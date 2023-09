Los candidatos de Viva la Libertad pidieron el apoyo de todos en las urnas este domingo

Este miércoles por la mañana, en su búnker ubicado en Sargento Cabral 77, los candidatos del partido Viva la Libertad llevaron a cabo una conferencia de prensa para darle un cierre a su campaña, a tan solo tres días de que se conozca el rumbo definitivo en las elecciones generales. Estuvo presente la Dra. Mónica Schmutzler, precandidata a intendente de la ciudad de Rafaela, que el martes debatió junto a otros candidatos en el SUM del CCIRR. También estuvo allí el actual diputado provincial que va por su reelección, Juan Argañaraz; el candidato a gobernador de la provincia, Edelvino Bodoira; su hijo, Delvis Bodoira como candidato a concejal y Carlos Padilla como candidato a senador provincial, entre otros que forman parte de este equipo.

LA OPINIÓN, al igual que otros medios, se acercó para escuchar lo que cada uno de ellos tenía para decir. En principio, Argarañaz destacó que "en este cierre de campaña hemos estado visitando instituciones que apuntan a la educación, a la salud y a la seguridad, y les hemos llevado un pequeño obsequio reconociendo principalmente la labor que realizan las personas allí. Otra de las cosas que vamos a hacer es proyectar una película para poner un tema en agenda que es sumamente importante, que es la película 'Sonidos de libertad', que habla sobre la trata de niños. Queríamos agradecerles a todos los que votaron en las PASO, que acompañaron nuestro espacio. Contentos por todo el equipo que acompañó, nos hemos posicionado como tercera fuerza provincial y eso para nosotros fue grande". Además, afirmó: "Viva la libertad es seguridad, es salud y es educación".

Por su parte, Delvis Bodoira agregó: "Hemos llegado a las instituciones educativas y a las fuerzas de seguridad. La idea era un mensaje distinto revalorizando el rol de la autoridad tan vapuleado en los últimos tiempos en nuestro país. Creíamos que teníamos que tener un gesto. La verdad es que tanto las directoras de las escuelas como los centros de salud no lo podían creer. Agradecerle a toda la gente, a Juan Argarañaz, el responsable mayor de todo lo que es el partido Inspirar y Viva la libertad. Agradecerle a Carlitos Padilla toda la recorrida que se ha hecho por el departamento Castellanos y a Moni, como única candidata mujer para la intendencia... la idea es hacer historia. Es un lujo encabezar la lista de Concejales". Asimismo, hizo hincapié en que "Inspirar fue la columna vertebral, el partido troncal de la alianza Viva la Libertad que ha hecho historia en la provincia de Santa Fe independientemente de los resultados".

Mónica Schmutzler, luego de un debate sin mayores polémicas, en donde expresó sus propuestas y sostuvo que representa la vocación del servicio a Dios, a la familia, la vida y la tierra, aquí sumó palabras de orgullo por lo logrado: "Ustedes imagínense lo fantástico que es esto, que un partido que nace en Rafaela, pasa las PASO y queda en tercer lugar en toda la provincia. Estamos compitiendo con fuerzas tradicionales con mucha experiencia y nosotros desde acá de Rafaela, a la provincia y a la Argentina, decimos con vistas al futuro". A su vez, insistió en que la comunidad rafaelina vaya a votar: "Los invito a votar, a que se involucren. No al voto en blanco, porque estás dejando que otra persona elija por vos. Participen, defendamos nuestra democracia. Elijan, según su conocimiento, su experiencia, lo que piensen, porque esta es la democracia".

Haciendo alusión a lo mismo, Carlos Padilla, candidato a senador provincial por el departamento Castellanos, dijo: "Tenemos que involucrarnos a través del voto de confianza, tenemos una gran posibilidad de generar cambios, posturas diferentes. Estamos en un escenario con vistas a que las personas elijan futuros distintos. Este es un gran equipo".

El cierre lo hizo el abogado rafaelino, candidato a gobernador Edelvino Bodoira, quien también estuvo presente el domingo en el debate de gobernadores. En esta oportunidad, sabiendo que eran muy importantes sus palabras, expresó: "Hemos llegado hasta aquí. No es poco. El equipo es una familia, hemos hecho hincapié en eso. Hemos puesto al partido en un lugar muy importante en la provincia. Hemos marcado en el debate las líneas básicas, hemos hecho propuestas económicas, en la faz social y en educación, que siempre hemos dicho que es lo principal. Esperemos que mediante ese debate hayamos puesto en su lugar a Rafaela. Es una ciudad muy importante".

Para concluir, respondió a la pregunta "¿Por qué nos tienen que votar?": "Saben que somos un partido diferente en cuanto a principios y valores. Lo que nosotros proponemos como libertad ciertamente es libertad, porque advertirán que la libertad que proponen los demás partidos es una libertad condicionada, determinista. Tienen la oportunidad de cambiar ahora con el voto. Vamos a ver si podemos sacar a estos depredadores económicos y empobrecedores. Está complicado nuestro país y desde Rafaela tenemos una situación muy particular, no vemos algunas cosas pero está muy complicado. Es una opción distinta, le pedimos que nos voten. Cuidemos el patrimonio humano de Santa Fe, vamos por una mejor calidad de vida porque con solo vivir no alcanza. Los santafesinos como un paciente en la camilla que se va desangrando y los médicos que tienen que atender eso, que son los políticos, están en otra cosa. Están en el hospital del relato, discutiendo entre ellos sus conveniencias y sus egoísmos. Tenemos que cambiar eso, atender seriamente toda la problemática que tenemos. Viva la libertad, viva la familia, viva la provincia de Santa Fe, viva Rafaela y viva la responsabilidad que implica cuidar esa libertad y a los santafesinos, que ahí vamos nosotros".

Cabe destacar que hoy, jueves 7, a las 20:30, proyectarán la película "Sonidos de libertad", dirigida por Alejandro Gómez Monteverde, en el Cine Las Tipas.