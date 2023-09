La maquinaria agrícola mejoró sus números en un mes, pero viene de capa caída

La División de Maquinaria Agrícola la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) confirmó que los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras de agosto de 2023 alcanzaron las 749 unidades, representando una baja interanual del 14,4%, teniendo en cuenta que en el mismo mes del año pasado se habían registrado 875.

Si la comparación se realiza con julio 2023, se observa una suba del 20,8% ya que en ese mes se habían patentado 620 unidades. El acumulado de los ocho meses del año alcanzó las 4.751 unidades. Se trata de un 11,2% menos que las 5.350 del mismo período de 2022.

“Seguimos en la tendencia bajista de patentamientos en el comparativo interanual, pero parece que al menos no se aceleran. Empieza a haber stocks en los concesionarios y las unidades usadas a rotar menos, pero si consideramos la sequía brutal que sufrió el campo este año y las condiciones actuales de incertidumbre política y económica, en líneas generales la industria de maquinaria está bancando la parada difícil con fortalezas propias del sector que siempre mira para adelante”, destacaron desde ACARA.



COSECHADORAS

En cuanto a las cosechadoras de grano, se registraron 49 nuevas unidades, un 20% más que julio pero un 43% menos de patentamientos en comparación con el mismo mes del año pasado. El acumulado del 2023 cayó un 30,6% respecto a los ocho meses acumulados del año 2022.

En el mercado, John Deere sostiene su liderazgo con el 52% de las cosechadoras de grano patentadas, secundado por Case con un 23% y New Holland con el 16%.



TRACTORES

Se registraron 652. Se trata de un 25,4% más que en julio aunque un 7,1% menos que los 702 de agosto 2022. Ese mismo descenso del 7,1% da el acumulado de ocho meses respecto al año pasado.

En lo que respecta a la participación de mercado, John Deere se mantiene firme con el 39% del share, siendo la única marca que crece en el año. Lo siguen Pauny y New Holland empatadas en 16% y relegando a Case con 13% afuera del podio.



PULVERIZADORAS AUTOPROPULSADAS

Por último, en las pulverizadoras autopropulsadas, se patentaron 48 unidades, casi un 19% menos que el mes anterior y un 45% menos que el mismo mes del año pasado. El acumulado de ocho meses tiene una caída anual rozando el 23% en un rubro muy golpeado.

La participación de marcas en el mercado se viene comprimiendo con una distribución más pareja entre el top 5 de marcas. PLA está primero con 30% de las ventas totales de pulverizadoras, seguida por Metalfor con un 25% y Caimán con un 14% completa el podio, pero ahí cerquita aparece Jacto con el 13% y un crecimiento en el acumulado del 15%. También hay que prestarle atención a Stara que con 17 unidades este año empieza a ser un jugador importante.