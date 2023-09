Juan Senn realiza un balance de las acciones de campaña

Juan se caracteriza por su tono amable y reflexivo, y en la vorágine de la campaña elige mantener esa postura equilibrada y abierta a la vez: “estamos trabajando incansablemente, como lo hicimos en estos cuatro años en el Concejo, pero actualmente sumando los desafíos de tiempos electorales”. Cuando tiene que pensar en lo que se ha significado la campaña, hace especial hincapié en el gran recibimiento que tiene por parte de la comunidad: “la fortaleza de mi trabajo siempre ha sido, me parece, en estar en los barrios, con las personas, no solo caminando por las calles, sino, sobre todo, participando en innumerables reuniones allí donde nos invitan, escuchando y entendiendo cuál es la realidad de boca de las y los vecinos, y por supuesto, desde mi lugar, acercar y proponer soluciones, ya que para eso estamos”.

Así fue como, junto con el intendente y candidato para la reelección Luis Castellano, diseñaron una serie de propuestas para los próximos cuatro años. Algunas de mayor visibilidad han sido las garantías más accesibles, el Plan Habitar, estos dos íntimamente relacionados a las problemáticas de acceso a alquileres y construcción de viviendas.

También, la agenda de familias y jóvenes tiene un lugar primordial, como ha sido la propuesta de nocturnidad, para generar un espacio para la instalación de emprendimientos vinculados con la diversión y el esparcimiento, y el Ecoparque regional que cambiará para siempre la ciudad y será un referente turístico para la región.

En materia de seguridad, el desafío es el mayor y ocupa a todos los niveles del Estado, pero, por supuesto, “somos innovadores y creativos a la hora de solicitar, gestionar y hacer llegar recursos a Rafaela”, manifestó el joven candidato. “La puesta en marcha de Ojos en Alerta y ahora las casillas de la GUR que recorren la ciudad nos dan mayor presencia y un apoyo a la comunidad, y. seguiremos trabajando para que la provincia tenga un manejo acorde de los recursos, y Rafaela sea prioridad en la agenda de trabajo”, puntualizó.

Hay un gran compromiso institucional en Rafaela, lo vemos, por ejemplo, con las actividades al aire libre, eventos, festejos del Día del Niño: “tratamos de estar presentes en todas las actividades, no sólo el día del evento sino también acompañando en las necesidades previas, son muchas las demandas y la gente que los organiza lo hace con gran compromiso, por eso nos parece fundamental estar. Con mi compañera de fórmula, María Paz Caruso, el último mes fuimos parte de innumerables actividades, ya sean al aire libre, en clubes e instituciones”, enumeró Juan.