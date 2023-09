Clara García y Leo Viotti: trabajar unidos para la Santa Fe y la Rafaela que se viene

Referentes y simpatizantes de los diferentes sectores que conforman Unidos para Cambiar Santa Fe, “coparon” este martes el local de calle Bolívar 37. En diálogo con los medios de comunicación de Rafaela, brindaron una conferencia de prensa donde detallaron el plan de trabajo y mostraron unidad y fuerza a nivel local pero también departamental y provincial. La crónica de este encuentro, se vio reflejada fielmente en la edición de ayer de LA OPINIÓN.

En la oportunidad, Leo Viotti como anfitrión y candidato a intendente, recibió a cada uno de los dirigentes que se acercaron. Una fue Clara García, que encabeza la lista de candidatos a diputados provinciales por la fuerza y que estuvo en nuestra ciudad para decir presente en este acto. Diario LA OPINIÓN tuvo la oportunidad de dialogar con ambos dirigentes, quienes se mostraron “sorprendidos y agradecidos” por el nivel de convocatoria. Tanto de periodistas como de ciudadanos: “es un hecho político estar aquí todos unidos”, destacó Clara García. A su turno, Leo Viotti resaltó la presencia de “Clara, una vez más en nuestra ciudad. Esto pone de manifiesto su compromiso con Rafaela y su gente”.

Al ser consultada por qué le parece que Leo Viotti debe ser el próximo intendente de Rafaela, Clara García, no dudó un instante: "la ciudad se merece ir hacia adelante necesariamente con una mirada fresca, innovadora como la que tiene Leo y todo su equipo. Continuar con lo bueno. Rafaela es pujante, orgullosa, cuidadosa y prolija como la forjaron aquellos inmigrantes en sus comienzos. Creo que hoy necesita un cambio. Vamos por lo nuevo. Leo es transparente, esforzado. No dudo que tiene la experiencia que te da el contacto directo y cotidiano con la gente y a la vez es una persona que lidera, preparada, con equipos sólidos. Es de los que te miran de frente y dan su palabra".

LA OPINIÓN también le preguntó a Viotti por qué Clara García tiene que ganar en la categoría de Diputados: “lo decía al comienzo, Clara siempre está presente en Rafaela. Esto nos permitirá sumar fuerzas. Seguramente que Rafaela va a tener un rol fundamental en el próximo gobierno provincial. Y sé que Clara y todo el equipo de diputados lo va a hacer posible”. Y continuó: “Nosotros vamos a gestionar para nuestra ciudad. Y para eso, necesitamos tener el apoyo suficiente para que las soluciones lleguen. El aporte de Clara en la Cámara de Diputados será una herramienta fundamental. Estoy convencido, desde lo personal y lo político, que ella tiene que ser la persona más votada en su categoría. Representa nuestros valores: esfuerzo, trabajo y honestidad. Entiende a la política como un servicio. Como Intendente, será una gran aliada para mí”.

Se conocen “desde hace tiempo” recuerdan casi al unísono: “Leo era un militante muy joven. Luego estuvo como funcionario en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia”, recuerda Clara García. Y Viotti agrega: "Con Clara, con todo su equipo, venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Hemos compartido tantísimos encuentros de trabajo. Nos ‘mensajeamos’ constantemente por algún tema que tenga que ver con nuestra ciudad. Por eso digo, ella está muy comprometida. Todo esto nos permitió construir y profundizar lazos de confianza y de unidad. Tenemos un diálogo no para adentro de la política sino para la solución de los problemas de la gente”.

Clara vislumbra con Maximiliano Pullaro como gobernador una Provincia que “nuevamente mire hacia adelante y con un equipo de lujo trabajando 24/7 para llevar tranquilidad, para construir una escuela de calidad, con el Vuelvo a Estudiar, con edificios en buen estado, donde el docente sea escuchado. Y donde la Salud Pública vuelva a ser nuestro orgullo. Para tener un Estado presente, apoyando al campo, a los emprendedores, a los industriales. Pullaro es incansable, se rodea de equipos que estudian y profundizan cada uno de los temas”. Viotti coincide en este punto: "Maxi Pullaro es una persona con decisión política y representa la esperanza. Somos un enorme equipo: junto a Clara, Maxi, Gisela (Scaglia), Caro (Giusti) y muchos de los dirigentes que están acá presentes estamos convencidos de ello. Nuestro compromiso son los temas que le preocupan a la gente. Coincidimos en esa necesidad de cambio, de futuro”.

Leo Viotti resalta nuevamente el trabajo en conjunto: “tenemos que construir una Rafaela y una provincia que brinden oportunidades al que quiere invertir y generar trabajo, al joven que quiere estudiar, tener su casa propia, al que quiera espacios verdes para que puedan ser disfrutados por sus hijos y que sean apropiados por las familias, no por la delincuencia. Tenemos la decisión para concretar estos cambios. Venimos a construir”.

Sobre lo que representa la política para ellos, ambos coinciden: "hay valores que tenemos marcados a fuego: la transparencia, el trabajo incansable, el estudio, la planificación y la preparación de los temas que signifiquen respuestas concretas a las necesidades de la gente”. Viotti coincide “Una herramienta irreemplazable que te sirve para cambiar las cosas cuando no estás de acuerdo y de trabajar para brindar soluciones, ayudar al vecino y concretar proyectos.

Por último, ambos coincidieron también en resaltar la figura del exgobernador Miguel Lifschitz. Comienza Leo: "Miguel sigue siendo una enorme referencia. Es de esas figuras que marca el camino. Nos dejó muchas enseñanzas. Sin lugar a dudas, es un modelo a seguir". Clara García se emociona y queda pensando unos segundos: "Miguel tenía la capacidad de tener una mirada estratégica, hacia adelante. De pensar en acciones y programas trascendentales. Pero a la vez sentía el presente, el hoy, las necesidades de una familia. Miguel trabajaba sin descanso. Y todos lo reconocen el estar presente, ahí. Estuvo en cada pueblo de la Provincia. El mejor líder en lo político. En la familia, perdimos a la mejor de las personas".