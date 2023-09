En un grato encuentro, los cuatro candidatos a Intendente debatieron sobre el futuro de Rafaela

El Círculo de la Prensa de Rafaela (CPR), junto al Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) y la Sociedad Rural de Rafaela (SRR) llevaron a cabo anoche, de manera exitosa, el "Encuentro Candidatos a Intendente" por Rafaela, en el que contó con la participación de Mónica Schmutzler (Viva la Libertad), Raúl Bonino (Unite por la Libertad y la Dignidad), el actual mandatario de la ciudad, Luis Castellano (Juntos Avancemos) y Leonardo Viotti (Unidos para Cambiar Santa Fe), con vistas a las elecciones generales que se vienen para este domingo 10 de septiembre, y en donde los postulantes dieron a conocer sus propuestas e ideas en la recta final de la campaña electoral.

Los moderadores de este encuentro, que se llevó a cabo en el SUM del CCIRR prácticamente a sala llena, estuvo reservado solo para socios de las entidades organizadoras y periodistas, fueron los estudiantes avanzados de las licenciaturas en Comunicación Social, Macarena Daniele (UCES) y Francisco Cagnino (UCSE), dentro de un evento que fue agradable y en el que no hubo tiempo para chicaneos y polémicas.

El orden de presentación de los candidatos, se correspondía con la ubicación que se les asignó en la boleta única, en donde cada uno de ellos contó con un espacio de 15 minutos para presentar su plataforma de gobierno, con gráficos de por medio, especialmente los relacionados a aspectos que interesan al sector productivo como Infraestructura y logística; institucionalidad, entorno y políticas de promoción de actividad empresarial; y educación, ciencia y tecnología.

El primero en tomar la palabra fue Hernán Heinzman (vicepresidente 1º del CCIRR), donde expresó que el "85% del sector privado, industria y comercio, está transitando una mala situación, al igual que el país, y el que candidato que gane pueda llevar a cabo un gobierno responsable y honesto". A continuación, Norma Bessone, la titular del SRR, mostró su preocupación por la situación económica que se está transitando a nivel nacional, y que cada uno de los candidatos pueda llevar a cabo sus propuestas. Por último, Carina Ortiz, representante del CPR, exhibió su alegría por el encuentro y la exposición de ideas por parte de los postulantes al cargo de la intendencia para los próximos 4 años.

Hasta ayer, los candidatos a intendente no habían participado de debate alguno en la ciudad. Y en la oportunidad, se le asignó a cada uno de ellos tiempo para desarrollar sus plataformas electorales, lo que redujo notoriamente las posibilidades de cruces entre los postulantes, aún más teniendo en cuenta que hubo una "platea" dirigencia de las dos instituciones más representativas de los sectores productivos.



LAS PROPUESTAS

En cuanto a los aspirantes a Intendente, la doctora Schmutzler comenzó el debate mencionando que "me siento contenta por estar en este encuentro. Soñamos con una Rafaela más productiva, represento la vocación del servicio, el amor a Dios, la familia, la vida, la tierra. Queremos potenciar a la ciudad como polo económico y sustentable, articulando el Estado con lo privado por el bien común. Queremos mejorar la política en salud pública y es lo que me motivó estar acá. En la pandemia vi morir a pacientes en el hospital y eso me impulsó a involucrarme. La idea es fortalecer al personal de salud, hay mucha precarización laboral, los profesionales no tienen apoyo de los gobernantes y hay que promover la jerarquización laboral. El hospital tiene la misma cantidad de camas que hace 26 años y no hay ambulancias. Por eso queremos promover políticas de salud pública para que los jóvenes se involucren más. Un hospital se inaugura entero o no se inaugura. Los pacientes oncológicos son derivados a Santa Fe y hay que gestionar un centro de radioterapia. Pretendemos una ciudad de 15 minutos, donde hay que priorizar al peatón y los espacios peatonales, acceder a pie o en bicicleta en 15'. Necesitamos espacios verdes recreativos, culturales y gastronómicos. En cuanto a servicios, necesitamos más cooperativas de energías renovables y apostamos a disminuir la contaminación ambiental, entre otros proyectos".

A continuación fue el turno de Lalo Bonino, quien argumentó, apuntando a un discurso de Steve Jobs sobre jugar con la creación de dibujos, que "queremos reducir el tamaño y modernización del municipio y el Concejo, con la restitución de aproximadamente 6 mil millones al bolsillo de todos los contribuyentes. Soy el único de la mesa que no necesita del Estado para sobrevivir, no necesito un cargo ni la rosca política. El objetivo general es sustituir una vieja estructura administrativa por un sistema de gestión consolidado e interaccionado, donde sólo serán necesarios 5 Secretarías en lugar de las 10 actuales. Rafaela no es para improvisados, hay que tener experiencia de gestión, eliminé diarios y vicios a los concejales cuando estuve en el Concejo y quiero una transparencia que no se ve en el Concejo. El domingo en el centro, por La Tamberita, vi mucho pan y circo. Y como dice Milei, queremos terminar con el curro de la obra pública y de los adoquines. Y en cuanto a seguridad, no se trata sólo de camaritas, sino que hay que acompañar a los chicos en la educación para evitar que estén en la calle".

Posteriormente, el actual intendente, quién aspira a una nueva reelección, expuso que "es un honor estar en este espacio para poder debatir el futuro de la ciudad. Puedo mirarlos a los ojos con absoluta transparencia, hicimos realidad muchos hechos de campaña, estamos transformando la ciudad, tenemos equipo, liderazgo, transparencia y planificación. En 2019 nos propusimos modificar el área central, reciclamos un viejo galpón que hoy es el Centro Recreativo, iluminamos con LED la avenida Mitre, saldamos una deuda histórica que era el desagüe de calle Tucumán que inundaba el centro, arreglamos el adoquinado, remodelamos los canteros centrales, iluminamos espacios verdes y todo lo hicimos juntos, al igual que lo de los ex Almacenes Ripamonti, donde son propiedad de la ciudad. Quedan por hacer las veredas del centro, un gran desafío, el desagüe y el anillo de la Plaza 25 de Mayo y plantear la nueva plaza, el proyecto de los ex Almacenes que será un lugar recreativo y no es pan y circo (en alusión a lo mencionado por Bonino), porque potenciamos los eventos turísticos que generan movimiento económico en la ciudad, donde proyectamos paseos en distintos sectores de Rafaela. Le dimos seguridad a la avenida Santa Fe, desde el centro hasta el balneario y estamos trabajando donde infraestructura y eventos generen movimiento económico para la ciudad. Tenemos un gran proyecto, que es el Oeste Productivo, un estudio hidráulico de 1.200 hectáreas y que es una inversión para el sector agropecuario y para que todos los sectores puedan invertir. Hace 50 años, la urbanización se comió la ruta 34, y llegó la Variante. Tenemos un convenio con Rafaela Alimentos para el traslado de la planta y se vienen desafíos muy importantes para ese sector, como el Bajo Peretti y el Bajo Compagnucci. Me queda el sabor amargo de no finalizar el Camino 5 y 6, una deuda pendiente que la vamos a hacer. Pensamos en un motor productivo, industrial, se viene el nuevo motor de las temáticas ambientales, inteligencia artificial, relaciones humanas y liderazgo con la UNRaf como formadora de carreras. ¿Quién aportó a la gestión?".

Por último, el opositor Leo Viotti, el gran ganador de las elecciones primarias del 16 de julio, comentó que "el esfuerzo, el trabajo y el estudio son los 3 pilares de la gestión. La gestión actual de 32 años tuvo aciertos y desaciertos. Y lo que se viene no va a destruir lo anterior, nos vamos a dedicar a cambiar lo que hay que cambiar. La gente dio un mensaje de cambio. Tenemos un plan de seguridad y prevención local con trabajo provincial y nacional. Queremos la culminación de la obra de los Caminos 5 y 6, el presupuesto local no alcanza y Rafaela tiene que ser prioridad para el gobierno provincial. Necesitamos más obras hídricas, diálogo con actores -industria y empresas-, somos defensores de la educación pública y la austeridad es otra palabra que va a atravesar nuestra gestión. Pretendemos mejorar la calidad de vida de los rafaelinos, gestionar con privados y empresas, tener una escuela de formación de oficios en el norte de la ciudad para darle herramientas a los chicos y que puedan insertarse en el mercado laboral. Rafaela tiene 600 empresas y queremos que nazcan más, acompañando al que quiera invertir. Tenemos un plan de gobierno, ideas, hay cosas que se van a mantener y otras que vamos a cambiar, necesitamos más pavimento, cloacas. Sabemos lo que tenemos que hacer y tenemos un equipo preparado. En la unidad podemos hacer una mejor gestión y ciudad. Vamos a trabajar mucho para que Rafaela vuelva a ser lo que fue, para que esté cada día mejor, donde los actores privados tendrán un rol fundamental en la Rafaela que se viene, rescatando cosas que esta gestión no pudo completar. Como desafío, la idea es sumar nuevas tecnologías, se viene la era digital, que el entramado universitario siga creciendo, donde la educación pública será una herramienta fundamental para adecuarnos como ciudad para el mundo que se viene".



EL TURNO DE LOS CONCEJALES

Posteriormente llegó el momento de los candidatos que encabezan las listas para la elección de concejales de Rafaela, en donde expusieron durante 5 minutos sus principales propuestas de gestión: Delvis Bodoira (Viva la Libertad), Germán Boidi (Unite por la Libertad y la Dignidad), Juan Senn (Juntos Avancemos) y Lisandro Mársico (Unidos para Cambiar Santa Fe) fueron los participantes.

El primero en dirigirse a los presentes fue Bodoira, agradeciendo en primer lugar a los que lo votaron en las PASO y remarcando luego que "el rol del Concejo es de contralor, de diálogo, sé lo que hay que hacer como concejal porque conozco el rol, tenemos que juntarnos y mirar para adelante y planificar hacia dónde vamos. Hace falta una línea oficial de WhatsApp, hoy el mundo funciona así, antes teníamos el RIM, ahora el 147. El WhatsApp tiene que simplificar las cosas y puede convivir con los otros sistemas. El WSP agiliza, ganás tiempo, se habilitarían comercios online para evitar peripecias de los comerciantes. Tenemos muchos proyectos de este tipo en tránsito, seguridad, clubes, deportes...".

En segundo lugar, y el más breve en brindar su testimonio fue Boidi, a quién se lo notó un tanto nervioso, narrando que "jamás me imaginé estar acá. Tengo un equipo terrible de compañeros y una de nuestras propuestas es reducir el gasto público, el de los concejales. Tengo experiencia en la calle y veo que la gente la está pasando mal en seguridad, en lo educativo y en lo laboral. Y la educación es la base para una mejor ciudad. Me comprometo a trabajar para mejorar la ciudad. Necesitamos un cambio, como dice Milei, y seguimos sus ideas".

El tercero en exponer fue Senn, acotando que "hay una correlación con lo que dijo Castellano. Hay apoyo de la oposición y en otras veces no, es parte de la democracia. La idea es invertir en la región y no se puede hacer, como la instalación de una YPF con jóvenes que podrían estar trabajando. Hicimos pavimentación, cloacas, luminarias y tenemos el proyecto del Nuevo Hospital. Queremos que en la ciudad haya más garantías para poder alquilar, tenemos la Agencia de Seguridad Vial, el Plan Habitar para las familias, porqué no una escuela de 'señas' un eco parque regional para la familia, la nocturnidad. Hay mucho por hacer para la Rafaela que se viene".

Y en cuarto lugar, Mársico declaró que "voy a hacer mención al tema del desarrollo del sector oeste. Muchas empresas se van de la ciudad y no pueden invertir. Hay que gestionar, como en 1970, cuando se armó el Parque Industrial. En el 2000 llegó el PAER y hoy no se puede volver con Provincia y Nación con la ley de expropiación y ceder a privados con financiación. Con Leo (Viotti) vamos a agilizar esos procesos. En educación queremos mejorar el ITEC con estacionamiento, iluminación para que tenga lo que hoy no tiene. No tenemos los caminos rurales en óptimas condiciones para sacar la producción de los lácteos y frigoríficos. Y otra idea que tenemos es ampliar el estacionamiento controlado del centro (ZEC) y darle importancia a todos los colegios profesionales de la ciudad, entre otros objetivos".



INQUIETUDES DE LOS

LOS ORGANIZADORES

Finalmente, representantes de las tres entidades organizadoras realizaron una pregunta cada una a los 4 candidatos a intendentes sobre un tema en particular, quienes tuvieron 2 minutos para responder.

Norma Bessone preguntó sobre el eje prioritario de gestión para fortalecer la integración campo-ciudad. En ese contexto, Schmutzler respondió que "es importante la urbanización, que tengamos una ciudad que se extienda a futuro, charlar con todas las instituciones. No hay una respuesta fácil y apuntamos a eso si llegamos al gobierno". Luego Bonino rescató que "apoyaremos a la inversión para hacer una ciudad hacia arriba, con vivienda, empleos, eliminación de impuestos y abrir servicios a los privados". Castellano, en tanto, agregó que "la pregunta es interesante, y en el oeste productivo están planteados los usos logísticos. Niego que el tema haya sido planteado en el Concejo, lo expusimos en el Concejo, en el CCIRR, en la SR y dijiste (en respuesta a Mársico) que no había equipo técnico. La ordenanza de fitosanitarios no se votó, se votó lo de Viotti, donde fue a la Justicia con un gasto de 5 millones de pesos". Mientras que Viotti formuló que "el crecimiento de la ciudad se va a ir dando, pero siempre con diálogo para que las decisiones sean consensuadas. La ordenanza (en respuesta a Castellano) no fue improvisada, un sólo artículo se vetó sobre eso, y defender la producción será lo prioritario".

Acto seguido, la inquietud de Emilio Grande (h), del CPR, estuvo relacionada sobre el caótico tránsito del microcentro y las frecuencias del transporte público de pasajeros. Schmutzler recalcó que "hay que descentralizar el tránsito del centro y mejorar el transporte público para descomprimir el tráfico del microcentro con más calles peatonales, duplicar bicisendas y que la gente pueda hacer los trámites a pie o en bici. Esa es la ciudad que queremos en 15 minutos". Bonino respondió que "proponemos la privatización en el transporte público, porque el servicio es malo y lento". Mientras que Castellano añadió que "hay que cambiar la matriz del movimiento en la ciudad con obras de infraestructura seguras como rotondas y terminar los 66KM de ciclovía y calles seguras. Pagamos mucho de gasoil para el transporte público, donde el 85% queda en Buenos Aires y el resto en las provincias. La solución no es privatizar (en alusión al comentario de Bonino), sino tener un país más federal". Y Viotti opinó que "se necesitan datos. Se presentó el Observatorio Vial, la velocidad máxima en el centro de 30Km/h, quitar los giros a la izquierda, hacer más ciclovías, más controles, denunciar la violencia en el área, concientizar en la escuela y queremos bajar los números de fallecidos en accidentes viales en la ciudad".

Para finalizar, la pregunta de Iván Acosta, del CCIRR estuvo relacionada en poner en práctica la humildad en cuestiones positivas a sostener y qué mejorarían o cambiarían a futuro. Schmutzler recalcó que "me alegra que la ciudad tenga acueducto, el desvío de la ruta 34 (la Variante) y hay que pavimentar las calles de la ciudad (como calle Tettamanti, de barrio Belgrano). La gestión actual fue muy buena y vamos a continuar sobre los valores de la vida y cuidar la familia". Bonino aclaró que "hay que mantener los mandos medios del municipio para su eficacia y eliminar cargos políticos", Viotti sostuvo que "Luis ama la ciudad más allá de las diferencias. La política de ambiente se la rescato, la defensa de la educación pública, la cultura como herramienta social y el deporte. Tenemos coincidencias. La base de la gestión que se viene es reconstruir, no destruir, y cambiar algunas cosas y acompañando las obras que se hicieron". Y por último, Castellano cerró el encuentro argumentando que "una de las deudas grandes es el tránsito. Es un desafío y a través de la Agencia de Seguridad Vial queremos hacerlo de forma conjunta. Con el control vial no alcanza, hay que acomodar horarios, premiar y castigar a quienes no usen casco, combinar horarios de escuelas. Y las cloacas del sector norte debe acelerarse".

Cabe resaltar que el encuentro fue transmitido en vivo por los distintos medios de comunicación de la ciudad, "formando parte de las actividades de comunicación y cultura que desarrolla el CPR en procura de fortalecer el civismo en la ciudadanía, como así también el intercambio de ideas y opiniones".