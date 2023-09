Argentina inicia el camino hacia el mundial 2026 contra Ecuador

BUENOS AIRES, 7 (NA). - La Selección argentina, que debuta oficialmente como campeona del mundo, enfrentará hoy como local a Ecuador por la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El encuentro se disputará desde las 21 en el estadio Monumental, y tendrá el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán.

En tanto, Jhon Perdomo estará a cargo del VAR, y el encuentro contará con la transmisión en directo de la señal deportiva TyC Sports y, también, de la Televisión Pública.

El técnico albiceleste mantenía duda sobre quién será el artillero titular del equipo entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez, ambos con gran presente en el Manchester City inglés y en el Inter de Italia, receptivamente, para encabezar la delantera junto a los históricos Lionel Messi y Ángel Di María.

Si bien la "Araña" Álvarez fue fundamental en el logro mundialista en Qatar, el ex Racing continúa siendo el segundo artillero de la era Scaloni, con 21 goles, detrás de Messi, y en los últimos tiempos parece haber recuperado el gran nivel exhibido a lo largo de los últimos años en el seleccionado.

"Están los dos en un gran nivel. Es difícil que puedan jugar juntos mañana", anticipo Scaloni en conferencia de prensa.

Además, sostuvo que el equipo no va a variar mucho, pero siempre podemos tener alguna sorpresa, teniendo en cuenta que Ecuador tiene un buen equipo.

"En base a eso, el equipo puede cambiar, pero casi siempre serán los mismos", añadió.

La "Albiceleste" inicia el camino hacia la defensa del título mundial obtenido en diciembre en Qatar.

Aquella histórica final del mundo ante Francia, que le dio la tercera estrella a la Argentina, fue el último encuentro oficial que disputó el equipo de Lionel Scaloni.

Aun así, con un proceso de recambio entrante, el entrenador campeón del mundo no especularía y jugaría "a la segura" ante Ecuador en el Monumental en el debut en las Eliminatorias Sudamericanas: repetiría el once inicial que derrotó a Francia en la final de Qatar del 18 de diciembre pero con la duda entre Julián Álvarez o Lautaro Martínez en el ataque.

Por su parte, la selección "tricolor" inicia un nuevo proceso muy diferente al de Argentina pero buscando continuar con lo forjado por Gustavo Alfaro desde 2020 a 2022 donde formó un equipo competitivo con jugadores juveniles que destacan en las grandes ligas del mundo.

El español Félix Sánchez Bas, quien dirigió a Qatar en la pasada Copa del Mundo, tomó las riendas de Ecuador en marzo de este año, en reemplazo del rafaelino, y disputó, solamente, cuatro amistosos donde ganó tres y perdió uno ante Australia en su debut. Este será el primer encuentro oficial del barcelonés al mando de la "tricolor" y el primero en una competición sudamericana.

Cabe destacar que Ecuador inicia este proceso clasificatorio hacía el próximo Mundial con un castigo de tres puntos por el problema legal de Byron Castillo que fue mal inscripto en la pasada Eliminatoria y no fue convocado para esta primera doble fecha.



Las posibles formaciones y datos del encuentro:



Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez o Lautaro Martínez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.



Ecuador: Alexander Domínguez; Félix Torres, Roberth Arboleda, William Pacho; Angelo Preciado, José Cifuentes, Carlos Gruezo, Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán; Gonzalo Plata y Enner Valencia. DT: Félix Sánchez Bas.



Estadio: Monumental, Capital Federal.

Árbitro: Wilmar Roldán ( Colombia ).

VAR: Jhon Perdomo ( Colombia ).

Hora: 21 TV: TyC Sports / TV Publica.