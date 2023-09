"Es bueno que el sector esté con plena actividad"

En este día tan especial para los trabajadores metalúrgicos, el secretario general de la Seccional Rafaela, Roberto Oesquer, se refirió a modo de reseña sobre el momento que vive el sector y detalló los principales logros y objetivos apuntados en la delegación local que concentra a más de seis mil afiliados incluyendo a localidades de su incumbencia, pero con la gran mayoría -5.000- afincados en nuestra ciudad.

"La verdad que el sector está con plena actividad, que es bueno. A pesar de la inflación, la situación económica y demás dificultades, hay plena ocupación. Se ve reflejado en que están funcionando de buena manera los Centros de Capacitación, formando soldadores, torneros, electricistas, encontrando rápida salida laboral por la alta demanda que hay en este momento ya que las empresas permanentemente están requiriendo mano de obra calificada", expresó a modo de introducción resaltando un aspecto fundamental para que se sigan sumando afiliados, ya que estos oficios van nutriendo las plantas de las empresas rafaelinas y de la región.

Ingresando en la defensa de los ingresos en el "bolsillo" de los trabajadores, Oesquer puntualizó que "particularmente también esto nos llevó a poder lograr una paritaria acorde a las circunstancias. Se pudo reflejar en el segundo trimestre, que se acordó julio, agosto y septiembre con una paritaria del 20 por ciento en julio, y se le acumula un 9 por ciento en agosto y septiembre. Más un bono para el Día del Trabajador Metalúrgico que está muy bueno que se haya conseguido, ya que es la primera vez, de 60.000 pesos que se va a cobrar 30.000 pesos en agosto y 30.000 en septiembre.

Para el último trimestre del año se acordó octubre, noviembre y diciembre un 7 por ciento de acuerdo al índice inflacionario, para más o para menos. Si la inflación supera el 7 por ciento nos van a pagar la diferencia, si es menos queda un saldo a favor de las empresas", explicó quien lleva casi 27 años al frente de la Seccional local.



EL ÚLTIMO CIMBRONAZO Y EL COBRO DEL BONO DEL ESTADO

Consultado sobre lo acontecido después de las recientes elecciones nacionales y todos los aumentos que se registraron, que afectaron a los trabajadores de todos los ámbitos, el dirigente gremial manifestó que "debido a lo sucedido luego de las elecciones PASO, donde hubo una devaluación del 20 por ciento con un fuerte aumento de precios y demás, el gobierno otorgó un bono desde el Estado de 60.000 pesos también. Es de destacar que ese bono los trabajadores metalúrgicos lo van a percibir, son dos cuotas de 30.000 pesos, la primera las empresas tienen como plazo para abonarlo 15 días hábiles de este mes, o sea que tienen tiempo hasta el 22 como fecha máxima, y los segundos 30.000 se van a pagar en octubre. Esto el decreto manifiesta que es a cuenta de futuras paritarias, siendo la próxima nuestra en el mes de enero de 2024 y se verá como se termina negociando este bono".



DEFENSA DEL MODELO NACIONAL

Uno de los detalles que resaltó Roberto Oesquer por sobre la crisis económica es que "nosotros destacamos el nivel de actividad y también defendemos a ultranza un modelo de país que defienda la industria nacional que es el que se encarna en este momento. Ya hemos tenido demasiadas dificultades en la década del '90 y de 2015 al 2019, donde se descuida la industria nacional y se pierden puestos de trabajo por el cierre de empresas, y al país no le va nada bien.

Por eso decimos que más allá de los inconvenientes que hay, de la inflación y las cosas por corregir, no podemos perder de vista la defensa de la industria nacional y el nivel de actividad actual en el país".



CRECIMIENTO CONSTANTE

En distintas áreas la Seccional local de la Unión Obrera Metalúrgica se fue agrandando y consolidando en pos de facilitar los servicios y esparcimiento a sus afiliados.

"Proyectos venimos encarnando un montón, desde que se federalizaron los recursos no paramos de crecer. Tanto sea en la parte de nuestro camping, con salón, pileta, quinchos, juegos, como en el área de salud con OSUOMRA y los consultorios ubicados en Bv. Lehmann, allí trabajan mas de 50 médicos, tenemos cubiertas todas las especialidades: contamos con odontología, gimnasio de rehabilitación, oftalmología, radiología, la verdad que tenemos un servicio amplio y bueno, que permite afrontar cuando la situación como en este caso es difícil en lo económico, tener algo propio es un resguardo para la salud de los trabajadores metalúrgicos", valoró Oesquer.



FESTEJOS

Finalmente, en referencia a celebraciones especiales por este día, mencionó que "seguramente muchos lo van a estar festejando individualmente, va a haber actividades con distintas empresas, pero particularmente el festejo central se va a llevar a cabo el sábado 28 de octubre en nuestro predio de Bella Italia, donde va a haber una Cena Show con baile, con regalos, como hacemos siempre y donde los invitamos y esperamos a todos para compartir un grato momento y festejar el Día del Trabajador Metalúrgico. Les envío un fuerte abrazo para todos, desearles que tengamos un futuro mejor y la pasemos bien en este día".