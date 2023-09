Atlético de Rafaela con tres nominados a los premios Alumni

El próximo jueves 21 de septiembre se llevará a cabo la entrega de los míticos Premios Alumni, organizada por el Círculo de Directivos y Ex Directivos del Fútbol Argentino (CiDeDFA).

Atlético de Rafaela tendrá tres representantes ternados, "lo que genera un gran orgullo y ratifica el trabajo que se viene realizando durante los últimos años", indicaron desde el club de barrio Alberdi. Ellos son Claudio Bieler, Andrés Boidi y Claudio Tosetto.



En la categoría Jugador Destacado de la Primera Nacional, Claudio Bieler competirá con el premio con Pablo Vegetti (Belgrano de Córdoba) y Octavio Bianchi (All Boys). El Taca viene de convertirse recientemente en el máximo goleador de la era profesional del elenco albiceleste con 57 goles.



Por segundo año consecutivo, Andrés Boidi integrará la terna de Dirigente destacado del Fútbol Juvenil de Ascenso. El actual vicepresidente de Atlético estará acompañado por Carlos Algaba (Acassuso) y Sebastián Domed (Los Andes). Vale recordar que en el 2022 la Quinta División de Atlético se consagró campeón en el Estadio Mario Alberto Kempes ante Belgrano de Córdoba, además de haber finalizado en primer lugar en la Tabla General y de clasificar otras dos categorías a semifinales.



Por último, Claudio Tosetto está ternado como Dirigente Destacado en el Fútbol Femenino de Primera C. Junto a nuestro representante estarán Virgina Salera (Newell's Old Boys de Rosario) y Marcela Raivich (Talleres de Remedios de Escalada). En el 2022, Atlético hizo su debut en el ámbito afista, desarrollando una positiva temporada al clasificar a la fase campeonato. Ya en el 2023, llegó a la final del Torneo Apertura, donde fue subcampeón, siendo actualmente protagonista de la Zona "B" del Torneo Clausura.



Los premiados surgen a partir del voto de los dirigentes de los clubes afiliados a AFA en los siguientes rubros: Dirigente Destacado, Jugador Destacado, Técnico Destacado y Árbitro Destacado, de Liga Profesional, Primera Nacional, Primera B, C y D, Periodismo Radial, Televisivo, Gráfico, y sitio internet, Fútbol Femenino A, B y C, Futsal Masculino y Femenino, Fútbol Infantil y Fútbol Juvenil, Dirigentes del Consejo Federal; Federal A y Fútbol Playa.



El acto de entrega de diplomas se realizará en el Salón del tercer piso de la Sede Social de AFA en la Calle Viamonte 1366.