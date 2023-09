Bravo: “Queremos asegurar la clasificación lo antes posible”

Se viene el sprint final de la temporada 2023 de la Primera Nacional. En su zona B, Atlético de Rafaela ocupa el cuarto lugar y con 46 puntos, con 18 aún en juego, le sacó diez a Deportivo Madryn y Mitre de Santiago del Estero. Si el próximo sábado, 15.30hs, logra sumar de a tres en su visita a Villa Dálmine podría poner un pie y medio en el reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Incluso, luego, se medirá con los dos mendocinos que vienen en la parte alta de las posiciones.

“Nuestro objetivo es estar dentro de los ocho, la idea es meterse ahí lo antes posible y después empezar a pensar en el reducido. Ahora enfocados en Villa Dálmine y después será turno de Maipú, Independiente Rivadavia y los que vengan, pero primero tratar de ganar el sábado y asegurarnos un puesto dentro del reducido”, señaló Agustín Bravo en la jornada de ayer, luego del entrenamiento en el Tito Bartomioli y en el día asignado para hablar con la prensa.

En relación al juego que se viene, ante el último de la tabla (Dálmine tiene 19 puntos), Bravo apuntó: “Va a ser un partido duro, un equipo que necesita ganar, que está en zona de descenso y le quedan pocos partidos al torneo, va a ser un partido difícil y nosotros trataremos de ganarlo”.

Los de Campana, con necesidades y urgencia, se juegan gran parte de su continuidad en la categoría, algo que pende de un hilo. Así y todo, el juvenil albiceleste sabe que “no nos podemos confiar por nada, todos los partidos en el Nacional B son duros, vamos a salir a ganar, sabemos que estamos peleando ahí arriba y tenemos que asegurar la clasificación lo antes posible”.

La campaña de Atlético en condición de visitante viene siendo estupenda. Los mejores rendimientos los supo mostrar en terreno ajeno. Sobre ello, Bravo analizó: “Falta que entre de local, no sé qué pasa que nos está costando la definición pero salimos a jugar de la misma forma de local y visitante, no podemos concretar las que tenemos acá”.

Para cerrar lo que fue el empate sin goles ante Deportivo Madryn, Agustín Bravo manifestó: “Fue un partido duro, complicado, tratamos de buscarlo de todas las formas. No pudimos llegar al gol pero intentamos todo el partido, faltó meterla. Era un partido importante para nosotros, de local que nos está costando un poco más pero estamos tranquilos, estamos por un buen camino y tenemos que seguir así”.