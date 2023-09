Los candidatos locales y un desafío: cómo fortalecer la relación campo – ciudad

Con la organización del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, la Sociedad Rural de Rafaela y el Círculo de la Prensa de Rafaela, se desarrolló el último martes el debate de candidatos a intendente y concejales de la ciudad, frente a las elecciones provinciales de este domingo 10 de septiembre.

En el SUM del CCIRR se dieron cita Leonardo Viotti de Unidos para Cambiar Santa Fe; Luis Castellano de Juntos Avancemos; Mónica Shmutzler de Viva la Libertad; y Raúl Bonino de Unite por la Libertad y la Dignidad, además de los candidatos que encabezan sus listas para el Concejo Municipal.

Al momento de escuchar a las instituciones organizadoras, Norma Bessone, como presidente de la SRR expresó que “como parte de un importantísimo sector productivo, estamos identificados por el compromiso de atravesar la situación compleja actual”. Al mismo tiempo, valoró “este ejercicio fantástico de la democracia que nos permite de manera directa conocer las propuestas de cada uno de los candidatos”.

Destacó también que “desde Carsfe hemos elaborado 18 puntos fundamentales para el campo argentino y para la sociedad, que a todos nos suma, que se los acercamos a cada uno de los candidatos a nivel provincial”, aludiendo así al documento que las rurales de toda Santa Fe desarrollaron para que las necesidades del sector agroindustrial sean atendidas por las nuevas gestiones, desde la Casa Gris, pero también en municipios y comunas.

“Hoy el compromiso no es firmado, sino a través de la palabra, para llevar adelante desde el primer día de gestión”, manifestó Bessone.

Habló sobre el oeste productivo, donde “hoy sólo puede invertir el sector agropecuario”. A partir de un estudio hidráulico, manifestó que se abre la “posibilidad” que otros sectores inviertan, así “definitivamente el campo y la ciudad van a poder convivir”.

“Se está haciendo una obra que es la del Bajo Peretti, en el sur de la ciudad, eso está en marcha”, aunque en el sector este hay otro Bajo para canalizar.

También admitió un “sabor amargo por no haber podido concretar el Camino 6, lo licitamos dos veces y no lo pudimos adjudicar”, reconociendo que al camino 5 también hay que pavimentarlo también. Señaló que así “donde hoy hay restricción, mañana va a haber inversión”.



CONSULTA CONCRETA

La SRR consultó a los candidatos en el espacio planteado cuál es el objetivo prioritario de gestión para fortalecer la relación campo-ciudad, en cuanto a la expansión de la ciudad y al acceso a los servicios.

Schmutzler, remarcó la importancia de la urbanización y “pensar qué ciudad queremos a futuro”, que es algo que “hay que charlar con todas las instituciones”, apuntando al crecimiento empresarial y el arraigo a la tierra.

Bonino habló de “determinar un límite de crecimiento de la ciudad, porque la política ha sido agresiva con el campo”. Su idea es “hacer una ciudad hacia arriba, que optimice el acceso a la vivienda”. El planteo es “proteger al campo, porque el intervencionismo del estado ha sido poco favorable”.

Luis Castellano retomó al desarrollo del oeste hasta la variante como la alternativa y polemizó sobre la ordenanza que limita el uso de fitosanitarios, cuestionando el rechazo de la Justicia sobre un artículo de la misma que tendrá un costo para el Municipio.

Finalmente, Viotti sostuvo que “el diálogo con el campo tiene que ser esencial”, ya que “hay que tener un ordenamiento, no una imposición, tener una gestión que recurra al diálogo y al consenso”. Habló de “apuntar a una ciudad compacta, pero la mancha de la ciudad se va a seguir agrandando” y es por eso que hay que generar acuerdos para que el desarrollo de un espacio no limite el del otro sector.

Sobre la ordenanza de Fitosanitarios que proyectó y se votó positivamente, sostuvo que “promovía una forma diferente de trabajar a través de productos orgánicos”, mientras “hubo quienes no tuvieron una posición política clara de defender la posición oficial”. Remarcó que “defendimos a la producción porque entendemos que es el corazón de Rafaela y la vamos a seguir defendiendo desde la gestión”.