frente de Izquierda es un punto de reagrupamiento para que los trabajadores nos unamos. Tu mejor voto contra la derecha es un voto al Frente de Izquierda”.