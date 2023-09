“Estamos unidos para dar una pelea histórica, la expectativa es muy grande”

La última conferencia de prensa del partido Unidos para Cambiar Santa Fe antes de las elecciones fue notablemente concurrida. Representantes de los diferentes partidos que integran el frente santafesino se hicieron presentes, y quienes hablaron públicamente fueron Gisela Scaglia, candidata a vicegobernadora, Clara García, candidata a diputada provincial, Carolina Giusti, como senadora provincial por el departamento Castellanos, y el candidato a intendente de Rafaela Leonardo Viotti.

Numerosos medios de comunicación asistieron ayer para escuchar la palabra de los candidatos que competirán este domingo en las elecciones provinciales definitivas. Como principal anfitrión, el candidato a intendente Leonardo Viotti expresó -luego de dar la bienvenida-, el haberse sentido en este tiempo muy acompañado por quienes serán posiblemente los representantes del gobierno provincial, a su vez que resaltó el gran trabajo comprometido de Carolina Giusti para Rafaela y la región. “El deseo es llegar con una renovación después de tantos años en el Senado, de la misma manera que estamos peleando por la provincia, en la ciudad y en la Cámara de Diputados”.

Continuó la candidata a vicegobernadora Gisela Scaglia y expresó: “Para mí y para Maximiliano Pullaro es un gran honor estar en esta ciudad con la compañía de Caro y todos los que integraron las listas de senadores departamentales. La elección va a ser histórica en el departamento; yo estoy segura que Caro va a ser la próxima senadora del departamento Castellanos. Este lugar es importante, es el cambio del Senado que la provincia tiene que hacer, por eso estamos muy seguros que el resultado el domingo va a ser positivo para todo Unidos para Cambiar Santa Fe. Y vamos a ganar Rafaela, el próximo intendente es Leo Viotti. Tengamos la tranquilidad de que vamos a tener un intendente que va a trabajar de la mano de Maximiliano y de la mía para que todo lo que la ciudad necesita se pueda concretar, pero sobre todo vamos a trabajar de lleno en el plan de seguridad para esta ciudad, en el fortalecimiento de su sistema de salud, y sin lugar a dudas en el cambio educativo que hay que dar en la provincia y lo vamos a hacer de la mano. Y también le pido a todos que acompañen a Lisandro y a toda nuestra lista de concejales, y acá también está la mujer que va a dar la batalla principal en la provincia de Santa Fe que es Clara García, porque ella va a competir directamente con el gobernador Perotti. Clara es la representación del cambio en la provincia de Santa Fe. Su desafío es ganarle a un gobernador que nos dejó solos, que no cumplió con su primera promesa que era la paz y el orden, un gobernador que dejó a la gente sin el acceso al agua potable, sin las rutas e inversiones que la provincia necesitaba”.

Prosiguió la candidata a diputada nacional Clara García y dijo: “La gran cantidad de periodistas y de medios de comunicación demuestran el interés por este hecho político, el de estar aquí unidos como frente que sirvió para comprometernos a dejar de lado las diferencias y a encontrar un diálogo político. Así nació Unidos, es una pluralidad de voces que nos da muchos más que la suma de espacios políticos, nos da un espacio enriquecido, y un mensaje de generosidad y responsabilidad que hoy el país está dificultando de tener”.

Con respecto a la gestión de Perotti, denunció prácticas de mala política como la inauguración de obras que no lo son, el saltearse períodos de veda, hacer visitas de proyectos que no están terminados, y de hacer publicidad engañosa, entre otras cosas.

“Vamos a cambiar prácticamente todo porque no estamos de acuerdo con el génesis. Ni siquiera es un programa de gobierno, son acciones hechas desde un escritorio, sin participación de la gente, sin el federalismo que la provincia requiere. Siguen billetera Santa Fe, el Boleto Gratuito, y Caminos de la Ruralidad, pero con un criterio equitativo y transparente”.

Por su parte, la candidata a senadora provincial Carolina Giusti manifestó luego de agradecer la presencia de todos: “El equipo se hizo más grande, más fuerte. Por primera vez estamos más cerca que nunca, convencidos que es un resultado que se puede lograr, y que también la gente está preparada para elegir otra cosa. La verdad que la foto que hoy nos llevamos de este momento es el gesto de humanidad que la política de la provincia de Santa Fe, del Departamento Castellanos, le tiene que dar a todos sus ciudadanos. La gente está cansada de escuchar que entre los políticos nos peleamos, que competimos. Yo creo que una foto de esta no se consigue así no más, no está armada, es genuina, es verdadera, y en esa banca del Senado vamos a estar todos representados. La única manera de lograr las transformaciones fundamentales que la provincia necesita es acompañando con una legislatura fortalecida. Creo que hay que celebrar este momento, y creo que el pronóstico es bueno. La gente me comenta continuamente que quiere que llegue algo distinto, y si queremos algo distinto, tenemos que votar distinto”.

Ya finalizando el encuentro, y al ser preguntado Viotti sobre la falta de pago a proveedores que debería afrontar en caso de llegar a la intendencia, contestó: “Tenemos en el Municipio una realidad difícil de esta gestión actual, la cual va a dejar una deuda importante de proveedores. Estamos preocupados, y apelamos a que el señor Intendente y su gestión haga lo que tiene que hacer y dejar un Municipio ordenado. Se trata del respeto no solo a la nueva gestión que viene sino a los ciudadanos. Por otro lado, tenemos el desafío de que está habiendo movimientos dentro la planta, y vamos a tener que estar muy atentos. No queremos un nombramiento generalizado o de distribución de categorías con el fin de hacer la próxima gestión más difícil, porque lo que tiene que entender el señor Intendente es que no le va a estar poniendo trabas a Leonardo Viotti, o a la gestión de Unidos para Cambiar Santa Fe, sino a la ciudad. Nosotros vamos a entrar con una auditoría muy fuerte en cada rincón del Municipio. Lo vamos a auditar para mostrarles a los ciudadanos en qué condiciones lo dejan. Aparte en estas últimas semanas hemos visto lo que ha sido el despilfarro de dinero. Si nos dicen que no hay dinero para pagarle a los proveedores, ¿entonces todo lo que estamos viendo en la calle? Que no solo tiene que ver con los eventos públicos, sino con mucha otra plata que está dando vuelta con un claro sentido electoral. Si hay plata para eso, ¿porque no hay plata para lo otro? Por eso apelo a la responsabilidad del Intendente a dejar las cuentas ordenadas, y el Municipio en condiciones para que la gestión que venga pueda trabajar y hacer los cambios necesarios, y en caso de que no lo hagan, le vamos a mostrar a la sociedad en qué condiciones lo recibimos y qué son realmente más allá de lo que muestran públicamente”.

Esto coincidió con lo que según Scaglia, también harán a nivel provincial: “Nosotros el 11 vamos a comenzar la transición. Pedimos responsabilidad fiscal al gobernador, responsabilidad en los próximos tres meses en todo lo que tiene que ver con la administración pública, porque nuestro gobierno, como bien lo decía Leo, empieza mostrando qué recibimos de la provincia, y la provincia que recibimos es desinversión, una provincia que tiene ambulancias tiradas, móviles de la Policía que no pueden circular, ausencia de chalecos antibalas, falta de equipamiento y recursos humanos. Así que le pido responsabilidad al gobernador en los próximos meses que le queden y que empiece la transición como corresponde. Y ahí vamos a estar todos acompañando al próximo gobernador que va a ser Maximiliano Pullaro en el camino de la transición de gobierno que necesita la provincia. Nosotros confiamos en que la gente va a acompañarnos y que el resultado va a ser contundente porque es un cambio que la gente pide a gritos”.