Perotti condecoró a las autoridades de la Policía

El gobernador Omar Perotti entregó este martes una réplica del sable del Brigadier General Estanislao López, el Patriarca de la Federación, quien gobernara la provincia de Santa Fe entre 1818 y 1838, a quienes alcanzaron la última jerarquía de Director General de Policía.

En el acto realizado en el Museo de la Constitución de la ciudad de Santa Fe, Perotti se refirió a la relevancia de recibir una réplica del sable del Brigadier General: “Es una oportunidad para marcar y dar visibilidad a esta distinción. Se educa con el ejemplo y sin dudas en cada uno de ustedes está esa premisa; está puesta la confianza en que esa es la tarea que van a estar desempeñando”.

El gobernador sostuvo que “todos sabemos que son momentos difíciles, todos sabemos de la instancia diaria frente a los violentos que nos alteran la convivencia y la paz. Sabemos de los esfuerzos que se hacen; sabemos de las necesarias mejoras que se han hecho y somos conscientes que nos hubiese gustado hacer más, pero cuando dijimos que veníamos a cortar los vínculos con el delito es lo que hicimos”.

Y para eso, el mandatario santafesino subrayó que “necesitamos el compromiso de quien tiene el apego a la ley y esa vocación de servicio y entrega que hay que demostrar. Por eso siempre hemos sido muy claros, esa es la fuerza que queremos, esos son los integrantes a que acompañaremos siempre”. “El que se ha retirado del cumplimiento de la ley, que se ha alejado de su vocación de servicio, no tiene espacio en una institución que quiere hacer todos los esfuerzos para mejorar día a día; para recomponer la relación y los vínculos con la sociedad y las expectativas que ella tiene; y fundamentalmente, con el compromiso de cuidar la vida y los bienes de nuestra comunidad”, indicó Perotti.

Luego se dirigió a los Directores Generales diciendo: “Toda una comunidad tiene esas expectativas y ese es el camino que la institución policial debe transitar con honor y fundamentalmente con la responsabilidad que la entrega de hoy le genera a cada uno de ustedes: educar con el ejemplo”.

En tanto, el ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, indicó que "hoy es un día que nos colma de honor, estar en este acto en la entrega del sable corvo que alguna vez utilizara nuestro Brigadier Estanislao López”, y recordó que cuando desenvainaba su sable era para indicar “hacia dónde avanzar y predicando con el ejemplo, de responsabilidad y autoridad para llevarlo a la victoria”. “Así hoy – continuó – tomamos esa tradición y ese ejemplo de la historia para honrar el desempeño, la labor y la trayectoria profesional de quienes tienen la máxima jerarquía dentro de la Policía de la Provincia de Santa Fe”.



DIRECTORES GENERALES

(POR ORDEN DE MÉRITO)

* Director General de Policía, Martín García (Jefe de Policía de la Provincia).

* Director General de Policía, José Eduardo Senn (Subjefe de Policía de la Provincia).

* Director General de Policía, Hernán Ariel Ferrero (Jefe de Plana Mayor).

* Directora General de Policía, Carina Elizabet Degra (Jefa del Dpto. Operaciones Policiales D-3).

* Directora General de Policía, Marta Teresa Mogues (Jefa de la División Medicina Legal U.R. IV – Dpto. Caseros).

* Director General de Policía, Alfio David Zumoffen (Jefe de la U.R. VII – Dpto. Garay).

* Director General de Policía, Julio César Lucero (Jefe de la U.R. IX – Dpto. Gral. Obligado).

* Director General de Policía, Luis Pablo Martín Maldonado (Director General de Coordinación con las Oficinas de Gestión Judicial).

* Director General de Policía, Andrés Lastorta (Director General de Bomberos).

* Director General de Policía, Daniel Fernando Filchel.



BREVE RESEÑA

El sable es el símbolo del mando. La historia nos enseña que los grandes generales desenvainaban sus espadas no sólo en señal de bravura sino también para motivar y dirigir a sus soldados. En todas las fuerzas se estila que, al llegar a la máxima jerarquía, la de General, la autoridad política entrega réplica de sables de aquellos que son considerados numen tutelar en cada una de las Fuerzas. Así, el presidente de la Nación entrega la réplica del sable de San Martín al Ejército Argentino, o la réplica del sable de Güemes a los Gendarmes. El requisito es que llegue a la jerarquía de General, para tal honrosa distinción. En el caso de Santa Fe, la réplica del sable del Brigadier López a los Directores Generales, no sólo es un reconocimiento a la trayectoria, sino que por sobre todas las cosas representa la voluntad del pueblo de que nuestros Generales se pongan al frente de nuestras huestes policiales para conducirlos con el ejemplo, liderazgo y compromiso con el cumplimiento de la misión asignada.