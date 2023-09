El 7 de septiembre se celebra el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul, y su principal objetivo es la investigación, desarrollo, mejora y la puesta en marcha de nuevas prácticas que permitan mejorar la calidad del aire y que a la larga, esto contribuya con el bienestar de la población mundial, así como erradicar los altos índices de contaminación atmosférica.

9 de cada 10 personas respiran un aire insalubre.

¿Por qué es importante el aire limpio tanto para el hombre como para el medio ambiente?

El aire, como todos sabemos, es esencial para la vida. Sin él, no sería posible ninguna forma de vida ya que es la principal fuente de oxígeno en el reino vegetal, animal y todos los seres humanos.

De ahí, la importancia de que el aire que respiramos esté libre de contaminantes, que por lo general se producen por los agentes químicos que se usan diariamente en el mundo de la industria y las fábricas, así como por los desechos que constantemente son producidos por el hombre.

Así mismo, resulta alarmante cómo la contaminación del aire provoca estragos en la salud y la calidad de vida de las personas, lo cual cada año provoca graves enfermedades.



Principales beneficios del aire limpio para la salud

Disfrutar del aire limpio, es una de las mejores maneras que tienen las personas para desintoxicar, purificar y relajar el cuerpo y resultará más beneficioso, sí esto puede hacerse contemplando un radiante y bello cielo azul, libre de elementos contaminantes.

Son muchos los beneficios de gozar de un aire puro, además de ser el principal recurso para la vida. El alimento y el agua también resultan necesarios y sin ellos tampoco sería posible la subsistencia, pero el aire es vital ya que bastaría pocos minutos sin esta fuente de oxígeno para que la raza humana se extinguiera. Entre sus principales bondades destacan:

El aire permite que los seres humanos limpien su organismo, de allí la importancia de respirar con conciencia.

La calidad del aire es fundamental para que todas las células del cuerpo se renueven cada día, si esto no ocurre, las consecuencias a mediano y largo plazo son el debilitamiento y muerte progresiva de las mismas.

El aire puro contribuye a evitar enfermedades respiratorias y otras patologías, que lamentablemente afectan a miles de personas en todo el mundo.

Contribuye de manera notable a mejorar el nivel de productividad de las personas.

Es una excelente manera de combatir el estrés y rejuvenecer, además de fortalecer la energía vital y contribuir a que las personas se sientan más plenas y felices.



Papel de la ONU para mejorar la calidad del aire a nivel mundial

Con la puesta en marcha del Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul, la Organización de las Naciones Unidas pretende una toma de conciencia a nivel global tanto de los gobiernos, organismos internacionales en los distintos niveles y de la población en general para erradicar de una vez por todas los múltiples problemas que acarrea la falta de aire limpio, lo cual ha ocasionado graves daños, no sólo a los seres humanos, sino también al medio ambiente y todo lo que se mueve, respira y vive en él.

La propuesta se centra en buscar nuevas alternativas, donde la recopilación de datos, la investigación, el desarrollo de políticas y prácticas innovadoras contribuyan a mejorar la calidad del aire y con ello coadyuvar a que la salud y la vida de todos los que habitamos el planeta sea lo más óptima posible.



¿Cómo prevenir y reducir la contaminación atmosférica para mejorar la calidad del aire?

Resulta un gran desafío para la población mundial reducir los índices de contaminación atmosférica, que es la principal causa del deterioro de la salud y la calidad de vida de las personas.

En este sentido, hoy más que nunca es necesario buscar mecanismos y salidas fiables para prevenir y reducir la contaminación atmosférica, sin embargo, no resulta un trabajo fácil, ya que depende de la voluntad, el compromiso y la concienciación de todos para ver los cambios reales, los cuales no sucederán de un día para otro, ya que se necesita tiempo para que el planeta sane las heridas que de manera irresponsable el hombre ha causado durante décadas.

A nivel mundial, son muchas las organizaciones, grupos y personas ambientalistas que han luchado por mejorar, cuidar y preservar el ambiente, incluyendo el aire que respiramos.

También se han planteado algunas propuestas, que podrían ayudar a minimizar el impacto de la contaminación atmosférica y entre las cuales destacan:

Reducir el uso de vehículos y utilizar el transporte público, inclusive hoy, la bicicleta o caminar puede resultar una salida que también beneficiará tu salud.

Usar el agua de forma racional, así como la energía eléctrica.

Mayor consumo de productos ecológicos, evitar la adquisición de productos plásticos y el aprovechamiento a través del reciclaje.

Elegir productos que no sean tóxicos para el medio ambiente a la hora de decorar, remodelar o cambiar los espacios como casas, oficinas, tiendas, etc.

A la hora de elegir sistema de calefacción, asegúrate que sean equipos de alta eficiencia, y calidad, donde su vida útil esté garantizada para operar durante muchos años.

Evitar quemar la basura o cualquier otro tipo de desecho, ya que esto sólo contribuirá a elevar la contaminación del aire.

Es más aconsejable el uso de energía renovable.

Educa a tus niños, familiares y amigos en la preservación del medio ambiente, lo cual repercutirá en mejorar el aire que respiramos.

¿Cómo celebrar el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul?

Resulta vital, que cada vez más las personas entiendan que para lograr un planeta mejor, es importante que hoy mismo demos el primer paso, sí queremos disfrutar de un planeta más sano y seguro, tanto para las generaciones del presente como las que están por venir.

Todo lo anteriormente expuesto es para dar la bienvenida a una fecha significativa para la humanidad como el día 7 de septiembre, donde a partir de este 2020 se celebrará el llamado Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul.

Para conmemorar esta importante fecha, cada uno de nosotros, ya sea de manera individual o colectiva podemos hacer la diferencia ya sea incorporando a nuestras vidas nuevas prácticas, que quizás hasta ahora no habíamos llevado a cabo y que sin embargo, pueden resultar muy beneficiosas para mejorar el aire y que no requieren mayor esfuerzo, como por ejemplo el reciclar, disminuir el uso de nuestros vehículos particulares y optar por el transporte público, viajar en bicicleta o si caminar, comprar productos ecológicos o simplemente sembrar una planta.