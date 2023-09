La ‘Crema’, con árbitro para visitar a Dálmine

Atlético de Rafaela sigue adelante con su preparación de cara al encuentro del próximo sábado ante Villa Dálmine, en Campana. En la jornada de ayer AFA confirmó las designaciones arbitrales y para dicho juego, que comenzará a las 15.30hs, fue designado Gastón Mosón Brisuela. El cordobés estará acompañado por Roque Narváez y Malvina Schiel, como asistentes.



El resto de los compromisos de la zona B, se jugarán de la siguiente forma: Sábado 09/09: 15.30hs Villa Dálmine vs Atlético de Rafaela (Gastón Mosón Brisuela). Domingo 10/09: 14.10hs (TV) Chacarita vs Ferro (Hernán Mastrángelo), 15.00hs Tristán Suárez vs Riestra (Pablo Dóvalo), 15.30hs Dep. Maipú vs Estudiantes BA (Andrés Gariano), 15.30hs Atlanta vs Racing Córdoba (Bruno Amiconi), 16.00hs Aldosivi vs Dep. Madryn (Yamil Possi), 16.30hs Chaco For Ever vs Quilmes (Pablo Giménez), 18hs Mitre de Santiago del Estero vs Gimnasia de Jujuy (Brian Ferreyra), 21.30hs (TV) Independiente Rivadavia vs Brown de Adrogué (Nazareno Arasa).