"Vamos a trabajar para llevarle soluciones a los rafaelinos"

Una ciudad más segura. Esa es una de las premisas que tiene Leonardo Viotti, candidato a Intendente de Rafaela de cara a las elecciones del próximo 10 de septiembre. En cada recorrida, cada diálogo con los rafaelinos y sus mismas propuestas están centradas en la seguridad.

Se trata del eje primordial de la campaña de Unidos para Cambiar Santa Fe en nuestra ciudad. Es por eso que entre las propuestas existen diferentes iniciativas para brindarle una mejor experiencia de vida a los rafaelinos. Una de ellas es la duplicación de las cámaras de videovigilancia durante los próximos cuatro años, pretendiendo incrementar el monitoreo urbano definiendo la ubicación de las cámaras a partir del análisis del crecimiento urbano de Rafaela.

Una de las primeras acciones que pretende realizar Viotti es brindar mayor seguridad en los establecimientos educativos. "El primer año nuestro objetivo será cubrir la totalidad de los establecimientos educativos con cámaras de seguridad. Los chicos, chicas y sus docentes deben estar seguros en sus establecimientos escolares, en todos los turnos y a toda hora", explicó Viotti.

Recientemente, el concejal de JxC se reunió con el Comisario Javier Vergara, Jefe de División Centro de Monitoreo Urbano en la Ciudad de Buenos Aires, donde se habló sobre la posibilidad de celebrar convenios de formación para los agentes de la Guardia Urbana y los agentes del centro de monitoreo de Rafaela.

Estas acciones, cuentan con el compromiso de Maximiliano Pullaro, candidato a Gobernador de la Provincia de Santa Fe, con el objetivo de trabajar articuladamente tanto a nivel local como provincial.

Dentro de sus propuestas, Viotti también quiere contar con presencia de fiscales en cada barrio de Rafaela, acercando la Justicia a los vecinos. "Trabajaremos para que la Justicia esté más cerca de los vecinos, en sus barrios, de modo tal que pueda accionar más rápido ante hechos delictivos", agregó el referente local de Unidos para Cambiar Santa Fe.

Finalmente, también se trabajará en la construcción de una casa de resguardo para mujeres y niños que son víctimas de violencia de género. Se trata de un proyecto que tuvo su aprobación en el Concejo Municipal de Rafaela pero que al día de hoy no se ha concretado en la ciudad.

"Queremos hacer realidad, lo que durante todos estos años no se ha podido hacer o no se ha tenido voluntad para resolver. Crear un espacio de asistencia y contención para mujeres y sus hijas/os que atraviesan una situación de violencia y no cuentan con un alojamiento seguro", resaltó Leo Viotti.